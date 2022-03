Szpitale powiatowe w Polsce. Czy jest ich za dużo? "Nie, ale ważne jest, co realizują"

W debacie "Szpitale powiatowe w planowanej reformie całego szpitalnictwa" wziął udział m.in. Marek Wójcik, były wiceminister administracji i cyfryzacji, obecnie ekspert z ramienia Związku Miast Polskich. W ocenie Wójcika szpitali powiatowych nie jest za dużo, ale kluczowe jest to, co realizują.

- Nie przeszkadza, mi że na mojej ulicy jest 20 sklepów - byleby to nie było 20 sklepów spożywczych - skomentował Wójcik. - Kluczowe jest to, żeby szpitale powiatowe realizowały po pierwsze swoją podstawową funkcję, ale taką podstawową nie z perspektywy dzisiaj ani jutro tylko daleko pojutrze, czyli z perspektywy co najmniej kilkunastoletniej, jeśli nie kilkudziesięcioletniej - dodał, zalecając, by szpitale, które dziś odbiegają od modelu przyszłościowego, dostosowały się do niego.