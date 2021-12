genXone pomoże sanepidowi badać bakterie Salmonelli

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie i spółka genXone współpracują w zakresie zastosowania sekwencjonowania nanoporowego w badaniach epidemiologicznych bakterii Salmonelli

Bakterie Salmonelli odpowiedzialne są za salmonellozę, czyli zakaźną chorobą zwierząt i ludzi

Wcześniej oba podmioty zrealizowały pilotażowy projekt wdrożeniowy zastosowania sekwencjonowania nanoporowego wirusa SARS-CoV-2

Wiceminister zdrowia o amantadynie. "Proces badawczy wygląda obiecująco"

Rozporządzenie MZ ws. farmaceutów po konsultacjach. Będą dodatkowe punkty edukacyjne

Działająca w branży biotechnologicznej spółka genXone rozpoczyna kolejny projekt z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie w zakresie rozwoju nowych metod badawczych, w tym zastosowania sekwencjonowania nanoporowego w badaniach epidemiologicznych bakterii Salmonelli.

W ramach podpisanej umowy genXone dostarczy oprogramowanie, licencję oraz odczynniki niezbędne do realizacji prac badawczych, przeszkoli pracowników stacji oraz zapewni bieżące doradztwo.

Wartość umowy to 214 635 złotych.

Specjaliści z Sanepidu zyskają możliwości lepszego poznania Salmonelli, bakterii najczęściej odpowiedzialnej za zatrucia pokarmowe, aby skuteczniej ją wykrywać i przeciwdziałać jej występowaniu i skutkom.

Zgoda na pobranie organów w Internetowym Koncie Pacjenta? MZ ucina: nie ma szans

Była już współpraca w badaniach wirusa SARS-CoV-2

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna z Olsztyna wspólnie z genXone zrealizowała z sukcesem pilotażowy projekt wdrożeniowy, którego celem było zastosowanie sekwencjonowania nanoporowego w nowoczesnych badaniach epidemiologicznych wirusa SARS-CoV-2.

Nowa umowa dotyczy wykorzystania posiadanego już przez stację urządzenia do sekwencjonowania nowej generacji w analizie ognisk zakażeń pałeczką Salmonella.

Technologia Nanopore, którą w swojej działalności wykorzystuje genXone, pozwala na ustalenie pełnego kodu genetycznego dowolnego organizmu i jak żadna inna metoda sprawdza się w bioinformatycznej rekonstrukcji genomu.

Narzędzie pozwala na precyzyjną identyfikację czynnika wywołującego zakażenie w danym ognisku, ale - co ważniejsze - określenie relacji z czynnikami z innych ognisk zakażeń, czyli tracking Salmonelli.

Salmonelloza może prowadzić do śmierci

- To jest już nasz kolejny projekt realizowany w ramach współpracy z olsztyńskim Sanepidem. Ta państwowa placówka jest jednym z liderów we wprowadzaniu najnowszych metod badawczych do swojej praktyki działania. Nasze laboratorium Badań i Rozwoju ma z kolei właściwe kompetencje do tworzenia nowoczesnych rozwiązań opartych o technologię sekwencjonowania nanoporowego – mówi Michał Kaszuba, prezes genXone.

Bakterie Salmonelli odpowiedzialne są za salmonellozę, czyli zakaźną chorobą zwierząt i ludzi, która w niektórych przypadkach może prowadzić nawet do śmierci osoby zarażonej.

Gdy radiochemioterapia traci element jednoczasowości, mamy gorsze wyniki leczenia