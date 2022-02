Innowacje w leczeniu niewydolności serca i szpiczaka mnogiego. Trwa IV Konkurs Start-Up-Med

Głównym celem Konkursu Start-Up-Med jest wspieranie medycznych start-upów poprzez wybór i wyróżnienie rozwiązań stanowiących najciekawsze innowacje o istotnym znaczeniu zarówno dla pacjentów, jak i systemu opieki zdrowotnej.

Do organizatorów Konkursu wpłynęło około 50 projektów. Termin nadsyłania zgłoszeń upłynął 27 stycznia 2022 r. Zgłoszone przedsięwzięcia ocenią eksperci tworzący Jury Konkursu Start-Up-Med, którzy na podstawie przyznanej liczby punktów wyłonią 10 finalistów.

Finaliści zostaną zaproszeni do zaprezentowania się w trakcie VII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Katowice, 3-4 marca 2022 r.). Zwycięzcy będą wybrani w głosowaniu Jury po prezentacji, a także w drodze plebiscytu internetowego. Oba głosowania są niezależne od siebie.

Lista wszystkich zgłoszonych innowacji, na które można głosować do 16 lutego (do godz. 23:59) dostępna jest TUTAJ.

Prezentujemy kolejne rozwiązania zgłoszone w V Konkursie Start-Up-Med: nowy model teleopieki nad chorymi z niewydolnością serca, rozwój terapii w CAR-T w szpiczaku mnogim, skaner umożliwiający automatyczne obrazowanie zębów, a także nowatorski system logistyki pacjentów SOR.

AMULET to nowatorski "model teleopieki ambulatoryjnej nad chorymi z niewydolnością serca z elementami telemonitoringu domowego". Został opracowany w ramach realizacji projektu (dofinansowanego przez NCBiR), przez konsorcjum, którego liderem jest Wojskowy Instytut Medyczny. W projekcie zrealizowano dwie główne ścieżki badawcze:

- Powyższe elementy (...) uzupełniają się, wykorzystują platformę internetową, która umożliwi zindywidualizowane monitorowanie pacjenta, koordynację procesu leczenia, telekonsultacje. Powstał kompleksowy model teleopieki, unikalny na skalę światową, który dla wybranych pacjentów może być dopełniony o telerehabilitację i telemonitoring urządzeń wszczepialnych - informują autorzy rozwiązania.

Zaznaczają, że jest ono nowatorskie pod względem: organizacyjnym (nowy model teleopieki mający zastosowanie w stacjonarnej opiece ambulatoryjnej i zdalnej opiece domowej); diagnostycznym (zastosowanie szczegółowej oceny pacjentów z wykorzystaniem metod bioimpedancyjnych); technologicznym (wielofunkcyjna platforma telemedyczna, urządzenie domowe do oceny uwodnienia klatki piersiowej i innych parametrów hemodynamicznych).

Z kolei głównym zagadnieniem badawczym/technologicznym projektu, realizowanego przez naukowców Gyncentrum, jest „opracowanie nowej sekwencji nukleotydowej kodującej podwójny chimeryczny receptor antygenowy dual CAR (ang. chimeric antigen receptor), do produkcji modyfikowanych limfocytów T (CAR-T) w systemach lentiwirusowych, na potrzeby innowacyjnej terapii adoptywnej szpiczaka mnogiego (MM)”.

Szpiczaka mnogi (plazmocytowy) jest jednostką chorobową, która obecnie pozostaje nieuleczalna. W procesie leczenia stosuje się, m.in.: chemioterapię, leki sterydowe, przeciwciała monoklonalne, a także przeszczepy komórek krwiotwórczych.

Najnowszym osiągnięciem terapeutycznym w leczeniu chorób nowotworowych, zwłaszcza wywodzących się z komórek krwiotwórczych jest immunoterapia adoptywna. Podanie pacjentowi jego własnych zmodyfikowanych tzw. komórek CAR-T pozwala w sposób precyzyjny i bardziej wydajny wyeliminować komórki nowotworowe. Tego typu terapia stosowana jest u pacjentów, u których standardowe schematy terapeutyczne zawodzą.

- Zaproponowana przez naukowców Gyncentrum nowa sekwencja nukleotydowa dual CAR-T ma na celu zwiększenie zdolności limfocytów T do rozpoznawania komórek MM, poprzez wbudowanie do ich genomu dwóch niezależnych konstruktów nukleotydowych. (...) Dostępne badania wskazują na znacznie wyższą skuteczność terapii dual CAR-T stosowanej u pacjentów z chłoniakami i białaczkami, w porównaniu do standardowej, opartej na jednym konstrukcie CAR-T - podają badacze.