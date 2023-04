15 mln złotych dla WUM na badania m.in. nad infekcjami antybiotykoopornymi

Agencja Badań Medycznych opublikowała listę rankingową konkursu na badania head-to-head w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych

Wyróżniono 27 projektów rekomendowanych do dofinansowania, trzy z nich pochodzą z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Projekty dotyczą leczenia zakażeń bakterią C. difficile, walki z infekcjami antybiotykoopornymi oraz nową metodą leczenia pacjentów z zaawansowanym nowotworem wątroby

Łącznie WUM ma otrzymać 15 mln złotych od ABM na wspomniane badania

Badania kliniczne WUM z dofinansowaniem

Jak wyjaśnia WUM, badania dofinansowane w ramach konkursu ABM pozwolą na opracowanie nowych standardów leczenia, diagnostyki, rehabilitacji lub profilaktyki oraz pomogą zwiększyć wiedzę o optymalnych klinicznie i kosztowo terapiach. Jeden z projektów WUM zrealizuje samodzielnie, natomiast dwa – w konsorcjum ze spółką Human Biome Institute, z którą w lipcu 2022 roku podpisano umowę o współpracy naukowej w obszarze mikrobioty człowieka.

Projekty uczelni, które otrzymają wsparcie dotyczą:

leczenia zakażeń bakterią C. difficile,

walki z infekcjami antybiotykoopornymi

leczenia pacjentów z zaawansowanymi nowotworami wątroby.

C. difficile to najczęściej występująca wewnątrzszpitalna infekcja bakteria oporna na antybiotyki. W związku z tym tematem jednego z projektów jest ustalanie najskuteczniejszej metody leczenia zakażeń wywołanych tą bakterią. Głównym badaczem jest dr Ernest Kuchar z Kliniki Pediatrii z Oddziałem Izolacyjno-Obserwacyjnym UCK WUM.

Projekt został bardzo wysoko oceniony i zajął drugie miejsce na liście rankingowej Agencji Badań Medycznych. WUM jest w nim liderem, Human Biome Institute konsorcjantem. Projekt przygotował zespół pod kierownictwem dra Jarosława Bilińskiego z Kliniki Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM. Tytuł projektu "Multicenter, randomized, open-label, four-arm study on the efficacy of fecal microbiota transplantation vs bezlotoxumab vs fidaxomicin vs vancomycin in the treatment and relapse prophylaxis of Clostridioides difficile infection. STOP-CDI study" – czytamy.

Bakterie antybiotykooporne atakujące przewód pokarmowy

Kolejnym projektem badawczym wyróżnionym na liście ABM jest badanie dotyczące opracowania standardu dekolonizacji bakterii antybiotykoopornych z przewodu pokarmowego pacjentów. Także i w tym przypadku WUM jest liderem, a Human Biome Institute konsorcjantem.

Głównym badaczem jest dr Jarosław Biliński z Katedry i Kliniki Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM. Tytuł projektu "Multicenter, randomized, open-label, three-arm study on the efficacy of fecal microbiota transplantation vs probiotic therapy vs eubiotic-gut-microbiota-boosting diet in order to antibioticresistant bacteria (ARB) decolonization from the gastrointestinal tract of patients colonized with clinically most significant ARBs. Looking for a strategy to overcome the WHO alarm on the antibiotic resistance >>new pandemic<< threat. STOP-ARB study".

Z podanych szacunków wynika, że do 2050 roku ze względu na antybiotykooporność rocznie może umierać nawet 10 mln osób na całym świecie. Jak wyjaśnia WUM, proponowana "w projekcie metoda walki z infekcjami antybiotykoopornymi będzie nie tylko nowa, ale także rewolucyjna, biorąc pod uwagę brak innych działających przy tym wskazaniu sposobów leczenia".

Okazuje się przy tym, że zespół dra Jarosława Bilińskiego i prof. Grzegorza Basaka wykazał w przeszłości, że transplantacja mikrobioty jelitowej i/lub inne czynniki modulujące mikrobiotę mogą być nową metodą dekolonizacji i redukcji ryzyka infekcji antybiotykoopornych.

Przerost miąższu wątroby szansą przy zaawansowanych nowotworach wątroby

Trzecim dofinansowanym projektem jest "Porównanie skuteczności trzech różnych metod uzyskiwania przerostu miąższu wątroby u chorych kwalifikowanych do częściowej resekcji narządu". To wynik interdyscyplinarnej współpracy pomiędzy II Zakładem Radiologii Klinicznej, Katedrą i Kliniką Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby oraz Zakładem Medycyny Nuklearnej UCK WUM. Badaczką główną jest dr Karolina Grąt.

Naukowcy przeprowadzą randomizowane badanie kliniczne porównujące chirurgię z technikami radiologii interwencyjnej jako umożliwiającej wykonanie częściowego wycięcia wątroby u chorych, u których wyjściowo liczba lub wielkość guzów w wątrobie uniemożliwiają wykonanie operacji – podaje WUM.

Projekt ten ma zakończyć się w 2029 roku, a jego wyniki pozwolą odpowiedzieć na pytanie, która z technik wykazuje większą skuteczność i bezpieczeństwo dla pacjentów.

