Genomtec z branży MedTech ma nowego dyrektora ds. technologii

Richard Moore przechodzi do Genomtecc z GeneDrive, gdzie ostatnio pełnił funkcję szefa działu inżynieryjnego. Na stanowisku dyrektora ds. technologii zastąpi Jasona Reece'a, który ogłosił zamiar przejścia na emeryturę.

Moore posiada ponad 25-letnie doświadczenie we wprowadzaniu nowych produktów i projektowaniu ich pod kątem możliwości produkcyjnych w branży urządzeń medycznych i elektroniki. W trakcie swojej kariery w Wielkiej Brytanii i Kanadzie, osiągał sukcesy w kierowaniu zespołami inżynierów elektroników, mechaników i inżynierów oprogramowania, w opracowywaniu nowych produktów spełniających wymagania klientów, wymogi jakościowe, regulacyjne i produkcji.

Nowy dyrektor pracował w takich firmach jak: GeneDrive Diagnostics Limited w Manchesterze w Wielkiej Brytanii; Optos Plc, Dunfermline w Wielkiej Brytanii; DySIS Medical Ltd. w Edynburgu w Wielkiej Brytanii; Cadence Design Systems w Livingston, w Wielkiej Brytanii; Newbridge Networks Corporation w Ontario, w Kanadzie i GEC Plessey Semiconductors, w Plymouth w Wielkiej Brytanii.

- Jestem bardzo podekscytowany, że mogę powitać Richarda Moore'a jako naszego nowego dyrektora ds. technologii. Jego doświadczenie w przenoszeniu procesu produkcyjnego z fazy pierwotnie zaprojektowanych urządzeń do skalowalnej produkcji jest udokumentowane i jest to dokładnie to, czego dziś potrzebujemy. Chciałbym również podziękować Jasonowi Reece za jego zaangażowanie i wsparcie w ostatnich krytycznych dla Genomtec latach, które doprowadziły nas do fazy zarejestrowania platformy Genomtec®ID. Bez jego pasji i wiedzy trudno byłoby nam osiągnąć techniczne kamienie milowe – podkreśla Miron Tokarski, współzałożyciel i prezes Genomtec.

- Cieszę się, że mogę dołączyć do międzynarodowego zespołu ekspertów z Genomtec i przyczynić się do dalszego dynamicznego rozwoju firmy. W trakcie mojej dotychczasowej kariery wypracowałem cechy i zdobyłem umiejętności, które doskonale odpowiadają na obecne potrzeby firmy. Z pewnością będziemy pracować nad każdą informacją zwrotną z rynku na temat Genomtec®ID, którą otrzymamy, aby uczynić platformę jeszcze lepszą niż jest teraz. Technologia SNAAT® jest przełomowa, a jej wykorzystanie wymaga doskonałych procesów inżynieryjnych, do których mam nadzieję doprowadzić zespół i jeszcze bardziej wzmocnić produkty i rozwiązania firmy.– powiedział Richard Moore, nowo powołany Chief Technology Officer w Genomtec.

