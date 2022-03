23 marca ustawa o wyrobach medycznych w Senacie 

W trakcie 39. posiedzenia Senatu X kadencji zaplanowanego w dniach 23-25 marca mowa będzie m.in. o ustawie o wyrobach medycznych.

- Celem ustawy jest uregulowanie kwestii, które właściwe rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) pozostawiają do decyzji państw członkowskich oraz stworzenie ram prawnych dla właściwej i skutecznej realizacji uprawnień i obowiązków organów właściwych oraz podmiotów działających w obszarze wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - czytamy w senackiej zapowiedzi.