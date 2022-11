Badanie amantadyny w COVID: raport końcowy do 10 grudnia. Agencja zweryfikuje niejasności

Agencja Badań Medycznych czeka na raport końcowy z badania dotyczącego amantadyny. Termin jego przedstawienia to 10 grudnia 2022 roku

ABM sfinansowała łącznie dwa badania dotyczące wpływu amantadyny na zapobieganie i leczenie COVID-19. Stosowana w leczeniu szpitalnym okazała się – jak wykazały badania - równie skuteczna co placebo

Drugie badanie dotyczy jej efektów u pacjentów ambulatoryjnych. Przedstawione dotychczas wyniki dotyczą jedynie fazy podwójnie zaślepionej (nie otwartej), tj. 15 dnia badania

Dodajmy, że temat skuteczności amantadyny w leczeniu ambulatoryjnym w ostatnich dniach wywołał gorącą dyskusję. Media poinformowały, że w przypadku drugiego z badań „wyniki pracy naukowej nie spełniają standardów”

Na takie definitywne stwierdzenia nie obecnie podstaw. Agencja poinformowała Rynek Zdrowia, że "na obecnym etapie badania wszystkie wątpliwości, które dostrzegła ABM na etapie analizy wstępnego raportu, zostały poddane pod ocenę niezależnych ekspertów"

ABM sfinansowała dwa badania dotyczące amantadyny

W czasie pandemii COVID-19 rosła popularność amantadyny w profilaktyce i leczeniu zakażenia. Z uwagi na brak dowodów naukowych na takie działanie, minister zdrowia zdecydował o potrzebie zbadania jej wpływu na koronawirusa, zlecając Agencji Badań Medycznych sfinansowanie badań.

Podjęły się tego dwa zespoły badawcze:

Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (główny badacz prof. dr hab. n. med. Adam Barczyk) - Skuteczność leczenia amantadyną chorych na COVID19 (badanie TITAN).

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie (główny badacz prof. Konrad Rejdak) - Zastosowanie amantadyny w zapobieganiu progresji i leczeniu objawów COVID-19 u pacjentów zarażonych wirusem SARS-CoV-2 (COV-PREVENT)

Badania prowadzone były w sumie w kilkunastu ośrodkach badawczych.

Pierwsze dotyczyło pacjentów leczonych w szpitalach, drugie – pacjentów leczonych ambulatoryjnie.

- Amantadyna okazała się być równie skuteczna w leczeniu szpitalnym COVID-19 co placebo – poinformował 11 lutego prof. Adam Barczyk z Górnośląskiego Centrum Medycznego.

Drugie badanie: dłużej trwające obserwacje

Losy drugiego badania potoczyły się inaczej. W marcu br. przedstawiono wstępne opisowe wyniki badania po 15 dniach obserwacji, wskazujące na wyższy odsetek pacjentów bezobjawowych (62 proc. amantadyna vs. 52 proc. placebo) oraz ciężkich powikłań i zgonu (amantadyna 0 proc. vs. placebo 4,6 proc.).

ABM zgodziła się na kontynuację badań klinicznych, decydując jednocześnie o wstrzymaniu rekrutacji i niewłączaniu kolejnych pacjentów.

Pełna grupa pacjentów zrandomizowanych do badania miała być obserwowana dłużej, do 7 miesięcy, zaś celem ich obserwacja w aspekcie zaburzeń neurologicznych.

- Interesuje nas czy ekspozycja na amantadynę w tym krytycznym okresie wczesnym ma ochronne działanie na opóźnione objawy neurologiczne. Zatem badamy lek szerzej, nie tylko w aspekcie ostrej fazy. Od początku twierdziliśmy, że amantadyna to nie jest panaceum na COVID-19, a tylko lekiem wspomagającym, o konkretnym mechanizmie działania – wyjaśniał wówczas badacz, prof. Konrad Rejdak.

Schemat badania zatwierdzony przez KBE i URPL został zaprezentowany w publikacji "The use of amantadine in the prevention of progression and treatment of COVID-19 symptoms in patients infected with the SARS-CoV-2 virus (COV-PREVENT): Study rationale and design” (Contemporary Clinical Trials, Volume 116, May 2022).

Zgodnie ze schematem, pierwszorzędowe punkty końcowe (do 15. dnia obserwacji po randomizacji) to wystąpienie pogorszenia stanu klinicznego zdefiniowane jako którekolwiek z poniższych:

umiarkowana lub ciężka duszność spadek nasycenia O2 (<92 proc. przy ekspozycji pacjenta na powietrze w pomieszczeniu) i/lub dodatkowe zapotrzebowanie na tlen w celu utrzymania nasycenia O2 ≥ 92 proc.)

i/lub uzyskanie ≥4 punktów w skali WHO [OSCI-WHO] (7-punktowa skala oceny stanu klinicznego)

Spełnienie powyższych kryteriów kwalifikuje pacjenta do leczenia szpitalnego.

Drugorzędowe punkty końcowe to dzień 15 lub opcjonalnie 30 dzień w fazie podwójnie ślepej próby oraz 90, 150, 210 w fazie otwartej próby z randomizacji.

Termin na raport końcowy - 10 grudnia

Agencja zapoznała się już z raportem etapowym drugiego badania. Ocena tego raportu trafiła do resortu zdrowia, a następnie została we fragmentach upubliczniona 9 listopada przez TOK FM, które poinformowało, że „wyniki pracy naukowej nie spełniają standardów”.

Zapytaliśmy w Agencji o tryb działania w takich sytuacjach.

- W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia badania prowadzone są rozmowy na temat jakości przedstawionych wyników. Stanowi to standardowe postępowanie w projektach finansowanych ze środków Agencji – informuje nas Biuro Promocji i Komunikacji Międzynarodowej ABM.

- W ocenie ABM, liczba osób zakwalifikowanych do badania klinicznego została osiągnięta na poziomie zamierzonym. Przedstawione dotychczas wyniki badania dotyczą jedynie fazy podwójnie zaślepionej (nie otwartej), tj. 15 dnia badania - informuje Agencja.

Tym, co wzbudziło zastrzeżenia, to wyodrębnienie podgrup pacjentów.

- Wstępna analiza statystyczna dotyczy pierwszego etapu badania klinicznego i wyodrębnia kilka podgrup pacjentów, stąd głównie bierze się niepewność wnioskowania. Nieuwzględnienie danych pochodzących z drugiego etapu badań klinicznych w znacznej mierze ogranicza możliwości analizy statystycznej, a tym samym podniesienia istotności wniosków. Na obecnym etapie badania wszystkie wątpliwości, które dostrzegła ABM na etapie analizy wstępnego raportu zostały poddane pod ocenę niezależnych ekspertów. W najbliższych tygodniach niejasności te będą podlegały weryfikacji przez Agencję – dodaje ABM.

Do 10 grudnia br. do Agencji ma trafić raport końcowy.

TOK FM poinformował, że w związku z niespełnianiem standardów „Agencja Badań Medycznych chce zwrotu ponad 4 mln za badania nad amantadyną”.

Na nasze pytanie o decyzję w sprawie zwrotu ABM odpowiada: - W przypadku niespełnienia standardów przez beneficjenta, ABM postępuje zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, co obejmuje możliwość zwrotu środków.

