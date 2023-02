Limity dla cukrzyków na leki i wyroby medyczne. Wiceminister zdrowia tłumaczy

Do ministra zdrowia została skierowana interpelacja poselska dotycząca limitów wyrobów medycznych i leków dla dzieci i dorosłych korzystających z systemów ciągłego monitorowania glikemii oraz pomp insulinowych

Posłowie pytają, czy resort zdrowia uwzględnił w decyzjach o zasadach refundacji insulin możliwość występowania awarii lub nieumyślnych błędów użytkownika przy korzystaniu z pomp insulinowych prowadzących do zwiększonego zużycia insulin

Zwracają uwagę, że zdarzają się sytuacje, gdy z powodów technicznych dochodzi do wylania insuliny. Lekarze w takiej sytuacji oraz w sytuacji ścisłego monitorowania ordynowanych ilości insuliny będą zmuszeni ograniczać do niej dostęp, jeżeli braknie systemowego podejścia do takich zdarzeń

W odpowiedzi wiceminister zdrowia przypomina zmiany, jakie wprowadziła nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia ws. wykazu wyrobów medycznych na zlecenie

W sprawie ograniczeń w ordynowaniu leków dodał: - Z treści ustawy nie wynikają ograniczenia co do wielkości dawkowania leków w tym leków zawierających insulinę stosowanych w cukrzycy, w tym podawanych za pomocą pompy insulinowe – wyjaśnił

Wiceminister zdrowia tłumaczy limity dla cukrzyków

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski odpowiedział na interpelację poselską dotyczącą limitów wyrobów medycznych i leków dla dzieci i dorosłych korzystających z systemów ciągłego monitorowania glikemii oraz pomp insulinowych.

W pierwszej kolejności przypomniał, że ostatnia nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia ws. wykazu wyrobów medycznych na zlecenie poszerzyła dostęp pacjentów do systemów monitorowania glikemii. W przypadku systemu flash(FGM) grupę uprawnionych do otrzymania zlecenia na ten rodzaj wyrobu medycznego rozszerzono o:

dorosłych z cukrzycą typu 1 albo 3 albo z innymi typami cukrzycy wymagającymi co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę,

kobiety w okresie ciąży i połogu z cukrzycą wymagające insulinoterapii,

dorosłych z cukrzycą typu 1 albo 3 albo z innymi typami cukrzycy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ze względu na stan wzroku, wymagający insulinoterapii,

osoby zmagające się z hiperinsulinizmem wrodzonym.

Przy okazji wiceminister dodał, że w przypadku pacjentów pediatrycznych udział w limicie został obniżony z 30 do 20 proc. Z drugiej zaś strony podniesiona została liczba refundowanych sensorów w okresie 6 miesięcy z 12 do 13 sztuk, aby zabezpieczyć pełny rok monitoringu.

Refundacją systemu ciągłego monitorowania glikemii (CGM-RT) zostali objęci pacjenci po ukończeniu 26 roku życia z cukrzycą typu 1 lub 3 wymagających intensywnej insulinoterapii, z nieświadomością hipoglikemii (brak objawów prodromalnych hipoglikemii, wykluczenie hipoglikemii poalkoholowej) – dodał.

Zgodnie ze zmianami przy stosowaniu systemu monitorowania glikemii flash liczba pasków przysługujących miesięcznie wynosi:

25 sztuk w przypadku populacji dorosłych,

50 sztuk w przypadku populacji dzieci.

Wiceminister podkreślił także, że przy stosowaniu systemu ciągłego monitorowania glikemii liczba pasków przysługujących miesięcznie jest zależna od typu systemu, a przede wszystkim tego, czy system wymaga kalibracji i wynosi 50 – 200 sztuk, w zależności od typu sensora i populacji objętej refundacją.

Co z ograniczeniami przy przepisywaniu insuliny?

Wiceszef MZ odniósł się także do pytania o ograniczenia w przepisywaniu insuliny. Podkreślił, że kwestie dotyczące refundacji leku są regulowane ustawą z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

- Z treści ww. ustawy nie wynikają ograniczenia co do wielkości dawkowania leków w tym leków zawierających insulinę stosowanych w cukrzycy, w tym podawanych za pomocą pompy insulinowe – wyjaśnił.

W przypadku, gdy lekarz na podstawie własnej wiedzy, dokumentacji medycznej pacjenta i przeprowadzonych badań postawi rozpoznanie, które mieści się w zakresie wskazań objętych refundacją dla danego leku czy środka spożywczego specjalnego przeznaczenia, może wystawić receptę refundowaną na zaleconą terapię.

- Zgodnie z przepisami to lekarz jest właściwą osobą do postawienia rozpoznania oraz zalecenia adekwatnego, do stanu zdrowia pacjenta i aktualnej wiedzy medycznej, dawkowania leku – podał.

Podsumował także kwestie regulacji związanej z ewentualną awarią pomp insulinowych:

- Minister Zdrowia nie widzi możliwości ani potrzeby uwzględnienia w decyzjach refundacyjnych dla leków zawierających insulinę możliwości występowania awarii lub nieumyślnych błędów użytkownika przy korzystaniu z pomp insulinowych prowadzących do zwiększonego zużycia insuliny, gdyż kwestia ordynacji leku pozostaje w gestii lekarza – czytamy.













