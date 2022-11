Ogromne zmiany w wyrobach medycznych na zlecenie. Wchodzą 1 stycznia 2023 roku

15 listopada w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia o wyrobach medycznych wydawanych na zlecenie. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 stycznia 2023 roku

- Oceniamy je jako krok w bardzo dobrym kierunku, z kilkoma obszarami wymagającymi dalszych prac - pisała niedawno w swoim stanowisku dot. rozporządzenia Izba POLMED

W procesie konsultacji społecznych zgłoszono do projektu wiele uwag. Część z nich zostało uwzględnionych przez Ministerstwo Zdrowia

W ocenie Anny Śliwińskiej, prezes zarządu głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, rozporządzenie dla pacjentów diabetologicznych jest prawdziwą rewolucją – wprowadza refundację urządzeń nie tylko CGM, ale także FGM, czyli systemu do ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym

Z kolei Agnieszka Siedlarska, wiceprezes Fundacji STOMAlife, w rozmowie z Rynkiem Zdrowia stwierdziła, że projekt po poprawkach jest ukłonem w stronę stomików. Są jednak obszary, które budzą obawy i zaniepokojenie

Problemem dla dużej grupy pacjentów będzie współpłacenie za środki pomocnicze w stomii w wysokości 20 proc. do limitu 120 zł - wskazała

15 listopada zostało opublikowane rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 27 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Zmiany zarządzono na podstawie zapisów w ustawie o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Zgodnie ze znowelizowaną wersją rozporządzenia dokładnie opisane zostały konkretne wyroby medyczne, doprecyzowano również, kto może wystawić zlecenie na poszczególne produkty. Ponadto w dokumencie określono nowe limity dopłat, z których skorzystają między innymi pacjenci stomijni, diabetologiczni, osoby z problemem nietrzymania moczu czy osoby z niepełnosprawnościami.

Jak wskazano, rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

POLMED: kilka obszarów do dalszych prac

Jak przyznała w niedawno opublikowanym stanowisku Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych "POLMED" wprowadzone zmiany "dążą do zmniejszenia zaangażowania finansowania pacjentów, czy to poprzez zmniejszenia udziału własnego pacjenta, czy też zwiększenia finansowania danego wyrobu medycznego, co skutkuje redukcją konieczności ewentualnej dopłaty".

Izba zwraca uwagę m.in. na to, że "Ministerstwo Zdrowia poprzez wprowadzone w wykazie zmiany i dodanie nowych pozycji znacznie poprawiło sytuację pacjentów z cukrzycą. Uwzględniło uwagi dotyczące stosowania systemów ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym, u pacjentów z cukrzycą typu I powyżej 26-go roku życia".

- Dzięki tej decyzji pacjenci powyżej 26-go roku życia, leczeni intensywną insulinoterapią z nieświadomością hipoglikemii, czyli brakiem objawów prodromalnych zostaną zabezpieczeni. Decyzja ta umożliwia pacjentom przede wszystkim kontynuowanie terapii, gdyż kryterium wiekowe zostaje zniesione - podkreśla POLMED. Zauważa również zmiany dotyczące wózków inwalidzkich czy też wyrobów stomijnych.

Jednocześnie w ocenie Izby "wprowadzenia dalszych usprawnień wymaga nadal zakres wózków inwalidzkich oraz środków chłonnych".

- Mimo że w obu tych grupach produktów dostrzegamy pozytywne zmiany, to wymagają one dalszych prac nad wypracowaniem rozwiązań optymalnych zarówno dla płatnika, jak i świadczeniodawcy - zaznacza POLMED i "wyraża nadzieję na możliwość kontynuacji dialogu z Ministerstwem Zdrowia w tych zakresach".

Ukłon w stronę stomików, ale nie bez zastrzeżeń. Wysłuchane prośby diabetyków

Agnieszka Siedlarska, wiceprezes Fundacji STOMAlife w rozmowie z Rynkiem Zdrowia mówiła, że po wprowadzeniu rozporządzenia sytuacja części stomików wciąż będzie trudna.

- Trzeba uczciwie powiedzieć, że w rozporządzeniu limity zostały podwyższone, zrewaloryzowane na przyszły rok, i to dość znacznie. Niestety ministerstwo podtrzymało swoje stanowisko w tzw. dwóch zleceniach – jedno na sprzęt podstawowy, czyli worki i płytki stomijne, drugie – na tzw. środki pomocnicze i pielęgnacyjne. W tym drugim przypadku wszyscy pacjenci muszą współpłacić za te akcesoria w wysokości 20 proc. do limitu 120 zł – mówiła.

- Musimy przyznać, że Ministerstwo pochyliło się nad potrzebami stomików i bardzo to doceniamy. Niestety, stoi też na stanowisku, że rozdzielnie zlecenia na akcesoria spowoduje ukrócenie pobierania zawyżonej ilości środków pomocniczych przez uprawnioną grupę osób z dodatkowymi kodami pacjentów z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – dodawała.

Z kolei Dorota Kaniewska, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Stomijnego zauważyła, że "refundacja 20 proc. tzw. akcesoriów do wysokości 120 zł jest niewystarczająca".

- Większość stomików ma przepuklinę, problematyczne stomie trudne do zaopatrzenia. Takie osoby używają środków pomocniczych dla bezpieczeństwa i lepszej przyczepności sprzętu. Jedna pasta uszczelniająca, gojąca, o pojemności 50 ml kosztuje 60 zł. To nie wystarcza na miesiąc – mówiła.

Najlepiej zmiany ocenili diabetycy. - To rozporządzenie dla diabetyków jest właściwie rewolucją. Nasze najbardziej istotne uwagi, skierowane do resortu w procesie konsultacji społecznych, zostały uwzględnione. Ostatecznie otrzymaliśmy nawet więcej niż to, co pierwotnie zakładaliśmy, że możemy otrzymać – mówiła Anna Śliwińska, prezes zarządu głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Po licznych próbach refundacją będą objęte systemy do ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym. Ministerstwo Zdrowia usłuchało także próśb o zwiększenie limitu pasków do glukometrów dla osób korzystających z powyższych systemów.

- To bardzo duża i istotna zmiana – przyznała prezes Śliwińska.

DO POBRANIA Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 27 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie Prezentacja PDF • 0,47 MB