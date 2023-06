Od 1 lipca wchodzą ważne zmiany dla pacjentów. MZ obiecuje oszczędności

Ministerstwo Zdrowia 16 czerwca opublikowało projekt lipcowej listy refundacyjnej, która zacznie obowiązywać od 1 lipca 2023. Dokument wprowadza między innymi ważne zmiany w kategoryzacji opatrunków specjalistycznych.

Od 1 lipca 2023 r. planowane jest przyjęcie nowej kategoryzacji opatrunków specjalistycznych dostępnych w aptece na receptę, co doprowadzi do wyróżnienia 30 grup limitowych. Obecnie opatrunki specjalistyczne skategoryzowane są w 14 grupach limitowych. Konsekwencją rozszerzenia grup limitowych będzie precyzyjne klasyfikowanie poszczególnych produktów pod względem technologicznym - informuje resort zdrowia.

Nowe grupy limitowe od 1 lipca 2023:

- Powyższa klasyfikacja opiera się na określeniu stanu mikrobiologicznego rany, stopnia wysięku oraz zróżnicowania opatrunków pod względem technologicznym. Zaimplementowanie przedmiotowej zmiany spowoduje znaczny spadek dopłat pacjentów do refundowanych opatrunków specjalistycznych w porównaniu z dotychczas obowiązującym podziałem. Szacowane oszczędności dla polskich pacjentów wzrosną o prawie 20 proc. w porównaniu do aktualnego scenariusza i wyniosą ok. 7,96 mln zł rocznie - argumentuje Ministerstwo Zdrowia.