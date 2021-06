Otyłość - tego problemu nie rozwiążą diety cud. Potrzebny jest system leczenia

Otyłość jest chorobą przewlekłą, nawracającą, bez tendencji do samoistnego ustępowania - tłumaczy prof. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz

Otyłość stała się już ogromnym problemem zdrowotnym i społecznym, który ma także bardzo poważne konsekwencje ekonomiczne

Według prognoz NFZ w 2025 r. na leczenie chorób związanych z otyłością wydamy o 0,3-1 mld zł więcej niż w roku 2017

Ściśle powiązane z nadwagą i otyłością są trudne w leczeniu choroby, m.in. cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze, choroby pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, bezdech senny, zaburzenia hormonalne. Nadwadze oraz otyłości często towarzyszy choroba choroba niedokrwienna serca i miażdżyca. Osoby z dużą nadwagą i otyłe mają też mniejszą pojemność płuc i szybciej się męczą.

Skala zjawiska systematycznie rośnie

Według najnowszego raportu NFZ „Cukier, otyłość - konsekwencje”, który obrazuje skutki nadmiernego spożycia cukru, aż trzech na pięciu dorosłych Polaków ma nadwagę, a co czwarty jest otyły. Skala tego zjawiska systematycznie rośnie.

Prof. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością wskazuje, że otyłość jest chorobą przewlekłą, nawracającą, bez tendencji do samoistnego ustępowania. - Jej przyczyny są bardzo złożone - środowiskowe, psychologiczne, związane z zaburzeniami osi hormonalnych regulujących pobór pokarmu - wyliczała podczas ekspertka podczas trzeciej edycji Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w 2018 r.

Podkreślała, że problemu nie rozwiązują dietetycy: - Spotykam ludzi, którzy byli u dietetyków. Głównym celem ich prywatnych porad jest osiągnięcie doraźnego efektu, aby chory był zadowolony i zapłacił. To nie ma nic wspólnego z leczeniem otyłości, bo wkrótce następuje ponowny przyrost masy ciała - mówiła prof. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz.

Podatek cukrowy przyniesie oczekiwane efekty?

Związek pomiędzy spożywaniem napojów słodzonych cukrem oraz wzrostem wagi i częstości występowania otyłości jest bardzo dobrze udokumentowany. Otyłość jest więc ogromnym problemem zdrowotnym i społecznym, który ma także bardzo poważne konsekwencje ekonomiczne.

- Do kasy NFZ wpłynęło dotychczas ponad 283 mln zł z tytułu opłaty cukrowej, obowiązującej od początku 2021 r. Ustawodawca szacował, że w pierwszym roku będzie to kwota ponad 2 mld zł - mówiła dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

Wyjaśniała, że tzw. podatek cukrowy jest szeroko rozumianą interwencją fiskalną, która ma na celu po pierwsze modyfikowanie nawyków żywieniowych Polaków tak, aby sprzyjały one naszej kondycji zdrowotne.

- Z drugiej strony podatek cukrowy ma zagwarantować przychody do szeroko rozumianego budżetu przeznaczonego na zdrowie, którego dysponentem jest NFZ, aby za pomocą tych pieniędzy można było zintensyfikować działania nakierowane na profilaktykę, diagnostykę i leczenie chorób cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem nadwagi i otyłości - zaznaczyła dr Małgorzata Gałązka-Sobotka.

Ile nas to kosztuje?

Według przedstawionych przez NFZ prognoz w 2025 roku na leczenie chorób związanych z otyłością wydamy o 0,3-1 mld zł więcej niż w 2017 roku, a liczba dorosłych osób z otyłością wzrośnie. Problem ten dotyczyć będzie 6,1-11,4 mln osób czyli otyłych będzie 26% dorosłych kobiet i 30% dorosłych mężczyzn.

