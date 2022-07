ABM ma 250 mln zł na nowy konkurs. Premiowane będą projekty zwiększające dostępność do innowacyjnej diagnostyki i terapii

Agencja Badań Medycznych ogłosi w lipcu nowy konkurs. Do podziału jest aż 250 mln zł

W ramach konkursu opracowane mają zostać produkty lecznicze lub innowacyjne rozwiązania w "obszarze medycyny celowanej oraz spersonalizowanej"

Chodzi o produkty lecznicze i innowacyjne rozwiązania służącego zwiększeniu dostępu pacjentów do kompleksowej i specjalistycznej, a przede wszystkim innowacyjnej diagnostyki i terapii

Będzie nowy konkurs ABM

Agencja Badań Medycznych planuje w lipcu tego roku ogłosić konkurs na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych.

- W ramach Konkursu dopuszczone będzie składanie Wniosków dotyczących projektów znajdujących się na różnych fazach rozwoju produktu leczniczego (I, II, III faza badania klinicznego) opartego o terapie komórkowe oraz produkty białkowe, ale przy założeniu przeprowadzenia co najmniej jednej, pełnej fazy badania klinicznego - informuje ABM w komunikacie opublikowanym na stronie.

W ramach konkursu opracowane mają zostać produkty lecznicze lub innowacyjne rozwiązania w "obszarze medycyny celowanej oraz spersonalizowanej, służącego zwiększeniu dostępu pacjentów do kompleksowej, wielospecjalistycznej, a przede wszystkim innowacyjnej diagnostyki i terapii, możliwej do wdrożenia we własnej działalności gospodarczej".

Dofinansowanie z ABM będzie można uzyskać na badani podstawowe (maksymalnie na 12 miesięcy w początkowym etapie projektu), badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz usługi doradcze.

Do podziału będzie 250 mln zł

- Niezależnie od poziomu zaawansowania realizacji Projektu w momencie złożenia Wniosku o dofinansowanie, projekt będzie musiał się zakończyć komercjalizacją - zastrzega ABM.

Nabór skierowany będzie do:

Mikro-, małych lub średnich oraz dużych przedsiębiorstw prowadzących badania naukowe i prace rozwojowe;

prowadzących badania naukowe i prace rozwojowe; Konsorcjów, których Liderem jest przedsiębiorstwo, a pozostali członkowie mogą stanowić podmioty takie jak: uczelnie wyższe; federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; PAN; instytuty naukowe PAN; instytuty badawcze; międzynarodowe instytuty naukowe; Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego; podmioty lecznicze dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego; podmioty prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać za pomocą systemu teleinformatycznego ABM, wypełniając formularz wniosku w języku polskim lub angielskim. Kwota przeznaczona na konkurs to 250 mln zł.

