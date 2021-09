Osoby zaszczepione też roznoszą koronawirusa, ale zakażają przez krótszy czas

Wariant Delta rozpowszechnia się szybciej niż poprzednie warianty SARS-CoV-2

Może powodować cięższy przebieg choroby u osób niezaszczepionych

Zaszczepieni mogą się zakazić wariantem Delta i go przenosić, ale prawdopodobnie zakażają przez krótszy okres czasu

Amerykańskie Centers of Disease Control opublikowały zaktualizowane wytyczne dotyczące potrzeby pilnego zwiększenia zasięgu szczepień przeciwko COVID-19 oraz zalecenie, aby wszyscy nosili maseczki ochronne w publicznych miejscach i w pomieszczeniach, nawet jeśli są w pełni zaszczepieni.

Zaszczepieni są rzadziej hospitalizowani z powodu covid-19

CDC wydała te nowe wytyczne ze względu na szybki i alarmujący wzrost liczby przypadków COVID i liczby hospitalizacji w całym kraju.

Wariant Delta jest obecnie najbardziej rozpowszechnionym wariantem w Stanach Zjednoczonych. Powoduje on więcej infekcji (jest prawie 2-krotnie bardziej zakaźny) i rozpowszechnia się szybciej niż poprzednie warianty SARS-CoV-2.

Niektóre dane sugerują, że wariant Delta może powodować cięższy przebieg choroby u osób niezaszczepionych niż poprzednie szczepy. W dwóch różnych badaniach przeprowadzonych w Kanadzie i Szkocji, pacjenci zakażeni wariantem Delta byli częściej hospitalizowani niż pacjenci zakażeni wariantem Alfa lub pierwotnymi szczepami wirusa.

Zaszczepieni zakażają przez krótszy czas

To co wiadomo to fakt, że w pełni zaszczepione osoby z dodatnim wynikiem testu na Covid-19 uzyskanym 14 dni lub więcej po szczepieniu preparatem zatwierdzonym przez FDA, które zostały zakażone wariantem Delta, mogą przenosić wirusa na inne osoby.

Wydaje się, że są one zakaźne przez krótszy okres czasu: poprzednie warianty zazwyczaj wytwarzały mniejsze miano wirusa w organizmie osób w pełni zaszczepionych niż u osób nieszczepionych.

Jednak wariant Delta wydaje się wytwarzać tak samo duże miano wirusa zarówno u osób nieszczepionych, jak i w pełni zaszczepionych, ale, podobnie jak w przypadku innych wariantów, miano wirusa wytwarzanego przez wariant Delta u osób zakażonych minimum 14 dni po pełnym zaszczepieniu spada szybciej niż u osób nieszczepionych.

Oznacza to, że osoby w pełni zaszczepione są prawdopodobnie zakaźne przez krótszy czas niż osoby nieszczepione.