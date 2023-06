Nowe uprawnienia ratowników medycznych. Kiedy możliwa intubacja w karetce?

Dr hab. n med. i n. o zdr. Klaudiusz Nadolny, prof. AŚ, dyrektor Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu, kierownik Katedry i Zakładu Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauk Medycznych Akademii Śląskiej, uważa że dyskusyjne jest czy wszyscy ratownicy medyczni powinni otrzymać nowe kompetencje, natomiast ich poszerzenie jest konieczne.

- To nie są zmiany, za którymi ktoś lobbuje. Wynikają z potrzeb. Wymusza je coraz mniejsza liczba zespołów ratownictwa medycznego typu „S”, z lekarzem. Stąd przekazanie kolejnych kompetencji - zastrzeżonych dotąd dla lekarzy - ratownikom, bo nie możemy obniżyć jakości świadczeń - tłumaczy.

Nowe, poszerzone uprawnienia ratowników medycznych zostały zapisane w projekcie rozporządzenia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe. Obejmują kompetencje do samodzielnego podania nowych leków, zwiększają liczbę czynności, które ratownik może wykonać samodzielnie. Rozporządzenie ma obowiązywać od 22 czerwca.

Nowym uprawnieniem, które budzi kontrowersje i obawy środowiska ratowników medycznych jest poszerzenie kompetencji w zakresie intubacji dotchawiczej. Jeśliby odczytywać literalnie zapis w projekcie rozporządzenia, to oznacza on, że ratownicy mieliby przeprowadzać wymagającą specjalistycznych umiejętności, trudną procedurę intubacji dotchawiczej u pacjenta przytomnego bez koniecznych w takiej sytuacji leków zwiotczających.

- Ten punkt w rozporządzeniu powinien brzmieć: „wykonanie intubacji dotchawiczej u pacjenta z zachowaniem oznak krążenia z wykorzystaniem środków analgetycznych i sedujących” - mówi profesor, zaznaczając, że interweniował w tej sprawie w Ministerstwie Zdrowia.

Nowy projekt nadaje większe uprawnienia ratownikom medycznym w zakresie intubacji dotchawiczej, ale nie tak szerokie jak te proponowane w projekcie rozporządzenia z minionego roku. Wtedy Ministerstwo Zdrowia chciało przekazać ratownikom medycznym zastrzeżone dla lekarza kompetencje do wykonywania intubacji dotchawiczej u pacjenta z użyciem środków zwiotczających.

Tamta propozycja została uznana za zbyt daleko idącą, zagrażającą bezpieczeństwu pacjenta. M.in. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii w przyjętym rok temu stanowisku podkreślał, że „utrata przez pacjenta własnej, choćby częściowo, niewydolnej czynności oddechowej po podaniu środków zwiotczających i niemożności wentylacji instrumentalnej, wymaga natychmiastowej sprawnej intubacji, która w warunkach pozaszpitalnych, także w warunkach prowadzonej resuscytacji, może być skrajnie trudna nawet dla osób wyszkolonych w jej wykonywaniu”.

Mówiąc wprost. Po podaniu środków zwiotczających, których zadaniem jest „wyłączenie” samodzielnego oddychania u pacjenta, w razie niepowodzenia intubacji pacjent może umrzeć z powodu uduszenia. Zwiotczenie u pacjenta przytomnego jest stosowane, by nie dochodziło u niego do odruchów obronnych uniemożliwiających zaintubowanie.

Aktualnie ratownicy medyczni (i tak jest od lat) mają uprawnienia do przeprowadzenia intubacji dotchawiczej pacjenta nieprzytomnego, u którego doszło do zatrzymania krążenia i z tego powodu wymaga resuscytacji. Intubacja dotchawicza umożliwia podjęcie wentylacji mechanicznej przy zastosowaniu respiratora.

Ta opisana zmiana w uprawnieniach ratowników medycznych, jest dobrym rozwiązaniem - ocenia Marcin Borowski, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych.

Dodaje: - Nie ukrywamy natomiast, że wraz z nakładaniem na nas nowych obowiązków, których już wkrótce pojawi się bardzo dużo, oczekujemy iż środki finansowe przekazywane na wynagrodzenia dla ratowników medycznych będą adekwatnie wyższe.

Wykonanie intubacji dotchawiczej przez ratownika medycznego będzie możliwe zatem u pacjenta z ciężką niewydolnością oddechową.

- Mówimy tu o pacjentach, których stan kliniczny zagraża obrzękiem i zamknięciem górnych dróg oddechowych, np. poparzenie górnych dróg oddechowych czy ciężka reakcja anafilaktyczna z obrzękiem krtani - podaje przykład szef OZZRM.

Jak podkreśla, dotąd ratownicy medyczni u pacjenta w ciężkiej niewydolności oddechowej intubację dotchawiczą mogą wykonywać dopiero, gdy dojdzie do nagłego zatrzymania krążenia.

- Natomiast są sytuacje ciężkiej niewydolności oddechowej, wspomniane przeze mnie, gdy pacjent ma zachowane krążenie, a nie jest już w stanie samodzielnie efektywnie oddychać. Intubacja pacjenta już w takim stanie klinicznym, prowadzenie wentylacji wspomaganej, w tym podłączenie pod respirator pozwala przejąć kontrolę nad oddechem i ilością tlenu dostarczanego do płuc pacjenta. To powoduje, że pacjent nadal jest natleniony prawidłowo. Zatem ta procedura działa zdecydowanie na korzyść pacjentów - podkreśla Marcin Borowski.

Dodaje: - Opisując sytuację wprost. Jeśli w przypadku narastającego gwałtownie obrzęku krtani w odpowiednim czasie nie zabezpieczymy górnych dróg oddechowych, to dojdzie do ich całkowitego zamknięcia i pacjent się udusi. Wtedy do rozważenia pozostaje konikopunkcja, jaką ratownicy mogą wykonywać, ale lepiej postępować w myśl zasady zapobiegania pewnym sytuacjom niż zmaganiem się z ich powikłaniami, szczególnie tymi możliwymi do uniknięcia.