Miastenia: rusza badanie kliniczne leku. Stowarzyszenie organizuje pierwszy w historii zjazd

Badanie kliniczne nad lekiem

W Krakowskiej Akademia Neurologii Sp. z o.o. rusza badanie kliniczne leku na miastenię uogólnioną. Będzie to wieloośrodkowe, randomizowane, poczwórnie zaślepione, kontrolowane placebo - badanie fazy 3 w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwo Batoklimabu jako terapii indukcyjnej i podtrzymującej u dorosłych z miastenią uogólnioną. W tym badaniu będzie oceniany nowy badany lek o nazwie Batoklimab firmy farmaceutycznej Immunovant.

Batoklimab jest wstrzykiwany podskórnie (czyli podawany pod skórę) jeden raz w tygodniu.

- Jest to aktualnie jedyne badanie, w którym mogą uczestniczyć pacjenci bez obecności przeciwciał. Tylko 1/3 będzie otrzymywała placebo. Po 12 tygodniowym okresie pacjent leczenia w Ośrodku Centrum Neurologii Klinicznej będzie mógł wykonywać iniekcję w domu i będzie zawsze otrzymywał lek - czytamy w informacji. Badanie prowadzi dr n. med. Grażyna Zwolińska.

Dane do kontaktu: ul. Ariańska 7, 31-505 Kraków, tel. 12 426 92 80, tel. +48 509 740 887, email: centrum@neurologia.org.pl

Pierwszy zjazd członków Giocondy

Przypomnijmy: miastenia to choroba autoimmunologiczna. Dotyka najczęściej kobiety w drugiej i trzeciej dekadzie życia oraz mężczyzn po 60 roku życia. W Polsce choruje na nią ok. 9 tysięcy osób.

W miastenii dochodzi do zaburzeń w przekazywaniu impulsów z zakończeń nerwów ruchowych do mięśni, wskutek czego pojawia się nadmierna męczliwość mięśni. Podwójne widzenie, problemy z oddychaniem, mówieniem, przełykaniem czy chodzeniem, to problemy, z którymi borykają się chorzy.

O rozpoczęciu badania poinformowało na swojej stronie w social mediach Polskie Stowarzyszenie Chorych na Miastenię Gravis „Gioconda”, które organizuje w czerwcu zjazd członków organizacji.

- Udało się nam zorganizować pierwszy w historii naszego kraju Zjazd Miasteników. Będzie to bardzo ważne wydarzenie dla osób dotkniętych tą chorobą i dla całego środowiska medycznego w Polsce – informuje Polskie Stowarzyszenie Chorych na Miastenię Gravis „Gioconda”. Zjazd zaplanowano dla jego członków.

Rozpoznanie miastenii nie zawsze łatwe

- Wydarzenie to stworzy okazje do wymiany doświadczeń i pogłębienia wiedzy na temat leczenia i radzenia sobie z miastenią – brzmi oświadczenie stowarzyszenia.

-N𝐢𝐞𝐛𝐚𝐰𝐞𝐦 𝐩𝐨ł𝐚̨𝐜𝐳𝐲𝐦𝐲 𝐬𝐰𝐨𝐣𝐞 𝐬𝐢ł𝐲 𝐧𝐚 𝐤𝐢𝐥𝐤𝐮𝐝𝐧𝐢𝐨𝐰𝐲𝐦 𝐰𝐲𝐣𝐞𝐳́𝐝𝐳𝐢𝐞 𝐈 𝐎𝐠𝐨́𝐥𝐧𝐨𝐩𝐨𝐥𝐬𝐤𝐢𝐞𝐠𝐨 𝐙𝐣𝐚𝐳𝐝𝐮 𝐂𝐳ł𝐨𝐧𝐤𝐨́𝐰 𝐒𝐭𝐨𝐰𝐚𝐫𝐳𝐲𝐬𝐳𝐞𝐧𝐢𝐚 𝐆𝐢𝐨𝐜𝐨𝐧𝐝𝐚 w uroczym uzdrowisku Wieniec Zdrój koło Włocławka – poinformowało w mediach społecznościowych

Jak czytamy w tekście stowarzyszenia, który przygotowała wspomniana lek. Zwolińska, rozpoznanie miastenii nie zawsze jest łatwe. Niekiedy chorzy szukają pomocy przez kilka lat, zanim zostanie postawiona właściwa diagnoza. Podstawą do rozpoznania miastenii jest wywiad, zebrany od chorego (lub jego bliskich), oraz tzw. test apokamnozy.

- Wbrew trudnej nazwie, samo badanie jest niezwykle proste do wykonania i można je zrobić samodzielnie w domu. Jego celem jest określenie stopnia słabnięcia mięśni podczas powtarzania jednej czynności (np. zamykania oczu, unoszenia nóg itp.). Test apokamnozy polega na kilkukrotnym powtarzaniu tej samej czynności i obserwacji, czy wraz z czasem trwania wysiłku narasta osłabienie mięśni – wyjaśnia Polskie Towarzystwo Chorych na Miastenię.

