Premie dla lekarzy POZ za szczepienia. Jest zarządzenie NFZ. Znamy stawki

Resort zdrowia uznał, że "w związku z zagrożeniem ponownego wzrostu zachorowalności na COVID-19 zachodzi konieczność zwiększenia tempa szczepień przeciwko tej chorobie"

Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest wypłacanie premii lekarzom POZ za zwiększenie poziomu wyszczepialności pacjentów

Zasady wypłacania premii motywujące lekarzy rodzinnych do szczepienia swoich pacjentów reguluje już zarządzenie prezesa NFZ

- Celem zarządzenia jest wypłacanie premii lekarzom POZ za zwiększenie poziomu wyszczepialności pacjentów przeciwko chorobie COVID-19 - podaje NFZ w uzasadnieniu zarządzenia w sprawie zasad wypłacania premii motywacyjnej związanej ze szczepieniami przeciwko chorobie COVID-19 świadczeniodawcom realizującym świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Premie dla lekarzy POZ za szczepienia. Jest zarządzenie NFZ. Jakie stawki?

- W związku z zagrożeniem ponownego wzrostu zachorowalności na COVID-19 zachodzi konieczność zwiększenia tempa szczepień przeciwko tej chorobie w celu osiągnięcia jak największej odporności populacyjnej. Dlatego Minister Zdrowia polecił Narodowemu Funduszowi Zdrowia wypłacenie premii motywacyjnej związanej ze szczepieniami przeciw COVID-19 świadczeniodawcom POZ za osiągnięcie określonego poziomu wszczepienia populacji objętej opieką przez danego lekarza - informuje NFZ.

Placówki POZ będą mogły otrzymać premie cząstkowe po 30 września i po 31 grudnia 2021 r. oraz premię całościową za 2021 r.

Zasady i kwoty premii wypłacanych za zaszczepionego pacjenta

- Wartości ułamkowe procentów wyszczepienia populacji do obliczeń zaokrąglane są do liczb całkowitych zgodnie z zasadami matematycznymi, co oznacza, że w przypadku wartości ułamkowej powyżej 1/2 włącznie, zaokrąglenie następuje do najbliższej wyższej liczby całkowitej, a poniżej 1/2 zaokrąglenie następuje do najbliższej liczby całkowitej - wyjaśnia Fundusz.

NFZ podaje, że "premia całościowa za 2021 r. wypłacana jest jednorazowo do 15 stycznia 2022 r. w wysokości iloczynu kwoty odpowiadającej najwyższemu osiągniętemu progowi wyszczepienia określonemu zgodnie z ust. 2 pkt 7 oraz liczby osób powyżej 12. roku życia na liście aktywnej danego POZ według stanu na 1 lipca 2021 r." według poniższej tabeli:

Środki finansowe przeznaczone na wypłacenie premii motywacyjnej pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zarządzenie - do pobrania poniżej w pdf.

