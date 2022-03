Kryzys kadrowy w ochronie zdrowia. Prof. Matyja: lekarstwo jest czasem gorsze niż choroba

- O kryzysie kadr w ochronie zdrowia mówiliśmy i mówimy od ponad 20 lat. Zrobiono do tej pory niewiele. Mamy wieloletnie zaniedbania. Na tę sytuację, na ten kryzys zapracowały kolejne ekipy rządzące, to nie jest sytuacja, w której możemy powiedzieć, że aktualna władza coś zaniedbała. Nie, ta niedbałość jest od 1989 roku. Nie dba się o kadrę medyczną, nie mówię tylko o lekarzach, a o wszystkich profesjonalistach medycznych - przekonywał na sesji inauguracyjnej VII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych prof. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

Dodał, że do tej pory nie ma spójnego planu i pomysłu na rozwiązanie tego problemu.

- Nie ma strategii. A nie możemy mówić o strategii rozwiązywania problemów kadrowych, nie patrząc w kontekście funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Zasoby kadrowe to jeden tylko z elementów. Musimy mówiąc o kadrach, rozmawiać również o organizacji systemu i finansowaniu tego systemu - podkreślał.

To - jak zwracał uwagę - naczynia powiązane.

- Osoby wykonujące zawód medyczny, to główny zasób każdego systemu ochrony zdrowia. Tyle, że ten zasób z dnia na dzień się kurczy. Jeżeli popatrzymy na średnią wieku: ponad 50 lat, zwłaszcza z dyscyplinach zabiegowych. Ja reprezentuje specjalizację chirurgiczną, w mojej grupie zawodowej średnia wieku to 58 lat - przyznał prof. Matyja.

Dodał, że w najbliższym czasie 12 proc. lekarzy i lekarzy dentystów przestanie wykonywać zawód ze względu na wiek.

- To, co się proponuje w tej chwili, by uzdrowić ten system, to są instrumenty naprawcze, które czasami są gorszym lekarstwem niż sama choroba - stwierdził szef NRL.