- Czy Polskę stać na to, by nie leczyć profesjonalnie otyłości? Jeśli przyjrzymy się wszystkim kosztom tej jednej choroby, w tym bezpośrednim - m.in. wydatkom na opiekę medyczną, hospitalizacje, rehabilitację, leczenie powikłań - to okaże się, że są to olbrzymie kwoty - alarmował już 2018 roku prof.Magdalena Olszanecka-Glinianowicz.

Dodała, że w Polsce nie liczymy dokładnie tzw. kosztów pośrednich dotyczących otyłości, obejmujących np. straty w produktywności indywidualnej i społecznej, wydatki związane ze zwolnieniami lekarskimi, niepełnosprawnością, czy przedwczesnymi rentami i zgonami.

Leczenie otyłości olbrzymiej

Zdaniem prof. Olszaneckiej-Glinianowicz efektywny system leczenia otyłości powinien - w skrócie - wyglądać tak: - Odpowiednio przygotowany lekarz rodzinny, po zdiagnozowaniu otyłości, kieruje chorą osobę do obesitologa zachowawczego (lekarza specjalizującego się w leczeniu otyłości - red.). To on zdiagnozuje rzeczywiste przyczyny otyłości, wdroży odpowiednią terapię, poprowadzi dalsze postępowanie terapeutyczne, ewentualnie skieruje na leczenie operacyjne - tłumaczy prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością.

Nie zawsze jednak zachowawcze leczenie otyłości, a przede wszystkim otyłości olbrzymiej, okazuje się skuteczne. W licznych przypadkach po próbie leczenia zachowawczego następuje nawrót otyłości, często do wartości przekraczających wyjściowe, co prowadzi do postępu choroby.

Eksperci zwracają uwagę, że najskuteczniejszym i najtrwalszym sposobem leczenia patologicznej otyłości, która dotyka w Polsce ok. 700 tys. osób, jest obecnie chirurgia bariatryczna. Ten rodzaj chirurgii zapewnia znaczną utratę wagi i pomaga w ponad 40 schorzeniach związanych z otyłością, takich jak cukrzyca typu 2, choroby serca, obturacyjny bezdech senny i niektóre nowotwory.

O narastających problemach związanych z otyłością i nadwagą będziemy rozmawiali podczas VI Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC, Katowice, 14-16 czerwca 2021 r.) w trakcie sesji:

Nadwaga i otyłość - kampanie edukacyjne już nie wystarczą (14 czerwca, godz. 14:30-16:00)

Polityka żywieniowa w kontekście zdrowia publicznego i bezpieczeństwa konsumentów

Otyłość u dzieci - rosnąca skala problemu

„Epidemia” otyłości - wyzwanie dla zespołów interdyscyplinarnych

Otyłość - choroba sama w sobie, a zarazem czynnik ryzyka innych jednostek chorobowych

Leczenie bariatryczne - katalog wskazań i przeciwwskazań

Podatek cukrowy - czy rzeczywiście pomoże w walce z otyłością?

KOS-BAR, innowacyjny model opieki oparty na VBHC. Na czym będzie polegał?

Udział w dyskusji zapowiedzieli (kolejność alfabetyczna):

Prof. Anna Fijałkowska, zastępca dyrektora ds. nauki, kierownik Zakładu Kardiologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego

Dominika Janiszewska-Kajka, zastępca dyrektora Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia

Prof. Piotr Major, Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Metabolicznej UJ CM

Dr hab. Paweł Matusik, Katedra i Klinika Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej, Śląski Uniwersytet Medyczny

Prof. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, kierownik Katedry Patofizjologii, Zakład Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości, Śląski Uniwersytet Medyczny, prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością

Prof. Violetta Skrzypulec-Plinta, kierownik Katedry Zdrowia Kobiety, Zakład Zdrowia Reprodukcyjnego i Seksuologii, Śląski Uniwersytet Medyczny

Dr hab. Tomasz Stefaniak, dyrektor ds. lecznictwa, lekarz naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku

Prof. Mariusz Wyleżoł, zastępca ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Czerniakowskego, przewodniczący Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością

