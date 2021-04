Dworczyk: w drugiej połowie maja ruszą punkty szczepień w aptekach, pierwsze drive-thru już są

Dziś uruchomiony został pierwszy punkt szczepień drive-thru. W poniedziałek w Legnicy otworzymy pierwszy punkt szczepień powszechnych - podał szef KPRM Michał Dworczyk.

Jestem przekonany, że od zupełnego uwolnienia szczepień dla wszystkich chętnych (bez podziału na grupy wiekowe - red.) dzielą nas tygodnie, a nie miesiące - mówi Michał Dworczyk

W poniedziałek w Legnicy otworzymy pierwszy z pilotażowych punktów szczepień organizowanych wspólnie z samorządami - zapowiedział szef KPRM

Szczepienia w zakładach pracy rozpoczną się pilotażowo w połowie maja, a na dobre ruszą na przełomie maja i czerwca

W drugiej połowie maja ruszą pierwsze punkty szczepień w aptekach

- W czwartek rozpoczęła się rejestracja na szczepienia osób urodzonych 1965 roku. W tej grupie od północy zarejestrowało się ponad 50 tys. osób. W Polsce wykonano już ponad 8,2 mln szczepień, w tym 2,19 mln drugą dawką - informował na czwartkowej konferencji prasowej Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu ds. szczepień przeciwko Covid-19.

Podał, że od 12 do 15 kwietnia na szczepienia zarejestrowało się w Polsce ponad 891 tysięcy osób.

686 zgłoszeń z samorządów - chcą organizować punkty szczepień

Przypomniał, że resort zdrowia opublikował już na stronie gov.pl/szczepimysie szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji zarówno punktów szczepień drive-thru, jak i punktów szczepień powszechnych, organizowanych m.in. przez samorządy.

- W czwartek w Mińsku Mazowieckim ruszył pierwszy punkt szczepień drive-thru. Od poniedziałku, 19 kwietnia zaczynamy pilotaż punktów szczepień powszechnych - dodał.

- Właśnie w poniedziałek w Legnicy otworzymy pierwszy z 16 pilotażowych punktów szczepień powszechnych - po jednym w każdym województwie - organizowanych wspólnie z samorządami. Punkty te bardzo przyspieszą cały proces szczepień - powiedział Dworczyk.

Zwracał uwagę, że wydajność punktów szczepień powszechnych (PSP) w miejscowościach do 50 tysięcy to minimum 200 szczepień dziennie. Natomiast w miastach liczących powyżej 50 tys. mieszkańców, wydajność PSP ma wynosić co najmniej 500 szczepień wykonywanych w ciągu dnia.

- Mamy już 686 zgłoszeń z samorządów, które planują tworzenie kolejnych punktów szczepień powszechnych - informował szef KPRM.

Zapowiedział, że pilotaż szczepień w zakładach pracy rozpocznie się - zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rządu - w połowie maja. Z kolei pierwsze punkty szczepień w aptekach ruszą w drugiej połowie maja.

Od szczepień populacyjnych dzielą nas tygodnie?

- Jestem przekonany, że od zupełnego uwolnienia szczepień dla wszystkich chętnych (populacyjnych, bez podziału m.in. na grupy wiekowe - red.) dzielą nas tygodnie, a nie miesiące - zaznaczył pełnomocnik rządu ds. szczepień przeciwko Covid-19.

- Na początku przyszłego tygodnia zostanie podany harmonogram szczepień na kolejne tygodnie. Do końca tego tygodnia obowiązuje obecny harmonogram - zaznaczył Michał Dworczyk.