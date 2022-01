Molnupirawir skuteczny przeciw omikronowi w badaniach in vitro. Poinformowała o tym firma MSD

MSD (w USA - Merck) i Ridgeback Biotherapeutics przeprowadziły badania nad molnupirawirem, eksperymentalnym lekiem na COVID-19

Wyniki badań przedklinicznych pokazały, że lek był skuteczny przeciw wariantowi Omikron koronawirusa SARS-CoV-2 w badaniach in vitro

Badania zostały przeprowadzone w sześciu niezależnych od siebie ośrodkach

Molnupirawir może być pomocny dla osób zagrożonych ciężkim przebiegiem COVID-19

- Odkrycia dokonane na podstawie kilku niezależnych badań in vitro pokazujące, że molnupirawir wykazuje stałą aktywność przeciwwirusową przeciwko Omikronowi, dają dodatkową pewność dotyczącą potencjału molnupirawiru jako ważnej opcji terapeutycznej dla dorosłych z przebiegiem COVID-19 łagodnym do umiarkowanego, którzy są wysoce narażeni na progresję do ciężkiego przebiegu choroby - powiedział dr Dean Y. Li. prezes Merck Research Laboratories.

Badania in vitro zostały przeprowadzone niezależnie przez naukowców z instytucji w sześciu krajach: Belgii, Czechach, Niemczech, Polsce, Holandii i Stanach Zjednoczonych. W badaniach wykorzystano testy komórkowe w celu oceny aktywności przeciwwirusowej molnupirawiru i innych leków przeciwwirusowych stosowanych w leczeniu COVID-19 przeciwko budzącym obawy wariantom SARS-CoV-2, w tym Omikronowi.

Molnupirawir nie został jeszcze zbadany pod kątem skuteczności w zwalczaniu wariantu Omikron w badaniach klinicznych.

Merck opracowuje molnupirawir we współpracy z Ridgeback Biotherapeutics. Lek został dopuszczony do stosowania w ponad 10 krajach, w tym w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Japonii.

Molnupirawir - co to jest?

Molnupirawir jest lekiem zaliczającym się do tzw. analogów nukleozydów. Obecnie trwają badania nad jego doustną formą, która hamuje replikację koronawirusa SARS-CoV-2 odpowiedzialnego za rozwój choroby COVID-19.

Jak podaje producent leku, molnupirawir nie jest zalecany do stosowania w czasie ciąży. Na podstawie wyników badań ustalono, że molnupirawir może powodować uszkodzenie płodu. Brakuje jednak danych dotyczących podawania molnupirawiru kobietom w ciąży w celu oceny ryzyka wystąpienia m.in. poważnych wad wrodzonych i poronienia.

Molnupirawir ponadto nie jest dopuszczony do stosowania przez pacjentów poniżej 18. roku życia, ponieważ może wpływać na wzrost kości i chrząstki. Nie określono stopnia bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności molnupirawiru u dzieci.