Boehringer Ingelheim o efektach prac badawczo-rozwojowych nad nowymi lekami

Wartość przychodów ze sprzedaży netto leków przeznaczonych do stosowania u ludzi w ujęciu rocznym wzrosła o 5% - podała firma Boehringer Ingelheim w komunikacie dla mediów

Za rozwój sprzedaży w obszarze leków przeznaczonych do stosowania u ludzi odpowiada w głównej mierze inhibitor SGLT-2 empagliflozyna oraz nintedanib

Boehringer Ingelheim podaje, że osiągnął postęp w dziedzinie leczenia zaburzeń neuropsychiatrycznych, w której aktualnie toczą się dwa badania fazy II

W lipcu firma ogłosiła, że skoncentruje badania prowadzone nad leczeniem COVID-19 na rozwoju alteplazy jako potencjalnego leku dla pacjentów, u których w przebiegu COVID-19 dochodzi do ciężkich zaburzeń oddychania



W obszarze leków przeznaczonych do stosowania u ludzi prace badawczo-rozwojowe firmy Boehringer Ingelheim obejmują ponad 60 nowych substancji i około 100 projektów na etapie klinicznym i przedklinicznym. Wedle szacunków realizacja potencjału w tym obszarze umożliwi dopuszczenie do obrotu nawet 15 nowych leków przed 2025 rokiem.

W obszarze leków przeznaczonych do stosowania u ludzi w pierwszym półroczu br. firma odnotowała przychody ze sprzedaży netto w wysokości 7,1 mld euro, czyli na poziomie odpowiadającym wysokiej wartości sprzedaży osiągniętej w roku ubiegłym. Po uwzględnieniu wpływu kursów walutowych wartość przychodów ze sprzedaży netto w ujęciu rocznym wzrosła o 5% - podano w komunikacie dla mediów.

Leki przeznaczone do stosowania u ludzi: empagliflozyna i nintedanib jako kluczowe produkty

Za rozwój sprzedaży w obszarze leków przeznaczonych do stosowania u ludzi odpowiada w głównej mierze inhibitor SGLT-2 empagliflozyna oraz nintedanib – lek przeznaczony do terapii chorób układu oddechowego.

Przychody netto ze sprzedaży empagliflozyny zwiększyły się o 17,2% (w ujęciu rocznym, po uwzględnieniu wpływu kursów walutowych) do poziomu 1,4 mld euro.. Wartość przychodów netto ze sprzedaży produktu nintedanib stosowanego w leczeniu chorób układu oddechowego wzrosła o 28,9 procent (w ujęciu rocznym, po uwzględnieniu wpływu kursów walutowych) i wyniosła 1,2 mld euro.

Nintedanib jest lekiem dopuszczonym do obrotu w leczeniu idiopatycznego włóknienia płuc (IPF) w ponad 80 krajach, śródmiąższowej choroby płuc związanej z twardziną układową (SSc-ILD) w ponad 70 krajach oraz innych przewlekłych śródmiąższowych chorób płuc (ILD) przebiegających z włóknieniem o fenotypie postępującym (PF-ILD) w ponad 60 krajach.

W lipcu br. firma poinformowała o przełomowym osiągnięciu w leczeniu niewydolności serca przy zastosowaniu empagliflozyny.

Na niewydolność serca cierpi ponad 60 milionów chorych na całym świecie; u około połowy z nich występuje niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową (HFpEF). W niedawno zakończonym badaniu wykazano znamiennie niższe ryzyko wystąpienia zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych lub hospitalizacji z powodu niewydolności serca u dorosłych pacjentów z HFpEF przyjmujących empagliflozynę.

W czerwcu br. Komisja Europejska wydała pozwolenie na dopuszczenie empagliflozyny do obrotu we wskazaniu do leczenia dorosłych pacjentów z objawową przewlekłą niewydolnością serca ze zredukowaną frakcją wyrzutową (HFrEF).

„Pomimo postępów w medycynie, jakie dokonały się na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, wciąż istnieje wiele chorób, których póki co nie można skutecznie leczyć. Właśnie dlatego w Boehringer Ingelheim koncentrujemy się na obszarach, w których istnieje wysokie zapotrzebowanie na innowacje medyczne” – stwierdził Hubertus von Baumbach, prezes zarządu, cytowany w komunikacie prasowym.

Badania nad lekami stosowanymi w schizofrenii

Boehringer Ingelheim osiągnął również postęp w dziedzinie leczenia zaburzeń neuropsychiatrycznych, w której aktualnie toczą się dwa badania fazy II.

Pod koniec maja ogłoszono, że amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) nadała status tzw. terapii przełomowej (BTD) produktowi BI 425809 we wskazaniu leczenie zaburzeń poznawczych towarzyszących schizofrenii (CIAS). Jednocześnie firma zapowiedziała rozpoczęcie innowacyjnego programu badań klinicznych fazy III CONNEX, który ma na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności stosowania BI 425809 – nowego inhibitora transportera glicyny-1 (GlyT1) – w poprawie funkcji poznawczych u osób dorosłych chorujących na schizofrenię.

Poszukiwania terapii przeciw wirusowi SARS-CoV-2

Firma konsekwentnie angażuje się także w poszukiwanie potencjalnych terapii przeciw wirusowi SARS-CoV-2.

W lipcu firma ogłosiła, że skoncentruje badania prowadzone nad leczeniem COVID-19 na rozwoju alteplazy jako potencjalnego leku dla pacjentów, u których w przebiegu COVID-19 dochodzi do ciężkich zaburzeń oddychania (zespołu ostrej niewydolności oddechowej, ARDS). Decyzję tę podjęto na podstawie danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania alteplazy uzyskanych w analizie okresowej badania fazy II/III TRISTARDS, po zakończeniu fazy IIb badania obejmującej 62 pacjentów.

Dobre wyniki biznesowe

Solidne wyniki biznesowe pomimo utrzymujących się skutków pandemii

Jak podano w komunikacie, po udanym roku finansowym 2020, w pierwszym półroczu tego roku Boehringer Ingelheim utrzymał pozytywny trend .

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku firma osiągnęła przychody ze sprzedaży netto w wysokości 9,8 mld euro, co oznacza wzrost o 5,8 procent (w ujęciu rocznym, po uwzględnieniu wpływu kursów walutowych). Wszystkie trzy obszary działalności (leki przeznaczone do stosowania u ludzi, zdrowie zwierząt oraz kontraktowa produkcja biologicznych produktów leczniczych) wniosły swój wkład we wzrost sprzedaży netto.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.