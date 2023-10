Ostatnia szansa na stacjonarny udział w Forum Rynku Zdrowia. 13 października zamykamy rejestrację

To ostatnia szansa na rejestrację chęci udziału stacjonarnego w Forum Rynku Zdrowia w Warszawie w dniach 16-17 października. Linki do rejestracji będą aktywne jeszcze tylko do jutra (piątek) do godz. 15.00

Stacjonarny udział w FRZ to możliwość uczestnictwa na żywo w wielu ważnych sesjach (tutaj pełna agenda wydarzenia), spotkań twarzą w twarz i rozmów z najważniejszymi osobami w polskim systemie ochrony zdrowia, udział w uroczystej gali, w trakcie której Rynek Zdrowia wręczy "Portrety Polskiej Medycyny" oraz wiele innych benefitów

Uczestnictwo online w Forum jest możliwe po dokonaniu rejestracji na stronie dedykowanej FRZ.

Uczestnictwo online daje sposobność oglądania transmisji w sieci w czasie rzeczywistym i swobodnego odtwarzania ich po zakończeniu Forum

XIX Forum Rynku Zdrowia. Dlaczego warto tu być

XIX Forum Rynku Zdrowia. Dlaczego warto tu być

Hasło przewodnie tegorocznego Forum Rynku Zdrowia – "Mapa drogowa dla zdrowia w nadchodzących latach" coraz bardziej klaruje się uczestnikom dziewiętnastej edycji wydarzenia, które odbędzie się 16 i 17 października br. w hotelu Sheraton Grand Warsaw.

Program tegorocznego Forum Rynku Zdrowia koncentruje się na bieżących i kluczowych kwestiach, takich jak: nowości w opiece zdrowotnej, wyzwania związane z demografią, wpływ technologii na medycynę oraz możliwości finansowania systemu ochrony zdrowia. Powyższe tematy stanowić będą okazję do pogłębienia specjalistycznej wiedzy przy szerokim udziale ekspertów z wielu dziedzin.

Sesja inauguracyjna będzie poświęcona trzem głównym tematom. Pierwszy z nich – "Miodowa 15, czyli miejsce zdrowia w polityce” – skupiony będzie na przedstawieniu wyników kilkumiesięcznych rozmów przeprowadzonych w ramach programu "Miodowa 15". Głównym celem będą rozważania na temat tego, czy kampania wyborcza oraz propozycje różnych partii politycznych mają potencjał do otwarcia nowych perspektyw w sektorze zdrowia. W sesji wezmą udział m.in.: Krzysztof Jakubiak, prezes Modern Healthcare Institute, założyciel i redaktor naczelny portalu mZdrowie.pl; Klara Klinger, dziennikarka Dziennika Gazety Prawnej, Patryk Słowik, dziennikarz Wirtualnej Polski oraz Anna Zimny-Zając, redaktorka naczelna Medonet.pl.

Drugi temat, który będzie podjęty podczas sesji inauguracyjnej, to "Pierwsze sto dni nowego ministra zdrowia". Jego osią będą rozważania na temat kluczowych zadań, które czekają na nowego ministra zdrowia w pierwszych stu dniach jego kadencji. W spotkaniu wezmą udział m.in.: Artur Białkowski, dyrektor Pionu Usług Biznesowych, członek zarządu Medicover, wiceprezes Pracodawców Medycyny Prywatnej, członek Rady Pracodawców RP; Bartłomiej Ł. Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta; dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, ekspert Pracodawcy RP; Dorota Gałczyńska-Zych, dyrektor Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki oraz Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Naczelnej Izby Lekarskiej.

W trzeciej części sesji inauguracyjnej zatytułowanej „Rekomendacje dla nowego ministra zdrowia ‒ biznes w ochronie zdrowia” dyskutanci skoncentrują się na istotnym aspekcie, jakim jest współpraca biznesu z systemem opieki zdrowotnej. W debacie wezmą udział m.in.: Arkadiusz Grądkowski, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED; Jacek Kopacz, wiceprezes Supra Brokers; Krzysztof Kopeć, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków oraz Marcin Romanowski, wiceprezes i dyrektor Sektora e-Zdrowie w Comarch; Anna Rulkiewicz, prezeska Grupy Lux Med, wiceprezydentka Konfederacji Lewiatan, prezeska Związku Pracodawców dla Zdrowia.

