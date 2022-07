Wyroby medyczne z wyższą refundacją. Jest projekt rozporządzenia

Ministerstwo Zdrowia zamieściło 8 lipca na stronie RCL projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Zwiększono, między dopłaty ze środków publicznych do aparatów słuchowych - dla dzieci z 2000 zł do 3000 zł, a dla dorosłych z 1000 zł do 1500 zł

Kompleksowo została uregulowana refundacja oraz kategoryzacja wózków inwalidzkich

Wiele wskazuje na to, że nowe rozporządzenie wejdzie w życie w grudniu bieżącego roku. Dlatego jego pierwsze istotne efekty będą odczuwalne na początku 2023 r.- zapowiedział 5 lipca wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski podczas debaty Rynku Zdrowia

Refundacja wyrobów medycznych. Zmiany pacjenci odczują w 2023 roku

8 lipca resort zdrowia opublikował do konsultacji publicznych zapowiadany od wielu dni i oczekiwany przez pacjentów projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

- Celem projektowanej nowelizacji jest zwiększenie dostępności pacjentów do tych wyrobów medycznych, a także uszczegółowienie obowiązujących przepisów, aby wyeliminować problemy interpretacyjne - informuje resort zdrowia

- Planowane zmiany w kilku zakresach spowodują wzrost wydatków po stronie NFZ. Obecnie aparaty słuchowe są wyrobami o najwyższych dopłatach pacjentów, sięgających średnio 4-5 tys. zł. Dlatego proponujemy istotną zmianę w tym zakresie - zapowiadał 5 lipca wiceszef resortu zdrowia Maciej Miłkowski podczas debaty redakcyjnej Rynku Zdrowia.

Projekt przewiduje, między innymi zwiększenie limitu dopłat ze środków publicznych do aparatów słuchowych na przewodnictwo powietrzne - dla dzieci z 2000 zł do 3000 zł, a dla dorosłych z 1000 zł do 1500 zł

- Także w innych zakresach wyrobów medycznych istotnie wzrośnie poziom środków wydatkowanych przez NFZ. Wiele wskazuje na to, że nowe rozporządzenie wejdzie w życie w grudniu bieżącego roku. Dlatego jego pierwsze istotne efekty będą odczuwalne na początku 2023 r.- zapowiedział Maciej Miłkowski.

Lista wyrobów medycznych, do których wzrosną dopłaty państwa

Poniżej najważniejsze zmiany w projekcie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Wprowadzono zmiany w zakresie refundacji wyrobów płaskodzianych (m.in. odzież uciskowa - red.) określonych w lp. 69 i 70 załącznika do rozporządzenia, określając szczegółowe limity zależnie od modelu wyrobu, a także produkcji seryjnej i na zamówienie.

(m.in. odzież uciskowa - red.) określonych w lp. 69 i 70 załącznika do rozporządzenia, określając szczegółowe limity zależnie od modelu wyrobu, a także produkcji seryjnej i na zamówienie. Zwiększono limit w zakresie soczewek okularowych korekcyjnych do bliży i dali powyżej 6,25 dioptrii, a także zmniejszono udział własny pacjentów w limicie do 10 proc.. Podniesiono limitu w przypadku soczewek kontaktowych twardych (lp. 75) i zmniejszono udział świadczeniobiorców do 10 proc. w ich zakupie. Podniesiono limit w przypadku pozycji lp. 79 (do 200 zł) i 80-83 (do 400 zł).

korekcyjnych do bliży i dali powyżej 6,25 dioptrii, a także zmniejszono udział własny pacjentów w limicie do 10 proc.. Podniesiono limitu w przypadku soczewek kontaktowych twardych (lp. 75) i zmniejszono udział świadczeniobiorców do 10 proc. w ich zakupie. Podniesiono limit w przypadku pozycji lp. 79 (do 200 zł) i 80-83 (do 400 zł). Podniesiono limit aparatów słuchowych na przewodnictwo powietrzne , zarówno dla dzieci, jak i dorosłych (wzrost limitu dla dzieci z 2000 zł do 3000 zł, dla dorosłych z 1000 zł do 1500 zł).

, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych (wzrost limitu dla dzieci z 2000 zł do 3000 zł, dla dorosłych z 1000 zł do 1500 zł). W przypadku aparatów na przewodnictwo kostne , limit został podniesiony z 1800 zł do 3000 zł - dla dzieci i dorosłych. Dodatkowo zmniejszono współpłacenie w przypadku systemów wspomagających słyszenie z 50 proc. do 30 proc..

, limit został podniesiony z 1800 zł do 3000 zł - dla dzieci i dorosłych. Dodatkowo zmniejszono współpłacenie w przypadku systemów wspomagających słyszenie z 50 proc. do 30 proc.. Wprowadzono zmiany pozwalające na refundację zarówno rurek tracheostomijnych z zapasowym wkładem (limit 150 zł pozostaje) i silikonowych (limit 235 zł), jak również zwiększono liczbę sztuk przysługujących pacjentom zależnie od typu rurki. W przypadku pacjentów dorosłych wprowadzono minimalny udział w limicie 10 proc..

z zapasowym wkładem (limit 150 zł pozostaje) i silikonowych (limit 235 zł), jak również zwiększono liczbę sztuk przysługujących pacjentom zależnie od typu rurki. W przypadku pacjentów dorosłych wprowadzono minimalny udział w limicie 10 proc.. Rozszerzono refundację zestawów infuzyjnych do osobistej pompy insulinowej o wskazanie: cukrzyca typu 3, a także wprowadzono zapis umożliwiający refundację zestawów do pomp bezdrenowych, co w związku z dotychczas obowiązującą konstrukcją zapisów nie było możliwe.

o wskazanie: cukrzyca typu 3, a także wprowadzono zapis umożliwiający refundację zestawów do pomp bezdrenowych, co w związku z dotychczas obowiązującą konstrukcją zapisów nie było możliwe. Ujednolicono zasady refundacji worków do zbiórki moczu, a także wprowadzono osobną kategorię pasków do mocowania worków do zbiórki moczu w limicie 25 zł za 1 szt, raz na 6 miesięcy, we wskazaniu: choroby wymagające cewnikowania pęcherza moczowego; choroby wymagające stosowania cewników zewnętrznych; nadpęcherzowe odprowadzenie moczu; nefrostomia.

a także wprowadzono osobną kategorię pasków do mocowania worków do zbiórki moczu w limicie 25 zł za 1 szt, raz na 6 miesięcy, we wskazaniu: choroby wymagające cewnikowania pęcherza moczowego; choroby wymagające stosowania cewników zewnętrznych; nadpęcherzowe odprowadzenie moczu; nefrostomia. Wprowadzono szerokie zmiany w zakresie refundacji worków stomijnych (lp. 99), których to refundacja do tej pory nie zawierała limitów na sztuki, ale ogólne limity, możliwe do wykorzystania dowolnie przez pacjentów. Dodatkowo wprowadzono osobną refundację na płytki do worków stomijnych w systemie dwuczęściowym, a także wyroby służące do usuwania worków stomijnych oraz do ich uszczelniania.

(lp. 99), których to refundacja do tej pory nie zawierała limitów na sztuki, ale ogólne limity, możliwe do wykorzystania dowolnie przez pacjentów. Dodatkowo wprowadzono osobną refundację na płytki do worków stomijnych w systemie dwuczęściowym, a także wyroby służące do usuwania worków stomijnych oraz do ich uszczelniania. Uszczegółowiono kategorię wyrobów chłonnych podlegających refundacji, a także wprowadzono dodatkowy limit 2,3 zł, z 30 proc. udziałem własnym na wyroby chłonne pow. 930 g. W przypadku limitu 1 zł podniesiono minimalną chłonność do 450 g.

podlegających refundacji, a także wprowadzono dodatkowy limit 2,3 zł, z 30 proc. udziałem własnym na wyroby chłonne pow. 930 g. W przypadku limitu 1 zł podniesiono minimalną chłonność do 450 g. Limit refundacyjny na CPAP (aparaty wspomagające oddychanie) został podzielony na maskę i aparat, co wiąże się z szybszym zużyciem masek w stosunku do aparatów (limit wymiany co 6 miesięcy w przypadku maski i co 5 lat w przypadku aparatu).

