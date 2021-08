Medycy wyjdą na ulicę. Będzie wielki protest pracowników ochrony zdrowia. Znamy datę

Jak na początku konferencji podkreśliła Krystyna Ptok, Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy został powołany 2 sierpnia i składa się on z przedstawicieli m.in. ogólnopolskich związków zawodowych zawodów medycznych zrzeszonych w branży ochrony zdrowia z przedstawicieli samorządu zawodów medycznych. Głównym celem Komitetu jest przeprowadzenie pilnych rozmów z premierem Morawieckim.

- Czujemy się zlekceważeni przez rządzących, wnioskowaliśmy o spotkanie z premierem pod koniec czerwca. Sytuacja po uchwaleniu o najniższych wynagrodzeniach jest dla środowisk medycznych i niemedycznych bulwersująca, ponieważ wielu pracowników nie zostaje objętych regulacją wynagrodzeń, jak również dochodzi do sytuacji zmiany stanowisk pracy - zaznaczyła przewodnicząca OZZPiP Krystyna Ptok.

- Protest pracowników ochrony zdrowia zaplanowany na 11 września o godzinie 12 w Warszawie. Przyjadą wszyscy przedstawiciele zawodów medycznych i niemedycznych. Uważamy, że to ostatni czas na to, aby poprawić zła sytuację w ochronie zdrowia. Perspektywa, którą roztacza obecnie rząd, dotycząca wzrostu do 7 proc. PKB w 2027 roku jest zbyt powolne i oczekujemy radykalnych działań w przeciwnym razie deklaracje które słyszymy w telewizji nie będą możliwe, bo nie mamy kadr medycznych - podkreśliła przewodnicząca OZZPiP.