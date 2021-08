Müller: certyfikaty covidowe powinny być weryfikowane. Rzecznik rządu o możliwych obostrzeniach

Gościem programu "Graffiti" w Polsat News był rzecznik rządu Piotr Müller. W rozmowie był pytany o Polski Ład, ale także o nadchodzącą sytuację związaną z czwartą falą. Padło pytanie także o to, czy rząd planuje śladem np. Niemiec wyznaczyć harmonogram obostrzeń na najbliższe tygodnie lub miesiące, gdy sytuacja się pogorszy.

Zgodnie z nimi w Niemczech osoba zaszczepiona, wyleczona lub zbadana może wejść do kina, restauracji, czy też na imprezę masową. Czy coś podobnego planuje wprowadzić polski rząd?

- Przede wszystkim istnieje takie ryzyko, jeżeli zaczną się zmniejszać limity i to faktycznie przy obowiązujących przepisach. Teraz mamy także limit osób plus osoby zaszczepione, które nie liczą się do tego limitu. Możemy się spodziewać, że te limity, jeśli liczba chorych będzie rosła, będą się zmniejszały. Jeżeli mamy na weselu teraz 150-200 osób, a w październiku to będzie 25 lub 50 osób, to zaszczepieni faktycznie w tym sensie będą mieli łatwiej - odpowiedział Müller.