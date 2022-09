Zmiany w rozporządzeniu o wykazie wyrobów medycznych na zlecenie okiem branży

- W ocenie branży projekt rozporządzenia przyniósł szereg pozytywnych zmian. Z pewnością te kluczowe, o które wnioskowała również Izba, to zmiany w obszarze produktów dla pacjentów onkologicznych – rękawy i nogawice uciskowe, aparaty słuchowe oraz w dużej części wózki inwalidzkie. Oczywiście kilka tematów nadal pozostaje do dyskusji, chociażby kwestia zwiększenie finansowania protez piersi oraz peruk. Widząc jednak otwartość Ministerstwa Zdrowia na dialog jestem dobrej myśli, że również w tych obszarach uda się wypracować korzystne dla pacjentów zmiany – mówi Arkadiusz Grądkowski, Prezes Izby POLMED.

Bardzo istotne zmiany zaszły w kwestii finansowania produktów dla pacjentek po mastektomii. Rękawy uciskowe niezbędne w procesie rehabilitacji po przebytej operacji nareszcie doczekały się zwiększenia finansowania

- Bardzo nas cieszy, że Ministerstwo Zdrowia wsłuchało się w głos środowisk pacjenckich i zdecydowało się na podniesienie limitów. Dla wielu kobiet będzie to znacznym ułatwieniem w procesie finansowania rehabilitacji i wracania do życia społecznego po przebytej chorobie – mówi Krystyna Wechmann, Prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonki.

Mimo że projekt nowelizacji rozporządzenia nie przewiduje zmian limitów finansowania w zakresie innych wyrobów dla pacjentów onkologicznych, to Ministerstwo Zdrowia deklaruje chęć rozmów o ich zwiększeniu dla protez piersi i peruk w najbliższej przyszłości.

Na uwagę zasługują duże zmiany w obszarze wózków inwalidzkich. Nowa kategoryzacja to niewątpliwe zmiana wychodząca naprzeciw oczekiwaniom pacjentów i postulatom branży. Zdaje się jednak, że na fali zmian w tej kategorii Ministerstwo Zdrowia zapomniało o pacjentach, którzy korzystają z najprostszych wózków ręcznych Ich limit pozostał niezmieniony od 8 lat i nadal wynosi 600 złotych.

- Jest to limit fikcyjny, w żaden sposób nie odzwierciedla on cen rynkowych, przez co pacjenci są zmuszeni do dopłaty z własnej kieszeni. Dla wielu jest to bardzo duży wydatek – podkreśla Robert Jagodziński, Prezes Fundacji Aktywnej Rehabilitacji.