NFZ wylicza zasady wystawiania, potwierdzania i realizacji zleceń na wyroby stomijne

Od 1 stycznia 2023 roku weszły w życie zmiany dotyczące wykazu wyrobów medycznych, oznacza to również zmiany dla pacjentów stomijnych

Do tej pory pacjentowi przysługiwało zaopatrzenie w sprzęt stomijny do 90 sztuk miesięcznie, w odpowiednim limicie finansowania w zależności od rodzaju stomii, natomiast od 1 stycznia refundacja została podzielona na dwie odrębne pozycje: lp. 99 i lp. 141

Jak wyjaśnia NFZ, przy wypisywaniu zlecenia na obie pozycje, całą kwotę refundacji należy traktować jako 1 limit finansowania

Co ważne, realizacja zleceń na zaopatrzenie w sprzęt stomijny wystawionych do 31 grudnia 2022 roku powinna odbywać się zgodnie z nowymi zasadami

Oznacza to, że możliwa jest realizacja zlecenia na m.in. worki stomijne w systemie jednoczęściowym lub dwuczęściowym albo płytki stomijne, zestaw do irygacji (kolostomia). Natomiast w przypadku zapotrzebowania na wyroby stomijne, należy uzyskać nowe zlecenie na lp. 141

Zasady wystawiania i potwierdzania zleceń na wyroby stomijne

Do tej pory przysługiwało zaopatrzenie w sprzęt stomijny do 90 sztuk miesięcznie, w odpowiednim limicie finansowania w zależności od rodzaju stomii (lp. 99). Z kolei od 1 stycznia tego roku ze względu na wejście w życie nowego rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych, refundacja została podzielona na dwie odrębne pozycje.

NFZ wyjaśnia szczegóły tych pozycji:

Lp. 99 obejmuje: worki stomijne w systemie jednoczęściowym lub dwuczęściowym lub płytki stomijne, lub worki do zbiórki moczu (urostomia), lub zestaw do irygacji (kolostomia) z limitem 450 zł (kolostomia/ileostomia) lub 530 zł (urostomia).

Lp. 141 obejmuje: wyroby stomijne (pasty, pudry, paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub do ochrony skóry wokół stomii lub środki zagęszczające luźną treść jelitową) z limitem 120 zł.

Fundusz wyjaśnia przy tym, że przy wypisywaniu zlecenia na obie pozycji całą kwotę refundacji należy traktować jako 1 limit finansowania. W przypadku pacjentów posiadających uprawnienia dodatkowe, o których mowa w art. 47 ust. 1a i 1b ustawy o świadczeniach, możliwe będzie zlecanie części limitu, np. 1,5 sztuki co będzie odpowiadać kwocie równej półtora ryczałtu, a także innych wartości ułamkowych.

Natomiast o ilości miesięcznego zaopatrzenia w te wyroby decyduje za każdym razem osoba uprawniona do wystawienia zlecenia. NFZ przypomina przy tym, że w systemie AP-ZZ wprowadzony został mechanizm umożliwiający wystawienie zlecenie w liczbie nie większej niż 5 limitów na miesiąc.

W przypadku wystawienia zlecenia o wartości powyżej 5 limitów/miesiąc, w systemie pojawia się informacja o konieczności kontaktu z właściwym oddziałem wojewódzkim NFZ w celu potwierdzenia zlecenia. Pojawienie się tego komunikatu nie blokuje możliwości wystawienia zlecenia przez osobę uprawnioną, a jedynie jest informacją, że zlecenie nie otrzymało pozytywnej weryfikacji, którą będzie można otrzymać kontaktując się z oddziałem wojewódzkim NFZ – czytamy.

Z wyjaśnień wynika także, że to etap pozwalający pracownikowi oddziału wojewódzkiego NFZ skontaktować się z osobą uprawnioną do wystawienia zlecenia w celu jego potwierdzenia. Tego typu mechanizm pozwala na zabezpieczenie przez zrozumiałymi pomyłkami ze strony osób uprawnionych, w sytuacji zmiany dotychczasowych zasad wystawiania zlecenia na wyroby stomijne obowiązujących do 31 grudnia 2022 roku.

Co z realizacją zleceń wystawionych przed 1 stycznia?

NFZ podkreśla, że od 1 stycznia 2023 roku realizacja zleceń na zaopatrzenie w sprzęt stomijny wystawionych do 31 grudnia 2022 roku powinna odbywać się zgodnie z nowymi zasadami. Oznacza to, że jest możliwa realizacja zlecenia na worki stomijne w systemie jednoczęściowym lub dwuczęściowym lub płytki stomijne, worki do zbiórki moczu (urostomia), zestaw do irygacji (kolostomia).

Jednakże w przypadku zapotrzebowania na wyroby stomijne (m.in. pudry, pasty, paski, półpierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących), należy uzyskać nowe zlecenie na lp. 141.

W sytuacji, gdy na zleceniu w polu "Liczba sztuk na miesiąc" wpisano np. 90 sztuk to zgodnie z nowym brzemieniem rozporządzenia limit ten należy traktować jako 1 limit finansowania, w zależności od rodzaju stomii (450 zł lub 530 zł). W przypadku pacjentów z dodatkowymi uprawnieniami kwotę można wyliczyć odnosząc się do limitu, czyli np. 180 sztuk do 2 sztuk limitu, 270 sztuk do 3 sztuk limitu – podał NFZ.

