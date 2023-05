Będą spore zmiany w systemie kolejkowym NFZ. Nie ominą też rozliczania wyrobów medycznych

10 maja opublikowano projekt zmian w zarządzeniu ministra zdrowia z 2019 r. dając czas na konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe 14 dni

Projektowane zmiany dotyczą zakresu informacji dotyczących wyrobów medycznych oraz list oczekujących

Część zmian ma wejść w życie od 1 lipca 2023 r., a część od stycznia 2024 r.

Długie kolejki trzeba skrócić w systemie

Nazwa zmienianego rozporządzenia jest długa. Wydano je 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

Ministerstwo Zdrowia chce urealnić stastystyki dotyczące długości oczekiwania w kolejkach. To oznacza, że teraz pokazywane są błędnie? W zasadzie tak. Zmiany dotyczące informacji odnoszących się do list oczekujących.

- Obecne rozwiązania nie uwzględniają przypadków, w których długi czas oczekiwania na świadczenie danej osoby nie wynika z przyznanego przez świadczeniodawcę terminu, ale z faktu, że świadczeniobiorca przekłada na później (często wielokrotnie) wyznaczony mu termin. W związku z powyższym średni czas ulega zawyżeniu, gdyż niezasadnie wliczany jest też czas wynikający z faktu, że świadczeniobiorca wystąpił do świadczeniodawcy o przesunięcie wyznaczonego mu terminu udzielenia świadczenia - brzmi uzasadnienie wprowadzanej korekty.

W związku z powyższym przewidziano, że przy wyliczaniu średniego czasu oczekiwania osoby, która przełożyła termin wyznaczony jej przez świadczeniodawcę, nie będą uwzględniane te dni oczekiwania, w których dłuższe oczekiwanie nie jest związane z brakiem dostępności, ale z przyczyn leżących po stronie świadczeniobiorcy.

Zmiany - jak wskazuje resort zdrowia - mają na celu uzupełnienie informacji, na podstawie której świadczeniobiorcy dokonują wyboru świadczeniodawcy. Informacje dotyczące świadczeniodawców, którzy udzielają poszczególnych świadczeń są m.in. publikowane przez Fundusz na stronie internetowej.

Dodatkowe informacje mają wyeliminować te przekłamania i dodatkowo wskazać:

Zmiany w zakresie wyrobów medycznych

Ponadto nowela zarządzenia wprowadzi zmiany dotyczące wyrobów medycznych. Jest to propozycja, aby uprościć dotychczasowy sposób rozliczania zleceń na wyroby medyczne i zleceń naprawy. Z

estawienie refundacyjne wyrobów medycznych będzie generowane przez system na podstawie danych wpisywanych, które świadczeniodawcy wpisują do aplikacji eZWM.

Zmiany - jak wskazuje w uzasadnieniu resort zdrowia, mają zatem na celu:

1) uwzględnienie przy określaniu sposobu gromadzenia i przekazywania danych aplikacji uruchomionej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, służącej do wystawiania w postaci elektronicznej zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zleceń naprawy wyrobu medycznego oraz umożliwiającej przepływ informacji pomiędzy świadczeniodawcami wystawiającymi e-zlecenie, realizatorami zaopatrzenia i oddziałami wojewódzkimi Funduszu. Świadczeniodawca realizujący zaopatrzenie w wyroby medyczne lub dokonujący naprawy uzyskuje przez aplikację eZWM dostęp do wystawionego e-zlecenia i rejestruje w tej aplikacji na bieżąco wszystkie czynności związane z jego realizacją;

2) dostosowanie określonego w rozporządzeniu zakresu danych dotyczących wyrobów medycznych do zakresu danych, jakie świadczeniodawcy realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne oraz naprawy wyrobów medycznych przekazują do Funduszu.

- Zakres informacji wpisywanych w e-zlecenie, charakteryzujących poszczególne etapy jego realizacji określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego. W związku z powyższym zakres danych rejestrowanych i przekazywanych za pośrednictwem aplikacji eZWM do Funduszu odpowiada zakresowi danych wskazanych w rozporządzeniu w sprawie zleceń, z uwzględnieniem zmian wprowadzanych nowelizacją - wskazuje resort zdrowia.

3) uproszczenie dotychczasowego sposobu rozliczania zleceń na wyroby medyczne i zleceń naprawy.

Obecnie świadczeniodawcy realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne przekazują do Funduszu informacje o zrealizowanych zleceniach dwukrotnie -– do aplikacji eZWM – o pobraniu i zrealizowaniu zlecenia, oraz informacje o zrealizowanych zleceniach, które są podstawą rozliczenia – odrębnym komunikatem sprawozdawczym do właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu. Wszelkie korekty kwestionowanych przez Fundusz danych muszą więc być dokonywane w dwóch różnych systemach, a rozliczenie z wykorzystaniem komunikatu dodatkowo wymaga posiadania przez świadczeniodawcę systemu dedykowanego do rozliczeń. Natomiast zgodnie z projektowaną zmianą, wzorowaną na zasadach obowiązujących przy rozliczaniu refundacji recept, zestawienie refundacyjne wyrobów medycznych wynikających ze zrealizowanych zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne lub zleceń naprawy będzie generowane przez system na podstawie danych wpisywanych przez świadczeniodawców do aplikacji eZWM przy realizacji poszczególnych zleceń

4) nałożenie na świadczeniodawców obowiązku przekazania do Funduszu kopii dokumentu - okazanego przez osobę, która uzyskała wyrób medyczny, uprawniającego do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, w przypadku gdy realizowane zlecenie zostało wystawione osobie uprawnionej do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji.

Terminy wejścia w życie projektowanych zmian

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem wprowadzenie tych zmian wymaga czasu. A zatem:

1) przepisy dotyczące zakresu przetwarzanych danych dotyczących zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz naprawy wejdą w życie z dniem 1 lipca 2023 r. Termin ten jest spójny z terminem wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zleceń i wynika z konieczności uwzględnienia okresu niezbędnego na testowanie funkcjonalności systemu wystawiania zleceń w postaci elektronicznej;

2) w odniesieniu do wprowadzania nowego sposobu rozliczania zleceń projektowane rozporządzenie przewiduje okres miesiąca na przygotowanie i opublikowanie przez Prezesa Funduszu wzorów zestawień i komunikatów, niezbędnych do rozliczenia oraz okres przejściowy pięciu miesięcy na dostosowanie systemów informatycznych świadczeniodawców do nowych rozwiązań. Świadczeniodawcy, którzy będą gotowi wcześniej, mogą korzystać z nowego, prostszego systemu rozliczeń po upływie dwóch miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia.

3) zmiany dotyczące zakresu dodatkowych danych dotyczących list oczekujących wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r., tak aby zapewnić świadczeniodawcom i Funduszowi czas na dostosowanie systemów informatycznych.

DO POBRANIA projekt rozporządzenia.pdf Prezentacja PDF • 0,15 MB