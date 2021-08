Prezydium NRL o potwierdzaniu znajomości języka polskiego u farmaceuty i zmianie ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty

Prezydium NRL nie zgłosiło żadnych uwag do projektu rozporządzenia w sprawie potwierdzania znajomości języka polskiego koniecznej do wykonywania zawodu farmaceuty na terytorium RP

Jak zauważa PNRL sporną kwestią jest przedstawiona przez projektodawcę zmiany ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, granica wieku, która mogłaby doprowadzić do sytuacji, gdzie małoletni będzie mógł skorzystać z proponowanej zawężonej do kilku dziedzin wizyty lekarskiej

Zdaniem samorządu lekarskiego kwestia udzielania zgody na badanie lub udzielenia świadczenie nie powinny się ograniczać jedynie do umożliwienia tego pacjentowi małoletniemu, który skończył 15 lat

Potwierdzenie znajomości języka u farmaceuty – bez uwag

Jak czytamy w dokumencie prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie potwierdzania znajomości języka polskiego koniecznej do wykonywania zawodu farmaceuty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym poinformował Maciej Miłkowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia pismem z dnia 8 lipca 2021 r.. nie zgłosiło do niego żadnych uwag.

Nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty

Natomiast kilka uwag prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej ma do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, o którym poinformował Dariusz Salomończyk zastępca szefa Kancelarii Sejmu pismem z dnia 16 lipca 2021 r.

- Przedstawiony do zaopiniowania projekt porusza ważny a zarazem obszerny temat udzielenia zgody na badanie lub udzielenie świadczeń zdrowotnych przez pacjentów małoletnich. Zdaniem prezydium NRL sama koncepcja wprowadzenia zmian w tej kwestii wymagałaby podjęcia dyskusji i zastanowienia się nad szerszym aspektem tego zagadnienia – czytamy w stanowisku.

Dodano w nim: „Rozważania podjęte w tej kwestii nie powinny się ograniczać jedynie do umożliwienia udzielenia przez pacjenta małoletniego, który skończył 15 lat zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych jedynie z zakresu dermatologii, ginekologii i urologii bez potrzeby uzyskania zgody jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego”.

Zdaniem prezydium NRL przedstawione propozycje wymagają podjęcia dyskusji i analiz prawnych również odnośnie udzielania skutecznych zgód i kompetencji osób zdolnych do ich udzielania jak również kwestii udzielenia zgody na badanie bądź podjęcie leczenia przez pełnomocnika.

Sporna granica wieku przy zgodzie na badani

Jak zauważa samorząd lekarski sporną kwestią jest również przedstawiona przez projektodawcę granica wieku, która mogłaby doprowadzić do sytuacji, gdzie małoletni będzie mógł skorzystać z proponowanej zawężonej do kilku dziedzin wizyty lekarskiej natomiast jego zgoda na przeprowadzenie innych badań lub świadczeń zdrowotnych byłaby wymagana dopiero po skończeniu przez niego 16 lat, co mogłoby doprowadzić do rozbieżności legislacyjnych.

Wątpliwości Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej budzi również dokonane przez projektodawcę dzielenie medycyny i wyodrębnienie jedynie dermatologii, ginekologii i urologii, przy czym w uzasadnieniu podnosi się wagę jaką ma dla niego chęć szybszej wykrywalności i diagnostyki chorób oraz wzrost świadomości nastolatków w obszarze zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

Podnoszona jest również kwestia wzmocnienia kształtowania i budowania ich poczucia odpowiedzialności za swoje zdrowie i życie. Edukacja w tym kierunku i formowanie takich postaw jak dbanie o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne już od najmłodszych lat jest ważną sprawą dla całego społeczeństwa i powinna być przeprowadzana kompleksowo, a nie w obszarze tylko kilku dziedzin medycyny.

Zdaniem samorządu lekarskiego, zasadnym jest przyjrzenie się proponowanym zmianom z szerszej perspektywy, podjęcie dyskusji i rozważenie wprowadzenia jak najbardziej kompleksowych rozwiązań w tym zakresie.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.