Oszustwa „na loterię”. NFZ ostrzega: oszuści wykorzystują loterię szczepionkową

Narodowy Fundusz Zdrowia ostrzega przed oszustwami „na loterię”. Można stracić sporo pieniędzy

Oszuści dzwonią i informują o wygranej. Nagroda mają być nierefundowane leki. Jednak, aby je otrzymać – jak przekonują - należy opłacić dostawę

NFZ przypomina: leki nie są nagrodą w loterii szczepionkowej, a za dostawę nagród płaci Totalizator Sportowy

NFZ ostrzega przed oszustwami „na loterię”. Oszuści wykorzystują loterię szczepionkową

Eksperci ostrzegali, że loteria szczepionkowa i sposób jej funkcjonowania daje spore pole do nadużyć. Jak wskazywali, próby oszustw to tylko kwestia czasu. Okazało się, że mieli rację. NFZ właśnie alarmuje o oszustwach metodą „na loterię”

- Dotarły do nas sygnały od pacjentów, do których zadzwoniły osoby podające się za organizatorów loterii. Osoby te informowały o wygranej, którą miały być leki nierefundowane przez NFZ, oraz o konieczności opłacenia przesyłki z nagrodą – informuje w oficjalnym komunikacie Narodowy Fundusz Zdrowia.

Sprawę zgłoszono na policję. Jednocześnie NFZ podkreśla, że leki nie są nagrodą w loterii szczepionkowej. Poza tym nagrody zwycięzcom przekazywane są na koszt organizatora.

NFZ: leki nie są nagrodą w loterii szczepionkowej

- Leki nie są nagrodą w Loterii Narodowego Programu Szczepień, pod którą próbują podszyć się oszuści. Nagrody rzeczowe w Loterii NPSz organizator — czyli Totalizator Sportowy — przekazuje zawsze na własny koszt, po ustaleniu terminu dostawy ze zwycięzcą – przypomina Fundusz.

Przedstawiciele NFZ apelują również, aby każdą próbę oszustwa zgłaszać na policję.

Szczepienia. Loteria wystartowała 1 lipca

Przypomnijmy, że loteria szczepionkowa wystartowała 1 lipca. To, na co od początku zwracali uwagę eksperci, a co stwarza pole do nadużyć, to sposób informowania zwycięzców o wygranej: poprzez SMS wysyłany na podany numer komórkowy.

- Laureaci nagród natychmiastowych informowani są o wygranej przez SMS wysyłany z numeru oznaczonego jako „Loteria” na numer telefonu podany podczas rejestracji - czytamy w regulaminie loterii szczepionkowej.

