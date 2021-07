Kto fałszuje paszporty covidowe? Prezes NIA odpowiada na zarzuty wobec farmaceutów

Afera wokół fałszowania zaświadczeń o szczepieniach. Kto wydaje Certyfikaty COVID-19 bez szczepienia?

Prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej żąda wyjaśnień od prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej w sprawie słów o udziale farmaceutów w procederze fałszowania zaświadczeń potwierdzających szczepienie przeciwko Covid-19

Jak stwierdziła w piśmie Elżbieta Piotrowska-Rutkowska do prezesa NIL, zarzuty wobec farmaceutów, bez wskazania konkretnych udowodnionych przypadków, podważają zaufanie społeczne do wszystkich osób wykonujących zawód zaufania publicznego

Jak napisała w swoim piśmie prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej, prezes Andrzej Matyja w swojej wypowiedzi powołał się na sygnały świadczące „o udziale lekarzy oraz przede wszystkim farmaceutów w procesie wystawiania fałszywych zaświadczeń potwierdzających szczepienia”.

Farmaceuci zaangażowani w wystawianie „lewych” zaświadczeń?

„Naczelna Rada Aptekarska zwraca się tym samym do pana prezesa, który twierdzi, że w związku ze swą działalnością dowiedział się o popełnieniu przestępstwa przez farmaceutów, o złożenie zawiadomienia do organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wraz z przedstawieniem stosownych dowodów” – czytamy w piśmie.

„Jednocześnie w związku z treścią i charakterem stawianych zarzutów Naczelna Rada Aptekarska wnosi o udostępnienie wszelkich posiadanych dokumentów bądź innych materiałów dowodowych potwierdzających udział farmaceutów w omawianym procederze, w celu podjęcia stosownych działań przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej oraz sąd aptekarski w ramach postępowania sprzecznego z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz przepisami prawnymi, dotyczącymi wykonywania zawodu farmaceuty” – dodano w piśmie.

Czytaj również: Lekarze wydają fałszywe Certyfikaty COVID-19? NIL potwierdza: są sygnały. To sposób na paszport covidowy bez szczepienia

Zarzuty pod adresem farmaceutów to podważanie zaufania

Jak podkreśla prezes NIA, poważne zarzuty stawiane przez prezesa NIL wobec farmaceutów, bez wskazania konkretnych udowodnionych przypadków, podważają zaufanie społeczne do wszystkich osób wykonujących zawód zaufania publicznego, naruszają dobre imię i wizerunek farmaceutów, co w efekcie może przyczynić się do obniżenia prestiżu zawodu farmaceuty, jednocześnie podważając zaufanie do prowadzonego w aptekach procesu szczepień.

Jak napisała prezes Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, z uwagi na duże znaczenie słów prezesa NIL dla całego środowiska farmaceutów, zwróciła się o potraktowanie sprawy jako pilnej i niezwłoczne poinformowanie Naczelnej Rady Aptekarskiej o działaniach prawnych podjętych w tej sprawie.

Sprawdź: Paszport covidowy. Jak pobrać Certyfikat COVID-19? Gdzie jest niezbędny?

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.