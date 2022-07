Zmiany w refundacji wyrobów medycznych. Chorzy alarmują: będziemy wykluczeni, zamknięci w czterech ścianach

Do konsultacji publicznych trafiła nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Projektowane zmiany zakładają zwiększenie refundacji m.in. aparatów słuchowych, niektórych soczewek, czujników do monitorowania glikemii, czy zmiany dotyczące refundacji wózków inwalidzkich

To także zmiany dotyczące wyrobów stomijnych, które wzbudziły ogromne kontrowersje w środowiskach reprezentujących pacjentów ze stomią

- W przypadku stomików strzela im się w kolano. Rozporządzenie w takim kształcie oznacza zamknięcie 65 tys. ludzi w domu, co więcej, nie w domu, a w toalecie - mówi otwarcie Agnieszka Siedlarska z zarządu Fundacji STOMAlife

Środowisko stomików zapowiada walkę o odrzucenie projektowanych zmian. Zbiera podpisy pod petycją, wysłało list otwarty do prezydenta Andrzeja Dudy

Tymczasem Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na postulaty i wnioski, które wpłynęły do resortu, wydłuża do 8 sierpnia konsultacje publiczne projektu rozporządzenia

Zmiana zasad refundacji wyrobów medycznych. Jest projekt rozporządzenia

5 lipca w trakcie debaty pt. “Wyroby medyczne - jak poprawić ich dostępność. Wyzwania, bariery, możliwości”, zorganizowanej przez redakcję Rynku Zdrowia, wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski zapowiedział wprowadzenie zmian w zasadach odpłatności za wyroby medyczne wydawane na zlecenie.

- W rozporządzeniu nowelizującym limity finansowania poszczególnych kategorii wyrobów medycznych wprowadzimy sporo zmian. W wielu zakresach wyrobów istotnie wzrośnie poziom środków wydatkowanych przez NFZ - podkreślał wiceminister zdrowia.

Projekt nowelizacji został opublikowany 8 lipca i przekazany do konsultacji publicznych. Z miejsca też wywołał spore kontrowersje, szczególnie w kwestii wyrobów stomijnych, z których na co dzień korzysta w Polsce około 65 tys. pacjentów.

- Jak tylko dowiedzieliśmy się, że ten projekt się ukazał, podjęliśmy działania, aby nie wszedł on w życie - mówi wiceprezes Polskiego Towarzystwa Stomijnego "POL- ILKO" Dorota Kaniewska.

- Będziemy spotykać się z decydentami, posłami, aby nie doszło do jego podpisania. Nie chcemy takiego projektu, ponieważ godzi on we wszystkie aspekty życia osób ze stomią. Będziemy po prostu wykluczeni z życia, będziemy zamknięci w czterech ścianach - tłumaczy.

Podobnego zdania jest Agnieszka Siedlarska z zarządu Fundacji STOMAlife.

- Projekt wprowadza stosunkowo dużo dobra odnośnie wyrobów medycznych, ale w przypadku stomików strzela im się w kolano. To jest katastrofa dla stomików - ocenia.

- Rozporządzenie w takim kształcie oznacza zamknięcie 65 tys. ludzi w domu, co więcej, nie w domu, a w toalecie - mówi otwarcie Siedlarska.

"Wprowadzenie tego projektu wygeneruje ogromne koszty dla systemu"

- Pierwszym nieporozumieniem było połączenia wyrobów stomijnych z perukami, aparatami słuchowymi, ponieważ bez peruki można wyjść z domu, bez aparatu słuchowego również, natomiast bez sprzętu stomijnego żaden stomik nie jest w stanie funkcjonować. A to wszystko wrzucono do jednego worka i jest to próba wykluczenia nas z każdego aspektu życia - wyjaśnia wątpliwości Dorota Kaniewska.

