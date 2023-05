Ważne zmiany w zleceniach na wyroby medyczne. Nowe przepisy dopisano do innej ustawy

Do projektu ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie "wrzucono" także nowe przepisy dotyczące ochrony zdrowia. Projekt został skierowany do Sejmu

M.in. zaproponowano zmianę przepisów dotyczących wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Planuje się rezygnację z możliwości wystawiania zleceń na zaopatrzenie i naprawę wyrobów medycznych w formie uproszczonej

Zaproponowano też skrócenie możliwości realizacji zleceń z sześciu do maksymalnie trzech miesięcy

Pojawia się też możliwość realizacji zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne w częściach w przypadku innych zleceń niż comiesięczne

Zmiany w wyrobach medycznych. Bez zleceń wystawionych na wzorach uproszczonych

Przy okazji tworzenia projektu ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie, do dokumentu dodano kilka wrzutek wprowadzających zmiany do ustaw z obszaru zdrowia. Najwięcej zmian dotyczy przepisów o wystawianiu i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Zgodnie z propozycją zmian w ustawie refundacyjnej, proponuje się zniesienie możliwości wystawiania zleceń na zaopatrzenie i naprawę wyrobów medycznych w formie uproszczonej.

Jednakże mając na uwadze konieczność zapewnienia dalszej możliwości realizacji zleceń wystawionych na wzorach uproszczonych, które były wystawiane do końca 2022 roku (po dniu 1 stycznia 2023 r. takie zlecenia nie są wystawiane), zaproponowano przepis przejściowy umożliwiający ich realizację zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem.

W uzasadnieniu projektodawca wskazuje, że dalsze wystawianie zleceń zgodnie ze wzorem uproszczonym stosowanym w odniesieniu do postaci papierowej nie jest uzasadnione. Jednocześnie proponuje się zmiany w zakresie podstawowej formy wystawiania zleceń na postać elektroniczną.

Zlecenia uproszczone są generowane w oparciu o zlecenie w jego pełnym określonym przepisami wymiarze, wyłącznie w sytuacji dostępu do systemu teleinformatycznego. W ramach projektowanych rozwiązań, funkcję tych zleceń będzie pełnić informacja o zleceniu przekazywana świadczeniobiorcy. Przedstawiono katalog informacji, jakie ma zawierać:

identyfikator zlecenia składający się z maksymalnie 20 znaków generowany w momencie zapisu zlecenia przez system serwisów internetowych lub usług informatycznych Funduszu, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach;

kod dostępu składający się z 4 cyfr generowany w momencie zapisu zlecenia przez system serwisów internetowych lub usług informatycznych Funduszu, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, umożliwiający dostęp do zlecenia w połączeniu z identyfikatorem zlecenia, o którym mowa w pkt 1, albo numerem PESEL świadczeniobiorcy;

datę wystawienia zlecenia;

imię i nazwisko świadczeniobiorcy;

oznaczenie wyrobu medycznego będącego przedmiotem zaopatrzenia lub naprawy;

datę, od której albo do której zlecenie może być zrealizowane, a w odniesieniu do wyrobów przysługujących comiesięcznie – wskazanie pierwszego miesiąca, w którym zlecenie może zostać zrealizowane.

Realizacja zlecenia na wyroby medyczne częściach

Zaproponowano też skrócenie możliwości realizacji zleceń z 6 miesięcy do maksymalnie 3 miesięcy. Ma to pozwolić osobie uprawnionej wystawiać zlecenia na okres 12 miesięcy, ale ich realizacja będzie możliwa w częściach, obejmujących okresy nie dłuższe niż 3 miesiące. W uzasadnieniu czytamy, że pacjenci często "magazynują" wyroby na zapas, które w związku ze zmianą stanu zdrowia czy zmianami fizjologicznymi, okazują się w późniejszym okresie źle dopasowane. Późniejsze próby zwrotu okazują się logistycznie i prawnie niemożliwe, a pacjent jest zaopatrzony w niedostosowany wyrób i nie może otrzymać nowego zlecenia.

Kolejna propozycja to możliwość realizacji zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne w częściach w przypadku innych zleceń niż comiesięczne. Na dziś jest to możliwe tylko wtedy, gdy jest to zlecenie comiesięczne.

Proponowany art. 38d ust. 4a: W przypadku zleceń na wyroby medyczne, innych niż przysługujące comiesięcznie, dopuszcza się możliwość realizacji zleceń w częściach, odpowiadających liczbie zleconych wyrobów. Wejście w życie tej zmiany określono na dzień 1 stycznia 2024 roku.

Doprecyzowano też postępowanie z wystawionym zleceniem w formie elektronicznej w przypadku braku możliwości jego realizacji tak, by umożliwić realizację takiego zlecenia u innego świadczeniodawcy.

Gdy dany podmiot nie może zrealizować zlecenia:

zwraca, o ile to możliwe, zlecenie wystawione w postaci papierowej świadczeniobiorcy albo osobie działającej w jego imieniu lub na jego rzecz;

zwraca zlecenie do realizacji za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych Funduszu, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach – dla zleceń w postaci

elektronicznej.

Dookreślono też termin przechowywania dokumentacji przez pominięcie sformułowań "co najmniej", w odniesieniu do okresu przechowywania dokumentacji. To przepisy art. 38d, ust. 12 i 12a:

12. Po zakończeniu realizacji zlecenia wystawionego w postaci papierowej świadczeniodawca realizujący zlecenie przechowuje zlecenie wraz z dokumentacją potwierdzającą jego realizację lub związaną z jego realizacją przez okres 5 lat, licząc od dnia zakończenia realizacji zlecenia.

12a. Po zakończeniu realizacji zlecenia wystawionego w postaci elektronicznej jest ono przechowywane przez serwisy internetowe lub usługi informatyczne Funduszu, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, przez okres 5 lat, licząc od dnia zakończenia realizacji zlecenia. Dokumentację potwierdzającą realizację zlecenia lub dokumentację związaną z jego realizacją w postaci elektronicznej, która została wytworzona w postaci papierowej, świadczeniodawca przechowuje przez okres 5 lat, licząc od dnia zakończenia realizacji zlecenia.

Wprowadzono przepis przejściowy dotyczący zachowania ważności zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne sporządzonych na podstawie przepisów dotychczasowych, wystawionych i potwierdzonych lub częściowo zrealizowanych, na okres, na jaki zostały sporządzone, jednakże nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Projekt ustawy został skierowany do Sejmu.









Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.