– Przyszły minister zdrowia stanie przed niezwykle ważnymi wyzwaniami już w pierwszych dniach swojej kadencji. Będzie to okres, w którym jego działania będą miały ogromne znaczenie dla kształtowania polityki zdrowotnej kraju – mówi Paulina Gumowska, redaktorka naczelna portalu i magazynu Rynek Zdrowia. – To właśnie teraz podejmowane decyzje będą miały wpływ na dostępność usług medycznych, jakość opieki zdrowotnej oraz ogólny stan zdrowia społeczeństwa. Rola przyszłego ministra zdrowia w tych pierwszych stu dniach będzie kluczowa dla zapewnienia skutecznej ochrony zdrowia naszych obywateli i długofalowego rozwoju sektora medycznego – mówi Paulina Gumowska, redaktorka naczelna Rynku Zdrowia.

19. edycja Forum Rynku Zdrowia: główne obszary tematyczne

Pierwszy z obszarów, zatytułowany "Rekomendacje: Finanse i Zarządzanie", skoncentruje się na dokładnej analizie finansowania i zarządzania w sektorze opieki zdrowotnej. Przykładowe sesje tematyczne w ramach tego obszaru to m.in.: „5 najważniejszych ustaw w ochronie zdrowia ostatnich lat. Co z nich zostało?”; „Ubezpieczenia zdrowotne” oraz „Finansowanie ochrony zdrowia. Nowe otwarcie”.

Drugi obszar zatytułowano "Rekomendacje: Innowacje/e-Zdrowie". Jego uczestnicy skoncentrują się przede wszystkim na innowacjach w dziedzinie opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem e-zdrowia. Przykładowe sesje tematyczne w ramach tego obszaru to m.in.: „E-zdrowie cz. II ‒ cyfrowa transformacja w praktyce”, „Sztuczna inteligencja” czy „Rozwiązania cyfrowe i cyberbezpieczeństwo”.

Kolejny obszar to "Rekomendacje: Dostępność do Leczenia Konkretnych Problemów Zdrowotnych". Sesje tematyczne w ramach tego obszaru to m.in.: „Szczepienia”, „Kardiologia” czy „Onkologia - dostępność leczenia w wybranych obszarach terapeutycznych”.

"Rekomendacje: Medycy w Publicznej Debacie" to ścieżka, w której organizatorzy będą skupiać się na roli oraz potrzebach kadry medycznej w kontekście publicznej debaty oraz kształtowania przyszłości sektora zdrowia. Debaty z tego zakresu to m.in.: „Rewolucja w kształceniu medyków”, „Okrągły stół kadr medycznych. Jakich zmian potrzebuje środowisko?” oraz „Specjalizacje lekarskie, czyli wąskie gardło na rynku pracy”.

Ostatni obszar tematyczny to "Rekomendacje: Przemysł Farmaceutyczny", w ramach którego analizie zostaną poddane kwestie związane z polityką lekową, jakością leków, lekami biologicznymi oraz biorównoważnością. Eksperci wezmą udział m.in. w panelach zatytułowanych: „Polityka lekowa”, „Bezpieczeństwo lekowe” czy „Leki biologiczne - biorównoważne”.

Nowość tegorocznego forum: zdrowotny hyde park

Dodatkowo wydarzenie zostanie wzbogacone o "Zdrowotny Hyde Park", czyli interaktywną platformę dla uczestników, umożliwiającą swobodną wymianę poglądów, uczestnictwo w debatach i rozmowy na różnorodne tematy dotyczące zdrowia.

Zwieńczeniem pierwszego dnia Forum będzie wieczorna gala, podczas której zostaną nagrodzeni laureaci 17. edycji Portretów Polskiej Medycyny. Wyróżnione zostaną osoby oraz wydarzenia, które istotnie wpływają na ochronę zdrowia.

Dodajmy, że w ubiegłorocznej edycji Forum Rynku Zdrowia wzięło udział ponad 2900 osób, z czego 1200 uczestniczyło stacjonarnie. Debaty i dyskusje z Forum dotarły do szerokiej publiczności, odtworzone zostały blisko 150 tysięcy razy.

Organizowane od 2005 r. Forum Rynku Zdrowia jest jedną z najbardziej prestiżowych i reprezentatywnych debat poświęconych ochronie zdrowia. Każdego roku biorą w nim udział wybitne postaci medycyny, przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, parlamentarzyści, menedżerowie podmiotów leczniczych, eksperci oraz lekarze wielu specjalizacji.

Zachęcamy do akredytacji na wydarzenie.

Stacjonarna rejestracja na wydarzenie będzie możliwa do 13 października br., do godz. 15.00.

Pełna agenda wydarzenia dostępna TUTAJ.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie dedykowanej XIXI Forum Rynku Zdrowia.