- Projekt nie dość, że przewiduje wysokie dopłaty po stronie pacjenta, to jeszcze wyłącza część wyrobów stomijnych z refundacji. Dlatego kompletnie nie rozumiem pana ministra Miłkowskiego, w którym momencie mamy dopatrywać się oszczędności. Prawdę mówiąc obecne limity refundacji są tak niskie, że pacjent nie ma możliwości pobrania wszystkich środków do ochrony i pielęgnacji skóry wokół stomii i - jeśli go na to stać - musi kupować je za własne pieniądze. Jeśli nie dysponuje nimi, jest wykluczony z życia - podkreśla.

- Przekalkulowaliśmy to z każdej strony i nie doszukaliśmy się korzyści, wręcz przeciwnie. Wprowadzenie tego projektu wygeneruje ogromne koszty dla systemu, ponieważ pacjent, który nie będzie miał indywidualnie dobranego sprzętu wysokiej jakości, będzie miał więcej problemów zdrowotnych, będzie częściej chodził do poradni, aż w końcu trafi do szpitala, gdzie trzeba będzie go leczyć - dodaje Kaniewska.

Cztery zlecenia na wyroby stomijne zamiast jednego to strata czasu

Wiceprezes "POL-ILKO" zwraca uwagę na zwiększającą się liczbę zleceń potrzebnych na wyroby stomijne, gdzie obecnie potrzebne jest jedno zlecenie, a projekt zakłada rozszerzenie dokumentacji do czterech zleceń.

- Podam to na swoim przykładzie: moja pani doktor, która leczy mnie od wielu lat, nie jest w stanie wypisać jednego zlecenia w trakcie jednej wizyty. Na ogół siedzimy na podwójnej wizycie, czyli dwa razy piętnaście minut, a i tak kończy się często "ja pani to przyślę, bo muszę informatyka poprosić o pomoc” - tłumaczy.

- Coraz częściej pacjenci mają nie jedną, a dwie lub trzy stomie oraz używają jeszcze do tego środków chłonnych, czyli pieluchomajtek. Ile to pochłonie czasu, biurokracji, a przede wszystkim kosztów dla pacjenta, ponieważ od 1 stycznia 2022 roku również osoby, które używają środków chłonnych z powodów onkologicznych muszą do nich dopłacać - dodaje.

- Najczęściej są to osoby starsze, z niskimi emeryturami czy rentami i z czego one mają dopłacać do wyrobów stomijnych i jeszcze środków chłonnych? - dopytuje Kaniewska, która zapowiada walkę o zmianę projektu.

List otwarty do prezydenta ws. refundacji wyrobów medycznych

Kroki w sprawie podjęła też Fundacja STOMAlife, która zbiera podpisy pod petycją "NIE dla projektu MZ w sprawie sposobu refundacji sprzętu STOMIJNEGO", pod którą do tej pory podpisało się ponad 9 tys. osób (dane z 20 lipca).

Organizacja skierowała też - wraz z innymi organizacjami reprezentującymi środowisko stomików - list otwarty do prezydenta Andrzeja Dudy (do pobrania poniżej), w którym podkreśla skutki wprowadzenia takiego projektu.

- Od dawna monitujemy MZ, że refundacja jest niewystarczająca i nie zapewnia godnego funkcjonowania chorych (...). Jest źle, a MZ opublikowało projekt rozporządzenia, który diametralnie zmienia formę refundacji wyrobów stomijnych wydawanych na zlecenie, która dla stomików jest bardzo niekorzystna - czytamy w piśmie.

- Jeżeli rozporządzenie w takiej formie zostanie wdrożone,

to szansa na godne życie osób z wyłonioną stomią, będzie zniweczona! - podkreślono.

Jako postulaty wskazano:

1. Utrzymanie obecnego sposobu refundacji - możliwość indywidualnego doboru zaopatrzenia w określonej wartości refundacji i , bez współfinansowania ze strony osób z wyłonioną stomią.

2. Urealnienie limitów stomijnych:

kolostomia – 450 zł

ileostomia – 600 zł

urostomia – 650 zł

3. Zapewnienie dostępności do wysokiej jakości sprzętu stomijnego z uwzględnieniem spersonalizowanej możliwości doboru zaopatrzenia.

