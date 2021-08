Szczepienia w Polsce. Farmaceuta napisał, ile osób zaszczepił w aptece. Polały się pogróżki i hejt

Autor: oprac. MP • Źródło: Twitter, Rynek Zdrowia • 23 sierpnia 2021 12:35

Fala hejtu pod wpisem farmaceuty. "Następny do listy!", "Wszystkich was znajdziemy!" - to jedne z "łagodniejszych" komentarzy pod informacją o szczepieniach przeciw Covid-19 w aptece.

Farmaceuta szczepi przeciw Covid-19. Fala hejtu antyszczepionkowców. Fot. Shutterstock