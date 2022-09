Biomed Lublin poprawia wyniki i szerzej wchodzi na rynki zagraniczne

Biomed Lublin wypracował w I półroczu 2022 roku 22,6 mln zł przychodów

Dało to wzrost rok do roku o ponad 13 proc. Rosły też zyski

EBITDA wyniosła blisko 6,6 mln zł, EBIT przekroczył 3,4 mln zł, a zysk netto zbliżył się do 2 mln zł

W analogicznym okresie 2021 roku wyniki kształtowały się na poziomie odpowiednio 6,4 mln zł, 3,3 mln zł oraz niespełna 1,8 mln zł

Mimo trudnego otoczenia lepsze wyniki

- Mimo trudnego otoczenia – wysokiej inflacji, cen prądu i gazu oraz wojny w Ukrainie – Biomed Lublin zanotował lepsze wyniki niż przed rokiem i liczy na to, że trend wzrostowy naszych wyników będzie podtrzymany. Głównym motorem rosnącej sprzedaży jest eksport.

- Chcemy dalej dynamicznie rosnąć i dlatego planujemy dalszą ekspansję na zagraniczne rynki. Ostatnie miesiące dowodzą naszej skuteczności, czego potwierdzeniem jest wejście na rynek hiszpański i rumuński czy umowa dotycząca rejestracji i dystrybucji na rynku holenderskim. Do tego rejestracja w Niemczech i Szwajcarii produktu leczniczego na bazie dossier rejestracyjnego ONKO BCG jest istotnym kamieniem milowym we współpracy z niemiecką firmą Apogepha – komentuje Mieczysław Starkowicz, prezes zarządu Biomedu Lublin.

Ekspansja spółki na nowe rynki

W ostatnich miesiącach Spółka wprowadza produkty BCG na nowe rynki. W maju ogłosiła, że do Hiszpanii dostarczy 11.000 opakowań produktu ONKO BCG 100 oraz 8.000 opakowań szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10 do Rumunii – produkty lecznicze o łącznej wartości 5,7 mln zł. W lipcu Biomed zawarł rekordowo wysoką umowę z holenderską firmą farmaceutyczną BModesto dotyczącą współpracy w zakresie rejestracji, dostawy i dystrybucji produktów leczniczych ONKO BCG 50 oraz ONKO BCG 100. Wartość tej umowy wynosi co najmniej 10,3 mln euro. Natomiast ostatnio Spółka poinformowała o rejestracji na terytorium Niemiec i Szwajcarii produktu leczniczego na bazie dossier rejestracyjnego ONKO BCG.

Aktualnie, oprócz wymienionych krajów, produkty ONKO BCG wytwarzane przez Spółkę są zarejestrowane w Polsce, Ukrainie, Malcie, Uzbekistanie. Biomed Lublin sprzedaje je również do Chorwacji, Turcji, Urugwaju, Litwy, Grecji, Wielkiej Brytanii oraz wspomnianej Hiszpanii i Rumunii.

Biomed Lublin jest polską firmą farmaceutyczną, która na polskim rynku działa już od 1944 roku. Spółka wytwarza wiele produktów leczniczych, preparatów lekowych i szczepionek.

W dalszym rozwoju mają pomóc dwie inwestycje – budowa Centrum Badawczo-Rozwojowe i badań klinicznych oraz nowego zakładu produkcyjnego ONKO BCG. Nowy zakład ma zapewnić około 5-krotny wzrost mocy produkcyjnych, a dysponując odpowiednią infrastrukturą może prowadzić dalszą rozbudowę modułową zdolności produkcyjnych nawet do ponad 1 mln opakowań BCG rocznie.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.