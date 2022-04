Koniec z "lekarzami" w reklamach. Wyroby medyczne na nowych zasadach

Reklama wyrobu medycznego kierowana do publicznej wiadomości musi być sformułowana w sposób zrozumiały dla laika

W reklamie takiej nie może wykorzystywać wizerunku osób wykonujących zawody medyczne lub podających się za takie osoby

Reklamą nie są katalogi handlowe lub listy cenowe, zawierające wyłącznie nazwę handlową, cenę wyrobu lub specyfikację techniczną

Ogromne zmiany w reklamach. Lekarz nie zareklamuje wyrobu medycznego

9 marca 2022 roku Sejm przyjął ustawę o wyrobach medycznych. Jednym z jego ważnych elementów są zasady prowadzenia reklamy wyrobów medycznych (wyroby medyczne to szeroki katalog produktów medycznych, od plastrów i opatrunków, przez preparaty wspomagające leczenie, po specjalistyczny sprzęt diagnostyczny). Mówi o tym rozdział 12 ustawy.

Zgodnie z przepisami, reklama wyrobu kierowana do publicznej wiadomości musi być sformułowana w sposób zrozumiały dla laika. Wymóg ten dotyczy również sformułowań medycznych i naukowych oraz przywoływania w reklamie badań naukowych, opinii, literatury lub opracowań naukowych i innych materiałów skierowanych do użytkowników innych niż laicy.

Ponadto reklama wyrobu medycznego kierowana do publicznej wiadomości nie może:

wykorzystywać wizerunku osób wykonujących zawody medyczne lub podających się za takie osoby lub przedstawiać osób prezentujących wyrób w sposób sugerujący, że wykonują taki zawód.

Takie osoby posiadają pewien autorytet społeczny i reklama taka może mylnie sugerować wyższość pewnych produktów nad innymi; konsument nie dysponując określoną wiedzą medyczną może uznać treści reklamowe za obiektywne i naukowe.

zawierać bezpośredniego wezwania dzieci do nabycia reklamowanych wyrobów lub do nakłonienia rodziców lub innych osób dorosłych do kupienia im reklamowanych wyrobów;

dotyczyć wyrobów przeznaczonych do używania przez użytkowników innych niż laicy.

Nie może też wprowadzać w błąd co do zasad i warunków konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa danego rodzaju wyrobów, w tym co do wymagań dotyczących wyposażenia technicznego podmiotów wykonujących te czynności i kwalifikacji zatrudnionych w nich osób.

Zasady prowadzenia działań reklamowych na terenie placówek medycznych

Te same zasady dotyczą przypadków, takich jak:

reklama działalności gospodarczej lub zawodowej, w której wykorzystuje się wyrób do świadczenia usług – w zakresie w jakim dotyczy usług świadczonych przy użyciu danego wyrobu;

prezentowanie wyrobów w czasie spotkań, których celem lub efektem jest zachęcanie do nabywania wyrobów, lub finansowanie takich spotkań;

kierowanie do publicznej wiadomości opinii przez użytkowników wyrobów, jeżeli otrzymują z tego tytułu korzyści;

odwiedzanie osób wykonujących zawód medyczny przez przedstawicieli handlowych lub medycznych;

prezentowanie wyrobów w czasie targów, wystaw, pokazów, prezentacji oraz sympozjów naukowych lub technicznych.

Reklama może być prowadzona wyłącznie przez podmiot gospodarczy. Jeśli chcą ją prowadzić inne podmioty, warunkiem jest zawarcie porozumienia z producentem lub upoważnionym przedstawicielem.

Porozumienie to może mieć charakter ramowy, tzn. dopuszczać możliwość prowadzenia ogółu działań reklamowych w określonym czasie. Przepisy nakładają również obowiązek przechowywania dokumentacji reklamowej, nie tylko przez podmioty prowadzące reklamę, ale też przez podmioty, które są właścicielami mediów albo nośników, gdzie reklama ta jest prowadzona.

Przepisy przewidują wydanie przez ministra zdrowia rozporządzenia określającego elementy składowe reklamy, formę jej prowadzenia, sposób formułowania komunikatów reklamowych.

Określają też zasady prowadzenia działań reklamowych na terenie placówek medycznych, w tym aptek. Ma to zapewnić ich niezakłócone funkcjonowanie oraz brak utrudnień w dostępie dla pacjentów, analogicznie do przepisów reklamowych produktów leczniczych. A zatem np. wizyty przedstawicieli handlowych nie mogą utrudniać prowadzonej tam działalności.

Co nie jest reklamą wyrobu medycznego:

katalogi handlowe lub listy cenowe, zawierające wyłącznie nazwę handlową, cenę wyrobu lub specyfikację techniczną;

informacje umieszczonych na opakowaniach oraz załączone do opakowań wyrobów, wymaganych przepisami ustawy i rozporządzenia 2017/745 lub rozporządzenia 2017/746.

Ustawa o wyrobach medycznych została już przeprocedowana w parlamencie. Teraz będzie skierowana do podpisu prezydenta.

