Choroby mózgu: o strategii ich leczenia powiedzą w Katowicach wybitni neurolodzy

- Choroby mózgu stanowią prawdziwe wyzwanie dla systemu opieki zdrowotnej i społeczeństw, zarówno obecnie, jak i w okresie najbliższych 15-20 lat - zaznaczył w niedawnej rozmowie z Rynkiem Zdrowia prof. Jarosław Sławek, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Wybitni neurolodzy omówią strategiczny dokument

Prof. Jarosław Sławek będzie jednym z prelegentów dwóch sesji dotyczących neurologii podczas VI Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC, Katowice, 14-16 czerwca 2021 r.). W trakcie Kongresu liderzy polskiej neurologii, między innymi zaprezentują i omówią dokument pt. "Raport i Strategia dla Polskiej Neurologii".

- Neurologia jest ogromnie zróżnicowana pod względem chorób, którymi się zajmuje. To m.in. udary mózgu, padaczka, ale także migreny i neuroinfekcje. To choroby neurozwyrodnieniowe, jak choroba Alzheimera czy Parkinsona, ale także stwardnienie rozsiane i inne choroby autoimmunologiczne - wyliczał podczas ubiegłorocznej edycji HCC prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

- Neurolodzy zajmują się również urazami głowy i zaburzeniami snu. Spektrum jest szerokie, co stanowi także prawdziwe wyzwanie w procesie kształcenia i świadczenia usług medycznych, ponieważ dzielimy neurologów na ogólnych i tych zajmujących się tymi specyficznymi dziedzinami - powiedział prof. Sławek.

W jego ocenie choroby mózgu, obok onkologii i chorób serca, stanowią grupę schorzeń, która jest największym wyzwaniem dla pacjentów, systemu opieki zdrowotnej i dla państwa, które musi ponosić koszty. - A te w przypadku chorób mózgu są ogromne. Raport Europejskiej Rady Mózgu już 10 lat temu wskazywał, że onkologia z kardiologią, reumatologią i diabetologią kosztuje mniej, niż choroby mózgu, oddziałujące w ogromnym stopniu na jakość życia pacjentów - wyjaśniał ekspert.

Pilotaż trombektomii: czas na wnioski

- Nie ma wątpliwości co do tego, że liczba osób z udarami mózgu będzie rosła. Głównym tego powodem jest starzenie się populacji. To duże wyzwanie dla neurologów także w Polsce - mówiła nam prof. Agnieszka Słowik, konsultant krajowa w dziedzinie neurologii, która również weźmie udział w VI Kongresie Wyzwań Zdrowotnych.

- Myślę, że zdajemy dobrze ten egzamin. Udało się nam stworzyć sieć ośrodków kompleksowego leczenia ostrego udaru mózgu metodą trombektomii mechanicznej. W ciągu ostatnich dwóch lat powstało w naszym kraju kilkanaście takich centralnych ośrodków, wokół których funkcjonuje sieć oddziałów udarowych - zaznaczyła specjalistka.

- Trudno jeszcze powiedzieć, czy obecny system leczenia udarów z pilotażowym stosowaniem trombektomii mechanicznej w Polsce jest optymalny. Będziemy wyciągać wnioski i na ich podstawie oczywiście poprawiać organizację opieki w tym zakresie - zapowiedziała prof. Agnieszka Słowik podczas ubiegłorocznej edycji Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Programy sesji HCC 2021 dotyczących neurologii

Neurologia w czasach epidemii - debata o kilku chorobach (14 czerwca, godz. 14:30-16:00)

Choroby mózgu - wyzwania stojące przed systemem ochrony zdrowia, lekarzami i polityką społeczną

Prezentacja Raportu i Strategii dla polskiej neurologii

Polska medycyna w obliczu zmian demograficznych - jak sprostać starzeniu się społeczeństwa w kontekście chorób neurodegeneracyjnych mózgu

Leczenie schorzeń neurodegeneracyjnych w Polsce na przykładzie choroby Alzheimera i choroby Parkinsona

Stwardnienie rozsiane - dlaczego potrzebujemy jasno wytyczonej ścieżki diagnostyczno-terapeutycznej dla pacjentów z podejrzeniem i rozpoznaniem SM?

Nowoczesne leczenie udaru mózgu - wymiar medyczny i społeczny (14 czerwca, godz. 16:30-18:00)

Udar mózgu - trzecia najczęstsza przyczyna niepełnosprawności osób dorosłych w Polsce

Leczenie udaru mózgu w Polsce - organizacja, finansowanie, dostępność

Program leczenia udaru niedokrwiennego trombektomią mechaniczną - postulowane modyfikacje

Wpływ pandemii COVID-19 na leczenie pacjentów z udarem mózgu w Polsce

Udział w sesjach poświęconych neurologii potwierdzili (kolejność alfabetyczna):

Prof. Monika Adamczyk-Sowa, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego

Prof. Bartosz Karaszewski, kierownik Katedry Neurologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr hab. Dariusz Koziorowski, adiunkt w Klinice Neurologii, Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr hab. Anetta Lasek-Bal, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. Konrad Rejdak, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Prof. Jarosław Sławek, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, kierownik Oddziału Neurologicznego i Udarowego Szpitala św. Wojciecha Copernicus Podmiot Leczniczy w Gdańsku

Prof. Agnieszka Słowik, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii UJ CM, konsultant krajowy w dziedzinie neurologii

HCC 2021 coraz bliżej - twa rejestracja

Trwa rejestracja na VI Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC 2021). O kluczowych dla polskiej ochrony zdrowia zagadnieniach rozmawiać będziemy podczas 40 sesji w gronie ok. 300 prelegentów.

Program całego Kongresu i rejestracja: hccongress.pl

14 i 15 czerwca br. wydarzenie odbędzie się w hybrydowej formule (stacjonarnie - w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach - i online). 16 czerwca debaty przeprowadzone zostaną wyłącznie online.

Transmisje online wszystkich kongresowych debat, wykładów i prezentacji dostępne będą na stronie internetowej wydarzenia hccongress.pl. Relacje z kongresowych wydarzeń zamieszczane będą także w portalu rynekzdrowia.pl.

