280 zł do protezy piersi i 250 zł do peruki. Eksperci alarmują: jedne z najniższych stawek w Europie

Autor: oprac. SzB • Źródło: mat. prasowe, Rynek Zdrowia • 01 lipca 2022 12:25

Finansowanie wyrobów medycznych, które są kluczowe z punktu widzenia polskich pacjentek wracających do życia społecznego i zawodowego po chorobie nowotworowej, nie zmieniło się od blisko dekady. Obecnie pacjentka po przebytej chorobie nowotworowej może skorzystać z dofinansowania do protezy piersi, raz na dwa lata. Wynosi ono 280 złotych. Zdaniem ekspertów to zdecydowanie za mało. - To jedna z najniższych stawek w całej Europie - dodają.