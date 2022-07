Ministerstwo Zdrowia planuje większe dofinansowanie wyrobów medycznych. Grądkowski: to budujące

Pod względem publicznego dofinansowania wyrobów medycznych na jedną osobę Polskę wyprzedzają, między innymi wszystkie kraje Grupy Wyszehradzkiej

- Budujące jest więc to, że Ministerstwo Zdrowia podjęło pracę nad aktualizowaniem wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie i zwiększeniem ich dofinansowania - zaznacza Arkadiusz Grądkowski, prezes Izby POLMED

I dodaje: - To bardzo ważne, ponieważ ceny wyrobów medycznych są mocno uzależnione od czynników geopolitycznych i ekonomicznych. Jest inflacja, rosną ceny surowców, transportu, coraz wyższe są koszty pracy

Wyroby medyczne. "Zaczynamy zmierzać we właściwym kierunku"

- Budującym jest, że chociaż nasz system wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie jest mocno niedofinansowany oraz wymaga wielu zmian, to widzimy ze strony Ministerstwa Zdrowia chęć pracy nad wykazem tych wyrobów - zaznacza w rozmowie z Rynkiem Zdrowia Arkadiusz Grądkowski, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED.

Informuje, że zgodnie z zapowiedzią wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego - którą 5 lipca br. usłyszeliśmy podczas debaty zorganizowanej przez portal Rynek Zdrowia* - już w przyszłym tygodniu ukaże projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

- Równie ważne jest to, że w najbliższej przyszłości resort zdrowia planuje dwie kolejne aktualizacje tego rozporządzenia - zaznacza prezes Grądkowski.

Dodaje, że pod względem publicznego dofinansowania wyrobów medycznych na jedną osobę, Polskę wyprzedzają, między innymi wszystkie kraje Grupy Wyszehradzkiej. - Z drugiej strony cieszy, że zaczynamy w tej dziedzinie zmierzać we właściwym kierunku - zaznacza.

Do tych wyrobów medycznych pacjenci dopłacają najwięcej

Prezes Grądkowski podkreśla, że po wielu dyskusjach w gronie firm tworzących OIGWM POLMED, a także po konsultacjach z pacjentami zidentyfikowano 5 grup produktowych, do których obecnie dopłaty pacjentów są naprawdę bardzo duże, dlatego wymagają zwiększenia dofinansowania ze środków publicznych.

- Na te pięć grup produktowych składają się: aparaty słuchowe, wózki inwalidzkie, wyroby stomijne, protezy piersi oraz peruki - wylicza Arkadiusz Grądkowski.

W jego opinii bardzo ważne jest to, by limity publicznego dofinansowania do wyrobów medycznych - dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na zakup produktów „premium”, czyli o najwyższej jakości - umożliwiały dostęp do produktów także zapewniających dobrą jakość życia.

- Niestety, ceny wyrobów medycznych są w znacznym stopniu uzależnione od czynników geopolitycznych i ekonomicznych. Jest inflacja, mocno rosną ceny surowców i transportu, coraz wyższe są koszty pracy - wylicza ekspert.

Ponadto zwraca uwagę, że branża wyrobów medycznych należy do najbardziej innowacyjnych na świecie: - Cały czas pojawiają się na rynku nowe, coraz doskonalsze wersje wyrobów medycznych. Aby mieć dostęp do tych najlepszych technologii powinniśmy regularnie rozmawiać o zwiększaniu ich wycen - podsumowuje Arkadiusz Grądkowski.

Rozmowę zarejestrowano podczas redakcyjnej debaty Rynku Zdrowia pt. „Wyroby medyczne - jak poprawić ich dostępność. Wyzwania, bariery, możliwości” (Warszawa, 5 lipca 2022 r.). Obszerna relacja z debaty już wkrótce w portalu rynekzdrowia.pl i lipcowo-sierpniowym wydaniu magazynu Rynek Zdrowia.

