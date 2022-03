EDM. Co z e-rewolucją w ochronie zdrowia? "Samym edyktem i nakazem nic nie wymyślimy

O elektronicznej dokumentacji medycznej dyskutowano w trakcie VII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC 2022)

Eksperci podkreślali, że aby dalej rozwijać temat cyfryzacji konieczne są odpowiednie pieniądze przeznaczone na ten cel

Pieniądze, o których dzisiaj mówimy, nie są jakieś bardzo wysokie, porównując do kosztów osobowych - powiedział Rafał Dunal, wiceprezes Polskiej Izby Informatyki Medycznej

E-dokumentacja medyczna. Jej zalety oraz wady

Między innymi o elektronicznej dokumentacji medycznej dyskutowano w trakcie VII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC 2022) w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Temat od miesięcy rezonuje. Lekarze nie ukrywają, że wprowadzenie e-dokumentacji wydłużyło ich pracę.

- Zależy o jakim elektronicznym dokumencie medycznym mówimy. Jeśli o e-recepcie - to był to ewidentny sukces. Trzeba powiedzieć, że szczęście nam sprzyjało. System wdrożony został bez wiedzy o tym, że nastanie pandemia. Szczęście sprzyja jednak przygotowanym. Na pewno to było błogosławieństwo. Uratowało to konkretną liczbę istnień ludzkich - powiedział, podczas debaty, Andrzej Cisło, wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej.

Jednak, jak zwracał uwagę, nie wszystko się udało.

- Można popełnić błąd, że skoro nam się to udało, to wszystkie kolejne pomysły też nam się udadzą. W założeniu, że dalsza cyfryzacja musi się udać, skoro działa e-skierowanie czy e-recepta nie wzięto jednak pod uwagę sytuacji związanej z czynnikiem ludzkim. Dla podmiotu wykonującego działalność leczniczą to nie jest jedyny problem inwestycyjny czy reformatorski. Żyjemy w ogniu różnych ustaw i polityk, którym musimy sprostać.

Rozwój cyfryzacji jest zależny od środków

W listopadzie ubiegłego roku do Ministerstwa Zdrowia został przesłany list otwarty Polskiej Izby Informatyki Medycznej. Eksperci podkreślali kluczowe, jeśli chodzi o dalszą cyfryzację, są środki: niezbędne jest wprowadzenie mechanizmu, który powiążę finansowanie informatyki z wyceną świadczeń NFZ.

- Powodem napisania listu są sytuacje, z którymi się spotykamy. Bardzo często słyszymy: „Panie prezesie, nie mam na to funduszu”. Na dzisiaj, 90 proc. funduszy jest przeznaczane na wynagrodzenia personelu medycznego – zarówno niższego, jak i wyższego szczebla. Pieniądze, o których dzisiaj mówimy, nie są jakieś bardzo wysokie, porównując do kosztów osobowych. W tym liście napisaliśmy, że utrzymanie programowania nie przekracza wynagrodzenie jednego specjalisty - dodał Rafał Dunal, pełnomocnik zarządu Grupa Konsultant IT, prezes zarządu CloudiMed, wiceprezes Polskiej Izby Informatyki Medycznej.

PIIM wnioskowała, aby - po podniesieniu wyceny punktów - przeznaczono 2 proc. na szeroko pojętą informatykę medyczną. Chodzi m.in. o wynagrodzenie personelu informatycznego, pieniądze na oprogramowanie czy sprzęt.

- Dzisiaj finansowanie informatyki medycznej pochodzi głównie z programów operacyjnych, innych jednostkowych działań - podkreśla Rafał Dunal. I dodaje: - Niekoniecznie to musi być dwa procent, ale musimy rozpocząć na ten temat dyskusję. I to zrobiliśmy. W jakimś sensie osiągnęliśmy sukces.

Co dalej z cyfryzacją w ochronie zdrowia

Jak będzie przebiegała e-rewolucja w ochronie zdrowia? Obecnie bywa tak, że informatyzacja postępuję, a lekarze drukują coraz więcej.

- Dokumentacje trzeba zaszyfrować, trzeba ją wysłać, udostępnić kod do odszyfrowania SMS-em. To wszystko zajmuje czas. Łatwiej jest pewnie całość wydrukować - przyznaje Andrzej Cisło. W ramach dyskusji dodał także: - Nie może rozmawiać o EDM-ie, jeśli nie wiemy kto ma zbudować system depozytoriów i kto ma je utrzymać.

Wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej wskazywał, że dalsza cyfryzacja jest potrzebna, ale trzeba to robić z głową. - Nie należy się pchać, tylko przystanąć. Stworzyć grupę focusową do dyskusji. Samym edyktem i nakazem - nic nie wymyślimy.

- Wydaje mi się, że to wszystko będzie powoli się zmieniło. Pandemia nam pokazała, że wiele rzeczy nie mogliśmy robić, a teraz możemy. Jeśli ktoś by teraz powiedział, że wprowadzamy tablet z biometrycznym podpisem to od jutra możemy to robić. Jesteśmy na to gotowi - nie miał wątpliwości Rafał Dunal.

