Konkurs na innowacyjne wyroby medyczne rozstrzygnięty. ABM ogłosiła listę rankingową

Nabór wniosków do konkursu dla przedsiębiorstw na finansowanie opracowania, oceny działania, oceny klinicznej innowacyjnych wyrobów medycznych trwał od 30 marca do 30 czerwca 2022 roku – przypomina Agencja Badań Medycznych (ABM)

W ramach konkursu wpłynęły 22 projekty, który wartość wynosi prawie 200 mln złotych. Do oceny merytorycznej skierowano 14 wniosków

ABM oficjalnie zatwierdziła listę rankingową zawierającą wyniki konkursu – rekomendację do dofinansowania otrzymało 5 wnioskodawców

Agencja Badań Medycznych w terminie od 30 marca do 30 czerwca 2022 roku organizowała nabór wniosków dla przedsiębiorstw na finansowanie opracowania, oceny działania, oceny klinicznej innowacyjnych wyrobów medycznych.

Wśród wyróżnionych innowacji są m.in.

inteligentny robot do rehabilitacji,

wirtualny asystent pacjenta

oraz system do EKG z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Prezes ABM dr hab. n. med. Radosław Sierpiński zatwierdził listę rankingową zawierającą wyniki konkursu.

- Cieszę się, że po raz pierwszy możemy wesprzeć polską branże wyrobów medycznych, ponieważ nasz kraj dysponuje bardzo dużym potencjałem w tym zakresie. Już dziś mogę zapewnić, że w kolejnych latach będziemy kontynuować to wsparcie w ramach kolejnych konkursów – podkreślił prezes ABM cytowany w komunikacie.

Lista wniosków wybranych do dofinansowania

Łącznie do konkursu wpłynęło 22 wnioski o łącznej wartości prawie 200 mln złotych. Z kolei do oceny merytorycznej skierowano 14 wniosków. Przedsiębiorstwa, które otrzymały rekomendację do dofinansowania i przyznana kwota środków publicznych:

EGZOTech Sp. z o.o. – 9 274 424,92 zł,

Softblue S.A. – 10 842 623,79 zł,

BHH MIKROMED Sp. z o.o. – 4 369 412,10 zł,

Consultronix – 1 896 840,06 zł,

METRUM CRYOFLEX Sp. z o.o. - 3 135 680,70 zł.