"Chcemy zwaloryzowania limitów, które od dwudziestu lat są na niskim poziomie"

Wiceprezes "POL-ILKO" tłumaczy, że środowisko nie akceptuje zmian zaproponowanych w projekcie.

- System, który działa do tej pory sprawdza się. Chcemy jedynie zwaloryzowania limitów, które od dwudziestu lat, mimo naszych wielu pism pozostają na tym samym, niewiarygodnie niskim poziomie - tłumaczy Kaniewska.

- Limity nie zostały podniesione nawet w momencie wejścia do Unii Europejskiej, kiedy nałożono 7 proc., a w 2005 roku 8 proc. VAT między innymi na sprzęt stomijny. Najlepszą sytuacją dla pacjentów z wyłonioną stomią byłoby zachowanie dotychczasowego systemu refundacji z podniesieniem, czyli waloryzacją limitów - dodaje.

Główne niekorzystne zmiany wskazywane przez środowisko stomików w projekcie rozporządzenia:

projekt znosi limit kwotowy dofinansowania, wprowadza natomiast dopłatę przez osoby dorosłe do odbieranego sprzętu stomijnego, w wysokości 10 proc. za worki i płytki oraz 20 proc. za środki do pielęgnacji;

ogranicza dostęp do środków pielęgnacyjnych, bez których prawidłowe

ogranicza dostęp do środków pielęgnacyjnych, bez których prawidłowe zaopatrzenie stomii jest niemożliwe i tak np. przy kolostomii, refundacja środków pielęgnujących ma objąć wyłącznie preparaty do usuwania przylepca pomijając całkowicie środki uszczelniające i leczące powikłania skórne;

zaopatrzenie stomii jest niemożliwe i tak np. przy kolostomii, refundacja środków pielęgnujących ma objąć wyłącznie preparaty do usuwania przylepca pomijając całkowicie środki uszczelniające i leczące powikłania skórne; możliwość kontynuacji zleceń na zaopatrzenie wystawiana przez pielęgniarki i położne ma być zmniejszona z 12 do 6 miesięcy;

zakłada dopłatę do sprzętu również dla stomików z orzeczeniami

o niepełnosprawności - czyli zmiany dotkną ich w sposób szczególny;

o niepełnosprawności - czyli zmiany dotkną ich w sposób szczególny; do wyliczenia potrzeb stomików przyjęto ceny nie mające odzwierciedlenia

na rynku, co realnie oznacza znacznie wyższe dopłaty pacjentów, niż przewidywane w projekcie;

na rynku, co realnie oznacza znacznie wyższe dopłaty pacjentów, niż przewidywane w projekcie; wprowadza konieczność wystawiania czterech odrębnych zleceń na zaopatrzenie dla stomika, w zależności od typu środków do zaopatrzenia stomii, co znacznie zwiększy nakład pracy niezbędny do wypisania zleceń, ograniczając tym samym czas, który lekarz czy pielęgniarka może poświęcić na badanie pacjenta i rozmowę z nim oraz doradztwo i pielęgnację stomii.

Konsultacje publiczne ws. wyrobów medycznych wydłużone do 8 sierpnia

Początkowo zakładano, że konsultacje publiczne projektu potrwają do 29 lipca, jednak w ubiegłym tygodniu przedłużono je do 8 sierpnia 2022 roku.

- W związku z kierowanymi do ministra zdrowia postulatami dotyczącymi wydłużenia terminu konsultacji publicznych projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, opublikowanego 8 lipca 2022 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, informuję, iż termin uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych zostaje wydłużony do 8 sierpnia 2022 roku – poinformował wówczas wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

Środowiska reprezentujące pacjentów ze stomią nie kryją zadowolenia z takiej sytuacji: "będzie więcej czasu na przekonanie decydentów do wycofania się z zapisów dyskryminujących i wykluczających z życia publicznego stomików".







DO POBRANIA List do prezydenta.pdf Prezentacja PDF • 0,93 MB