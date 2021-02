Będzie protest rezydentów? "Wszystkie chwyty dozwolone"

Młodzi lekarze rozważają nawet tzw. strajk czeski, jeśli rząd nie zacznie "dolewać" pieniędzy do systemu ochrony zdrowia. Rezydenci mówią wprost: obietnice i kosmetyka już były.

Młodzi lekarze przygotowują się do kolejnego ogólnopolskiego protestu

Jeśli łagodne formy nie przynoszą efektu, czas na zdecydowane działania - mówi Piotr Pisula

Decyzję o proteście lekarze uzależniają od sytuacji epidemicznej w kraju

Piotr Pisula, przewodniczący Porozumienia Rezydentów przyznaje w rozmowie z Rynkiem Zdrowia, że młodzi lekarze przygotowują się do kolejnego ogólnopolskiego protestu. - Dziś nie mogą jeszcze powiedzieć, kiedy on nastąpi i jaką formę przybierze, ale wszystkie chwyty są dozwolone - podkreśla Pisula.

Strajk "czeski" albo ograniczony czas pracy

Pod uwagę brane są dwa scenariusze. Pierwszy to ten przypominający protesty rezydentów w 2017 roku, które zakończyły się podpisaniem głośnego Porozumienia Rezydentów z ministrem zdrowia w lutym 2018 roku. Wówczas lekarze ograniczyli swój czas pracy poprzez rezygnowanie z dodatkowych miejsc zatrudnienia.

- Druga opcja, która wymaga bezwzględnie dołączenia specjalistów, to tzw. model czeski, czyli wypowiadanie umów o pracę (mowa tu o proteście z 2010 i 2011 r. kiedy to 20 proc. lekarzy w całym kraju "rzuciło papierami", w efekcie otrzymując 25 proc. podwyżką pensji - przyp. red.). Uważamy, że jeżeli żadne łagodne formy i rozmowy nie przynoszą oczekiwanych dla systemu efektów, a jedynie coś, co można określić kosmetycznymi poprawkami, to sytuacja wymaga zdecydowanych działań - podkreśla Pisula.

Przedstawiciel rezydentów wyjaśnia też, że trudno dziś powiedzieć, kiedy strajk się rozpocznie. Decyzję o proteście lekarze uzależniają od sytuacji epidemicznej w kraju.

- Pierwsze rozmowy pojawiły się już jesienią, ale z uwagi na szczyt epidemii COVID-19 wiele osób podkreślało, że to nieetyczne aby w tak trudnej sytuacji pozostawić chorych bez opieki. Dlatego działania zostały wstrzymane. Jest to jednak dobry moment, żeby się do tego przygotować i w pewnym momencie móc przystąpić do protestu - mówi.

Przygotujmy się na najgorsze

Rezydenci postanowili zacząć od sprawdzenia, ile osób jest przygotowanych finansowo na takie przedsięwzięcie. Najpierw Porozumienie Rezydentów za pośrednictwem mediów społecznościowych namawiało młodych lekarzy do odkładania pieniędzy na czas strajku. Następnie przeprowadziło ankietę weryfikującą gotowość do protestu.