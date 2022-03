Naczelna pielęgniarka na HCC 2022: pielęgniarstwo dziś to pielęgniarka pracująca na 2-3 etatach

Dzisiaj pielęgniarstwo w Polsce to przede wszystkim pielęgniarka, której średnia wieku wynosi 45-56 lat, czyli 30 proc. - mówiła Bogusława Liptak-Raczek, naczelna pielęgniarka z Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach na VII Kongresie Wyzwań Zdrowotnych

Kształcenie kadr medycznych w kontekście pielęgniarstwo

O kształceniu kadr w ochronie zdrowia rozmawiano podczas VII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych. O sytuacji polskich pielęgniarek i położnych mówiła Bogusława Liptak-Raczek, naczelna pielęgniarka z Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach.

Rozpoczęła od pesymistycznej wizji, która dotyczy obrazu współczesnej polskiej pielęgniarki.

- Dzisiaj pielęgniarstwo w Polsce to przede wszystkim pielęgniarka, której średnia wieku wynosi 45-56 lat, czyli 30 proc. Z kolei 15 proc. to pielęgniarki po 60 roku życia. Niestety pielęgniarki poniżej 35 roku życia to zaledwie 10 proc. Dzisiaj pielęgniarstwo to pielęgniarka pracująca na 2-3 etatach. Liczba pielęgniarek, a liczba pielęgniarek wykonujących zawód, jest znacznie mniejsza - podkreśliła.

Coraz więcej chętnych do studiów

Co jednak najbardziej istotne, a co zdecydowanie jest zauważalne na przestrzeni lat, to zdaniem Liptak-Raczek większa liczba chętnych do studiowania pielęgniarstwa i położnictwa.

- Coś się zmieniło i zmienia. Zwiększyła się ilość studentów, którzy chcą studiować pielęgniarstwo i położnictwo. W 2019 roku zwiększyła się liczba pielęgniarek o około 26 proc. w stosunku do liczby z 2010 roku - zaznaczyła naczelna pielęgniarka.

- Panie coraz rzadziej sięgają po prawo wykonywania zawodu, aby wyjechać za granicę i tam pracować. Po studiach odbierają prawo do wykonywania zawodu i zaczynają pracować w Polsce. Zdarzają się panie, które nie podjęły pracy po studiach albo ich okres "niepracy" wynosi powyżej 5 lat i one też wracają, więc jest to coś pozytywnego - dodała.

Istotna rola opiekunów medycznych i rola pielęgniarek

Istotną kwestią jest także określenie konkretnych ról w zespole terapeutycznym, bo to klucz do skutecznej koordynacji.

- Pielęgniarka-położna jest członkiem zespołu terapeutycznego w szpitalu czy poza szpitalem. Myślę, że dla każdego z nas jest miejsce, ale bardzo ważne jest określenie roli i zadania osób, które wchodzą w skład zespołu terapeutycznego - zaznaczył prelegentka.

Jak podkreśliła w swojej wypowiedzi na HCC 2022 Liptak-Raczek, bardzo ważną rolę odgrywają obecnie opiekunowie medyczni, których jest coraz więcej w szpitalach i nie tylko.

- Dużą pomocą dla pielęgniarek jest opiekun medyczny. Coraz więcej szpitali - na szczęście - ich zatrudnia. To na ich barkach opiera się pielęgnacja pacjentów - mówiła.

Na koniec przypomniała, że pielęgniarki "to są wysokiej klasy specjalistki, które mogą wykonywać niektóre czynności nawet te, które wykonuje lekarz".

