Będą zmiany w refundacji wyrobów medycznych na zlecenie

Do ministra zdrowia trafiła interpelacja w sprawie zwiększenia refundacji medycznych środków pomocniczych

Autorzy pytania poselskiego zwrócili uwagę na fakt, iż od wielu lat nie zostały zwiększone limity finansowania części pozycji zawartych w wykazie wyrobów medycznych na zlecenie

Jak podkreślają posłowie, brak podnoszenia limitów finansowania przede wszystkim uderza w pacjentów onkologicznych, co wpływa negatywnie na ich dostęp do dobrej jakości wyrobów medycznych

W imieniu resortu odpowiedział wiceminister Maciej Miłkowski: "Projekt zmian w rozporządzeniu powinien być przekazany do konsultacji publicznych najpóźniej do końca sierpnia bieżącego roku" – czytamy

Refundacja medycznych środków pomocniczych

W interpelacji, której autorami są posłowie PiS (Barbara Dziuk, Tadeusz Chrzan oraz Józefa Szczurek-Żelazko), zwrócono uwagę na znamienny fakt, iż od wielu lat nie zwiększono limitów finansowania pozycji w wykazie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Jak podkreślą autorzy, problem dotyka także wyrobów niezbędnych pacjentom po przebytej chorobie nowotworowej.

Wskazują, że ze względu na wzrost cen wyrobów, konieczne jest ogólnie dostosowania limitów finansowania do obecnych realiów rynkowych.

"Skutki braku podnoszenia limitów finansowania dotykają w szczególności szeroką grupę pacjentów onkologicznych, wpływając negatywnie na ich dostęp do dobrej jakości wyrobów medycznych, spełniających standardy europejskie. W onkologii, na skuteczne leczenie ma wpływ nie tylko prawidłowa opieka medyczna, ale także dobrostan pacjentów" – czytamy.

Posłowie zapytali o najbliższe zmiany rozporządzenia w sprawie wykazów wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz aktualizację limitów dla niektórych wyrobów medycznych (m.in. peruk, produktów stomijnych, protez piersi, aparatów).

Wiceminister odpowiedział w sprawie wyrobów medycznych

Na wspomnianą powyżej interpelację poselską odpowiedział wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. Podkreślił, że w resorcie trwają zaawansowane prace nad nowelizacją ustawy dotyczącą wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Podał także termin, gdy projekt trafi do konsultacji.

"W Ministerstwie Zdrowia trwają zaawansowane prace nad nowelizacją Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Projekt zmian w rozporządzeniu powinien być przekazany do konsultacji publicznych najpóźniej do końca sierpnia br. Zakres proponowanych zmian zostanie przedstawiony w projekcie z możliwością zgłaszania uwag z terminem 21 dni" – wskazał wiceminister.

I dodał na koniec: "Chciałbym zapewnić, że wnikliwie analizujemy wszystkie dotychczasowe postulaty zgłoszone do Ministerstwa Zdrowia w zakresie proponowanych zmian do Rozporządzenia, a okres publikacji projektu do uzgodnień zewnętrznych jest bardzo dobrym czasem na zgłaszanie uwag, które także zostaną wnikliwie przeanalizowane".

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.