został podzielony na maskę i aparat, co wiąże się z szybszym zużyciem masek w stosunku do aparatów (limit wymiany co 6 miesięcy w przypadku maski i co 5 lat w przypadku aparatu). W przypadku wyrobów dedykowanych pacjentom z mukowiscydozą i pierwotną dyskinezą rzęsek częstotliwość wymiany została zwiększona. Dodatkowo limit na nebuliztory został zmniejszony do 70 zł, a limit na inhalatory pneumatyczne (lp. 103) do 250 zł. Limit na sprzęt do indywidualnej fizjoterapii układu oddechowego - urządzenia do drenażu, wytwarzające podwyższone lub zmienne ciśnienie wydechowe (lp. 105), został zwiększony do 450 zł.

rzęsek częstotliwość wymiany została zwiększona. Dodatkowo limit na nebuliztory został zmniejszony do 70 zł, a limit na inhalatory pneumatyczne (lp. 103) do 250 zł. Limit na sprzęt do indywidualnej fizjoterapii układu oddechowego - urządzenia do drenażu, wytwarzające podwyższone lub zmienne ciśnienie wydechowe (lp. 105), został zwiększony do 450 zł. Kompleksowo została uregulowana refundacja wózków inwalidzkich. Kategorie zostały szczegółowo opisane, jak również wskazania. Podział został dokonany zgodnie z typami wózków (standardowe, aktywne i specjalne, do której to kategorii został przyporządkowany także wózek elektryczny).

Kategorie zostały szczegółowo opisane, jak również wskazania. Podział został dokonany zgodnie z typami wózków (standardowe, aktywne i specjalne, do której to kategorii został przyporządkowany także wózek elektryczny). Limity na wózki standardowe zostały utrzymane, tak samo w przypadku prawie wszystkich wózków specjalnych dotychczas skategoryzowanych (wyjątkiem wózki stabilizujące, których to limit został obniżony do 2000 zł, w związku z analizą cen rynkowych wskazującą na ceny niższe niż limit).

zostały utrzymane, tak samo w przypadku prawie wszystkich wózków specjalnych dotychczas skategoryzowanych (wyjątkiem wózki stabilizujące, których to limit został obniżony do 2000 zł, w związku z analizą cen rynkowych wskazującą na ceny niższe niż limit). Znacznie zostały podwyższone limity na wózki aktywne - 2000 zł lub 4500 zł - zależnie od wagi wózka (ta kategoria została też precyzyjnie opisana wagowo), a także na wózki elektryczne (5000 zł).

- 2000 zł lub 4500 zł - zależnie od wagi wózka (ta kategoria została też precyzyjnie opisana wagowo), a także na wózki elektryczne (5000 zł). Rozszerzono dostęp do refundacji zbiorników na insulinę d o osobistej pompy insulinowej do 5 sztuk na pacjentów z cukrzycą typu 3 (lp. 134).

o osobistej pompy insulinowej do 5 sztuk na pacjentów z cukrzycą typu 3 (lp. 134). Rozszerzono wskazania do zlecania czujników do systemu monitorowania stężenia glukozy Flash (Flash Glucose Monitoring - FGM) o:

- Kobiety w okresie ciąży i połogu, z cukrzycą wymagające intensywnej insulinoterapii;

- Osoby niewidome z cukrzycą, leczone insuliną;

- Osoby powyżej 18. roku życia z cukrzycą wymagającą intensywnej insulinoterapii.

(Flash Glucose Monitoring - FGM) o: - Kobiety w okresie ciąży i połogu, z cukrzycą wymagające intensywnej insulinoterapii; - Osoby niewidome z cukrzycą, leczone insuliną; - Osoby powyżej 18. roku życia z cukrzycą wymagającą intensywnej insulinoterapii. W przypadku tej ostatniej grupy zostały wprowadzone warunki kontynuacji zlecenia:

- Ocena kontroli glikemii minimum co 6 miesięcy;

- TIR (time in range) w zakresie 70-180 mg/dL > 70 proc. czasu lub HbA1c poniżej 7,5 proc. lub inne indywidualnie określone cele terapeutyczne we współpracy z lekarzem.

Pełna treść projektu rozporządzenia - do pobrania pod tekstem.

