Sektor prywatny ruszył na pomoc uchodźcom. Prezes LUX MED: Nie czekaliśmy na regulacje. Jesteśmy wprawieni w boju

Podczas debaty inaugurującej HCC 2020 zatytułowanej "Kluczowe wyzwania stojące przed polityką zdrowotną państwa" jednym z wiodących tematów była wojna na Ukrainie i pomoc uchodźcom

O tym, jak sektor prywatny w ochronie zdrowia pomaga uchodźcom mówiła prezes zarządu LUX MED

- Myśmy nie czekali czy potrzebujemy regulacji czy nie, jesteśmy wprawieni w boju po pandemii - powiedziała Anna Rulkiewicz

Sektor prywatny w ochronie zdrowia a pomoc Ukraińcom

W trakcie debaty inauguracyjnej VII Kongres Wyzwań Zdrowotnych, 3 marca, poruszona została kwestia pomocy uchodźcom uciekającym z Ukrainy objętej wojną.

Na temat koordynacji oraz pomocy ze strony sektora prywatnego wypowiedziała się Anna Rulkiewicz, prezes zarządu, LUX MED. Sp. z o.o. Jak zaznaczyła na wstępie, wciąż nie ma regulacji prawnych, ale mimo to niezwłocznie rozpoczęto pomoc Ukraińcom.

- Myśmy nie czekali czy potrzebujemy regulacji, czy nie. Jesteśmy wprawieni w boju po pandemii. Pandemia nauczyła nas bycia w gotowości i umiemy sobie poradzić. Szybko powstaje zespół kryzysowy i zadania są dzielone – tak się też stało w przypadku wybuchu wojny na Ukrainie. Pierwszymi kontaktami byli nasi klienci i pracodawcy – zwrócili się o pomoc, pomoc psychologiczną. Potem pytano, jak rozmawiać z dziećmi na temat wojny i rozpoczęło się sporo webinarów z pracodawcami, gdzie dzieliliśmy się swoją wiedzą - wyjaśniła prezes Rulkiewicz.

Prezes Rulkiewicz: konieczna jest koordynacja w działaniach

Jak zaznaczyła prezes Rulkiewicz, istotną kwestią pozostaje koordynacja i szybkie działanie na rzecz uchodźców.

- Nie ukrywam, że wojna to wojna. Na początku był chaos, ale trzeba było mądrze to zorganizować. Jako firma otworzyliśmy wszystkie nasze oddziały i placówki, stworzyliśmy infolinię po ukraińsku. Z tej pomocy korzysta bardzo dużo osób. W naszym przypadku jest to bardzo poukładane - dodała.

- Robimy to, co umiemy najlepiej – udzielamy pomocy i służymy wszystkim potrzebującym. To nie koniec tej pomocy, na pewno środków będzie znacznie więcej, niż do tej pory - podkreśliła prezes LUX MED.

Niewątpliwie konieczne jest także wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych przez rząd czy resort zdrowia, co - jak oceniała prezes Rulkiewicz - pozwoli lepiej organizować dalszą pomoc.

- Działamy szybciej niż kraj, bo podejmujemy decyzje sami, ale i tak wszystko idzie szybko. Bardzo ważne jest otrzymywanie informacji, gdzie ta pomoc powinna być skierowana. Leczymy i przyjmujemy bezpłatnie pacjentów, na NFZ i wszystko robimy spontanicznie. Jednak fajnie byłoby otrzymywać konkretne informacje z Ministerstwa Zdrowa i cały czas na to czekamy - powiedziała Anna Rulkiewicz.

