Pielęgniarki wracają przed Sejm. Nikt do nich nie dołączy. "Dziś zawirowania nie są potrzebne"

Pielęgniarki zapowiedziały na 22 i 23 czerwca 48–godzinną pikietę przed Sejmem

Czy pociągną za sobą inne zawody medyczne?

W tej chwili szanse są na to niewielkie, bo chociaż wszystkie grupy zgłaszają uwagi do ustawy, to jednocześnie większość przyznaje, że podwyżki poprawią ich sytuację. Dlatego nie mają argumentów przemawiających za wyjściem na ulice

Nie chcą też ewentualnych zawirowań wokół ustawy obawiając się, że może opóźnić wejście procedowanych podwyżek

Ustawa o minimalnych wynagrodzeniach. Senat: trzeba dołożyć kolejne 7 mld zł

Jak udało nam się ustalić, decyzja o pikiecie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych zapadła we wtorek po południu w czasie nadzwyczajnego zarządu Związku. Już wcześniej pielęgniarki uderzały do posłów w swoich regionach, przekonując ich do poparcia ustawy z poprawkami przyjętymi przez Senat.

Najważniejsza, bo najkosztowniejsza poprawka, zakłada podwyższenie wszystkich współczynników w siatce płac o 0,25. Oznacza to, że koszt podwyżek w tym roku wzrósłby z 7,2 mln do ok. 14 mld zł. Wiceminister zdrowia Piotr Bromber apelował w Senacie o przyjęcie ustawy bez poprawek podkreślając, że podwyżki już na tym etapie są historyczne. Mało więc realne jest, by rząd zdecydował się dołożyć drugie tyle pieniędzy.

Pielęgniarki wierzą jednak, że gdy ustawa wróci do Sejmu, senackie poprawki uda się utrzymać. - Jedziemy patrzeć posłom na ręce – powiedziała w rozmowie z Rynkiem Zdrowia szefowa OZZPiP Krystyna Ptok.

- Mamy nadzieję, że nasz głos zostanie dostrzeżony i posłowie nie politycznie, a społecznie podejdą do głosowania. Chcemy, aby zrozumieli społeczną potrzebę poprawy ochrony zdrowia, poprawy warunków pracy - tłumaczy. I przypomina, że „w ubiegłym roku, na tym samym etapie prac nad ówczesną ustawą byliśmy blisko wywalczenia satysfakcjonujących poprawek. Zabrakło wtedy trzech głosów”.

Po roku pielęgniarki wracają przed Sejm. Wszystko wskazuje na to, że same

Jak będzie tym razem? Nie wiadomo, pewne jest tylko, że obecnie trudno byłoby o szerokie porozumienie środowiska dla ewentualnych protestów. Większość osób, z którymi rozmawialiśmy, jest zaskoczona informacjami o planowanej pikiecie. Nasi rozmówcy z niepokojem patrzą na zawirowania wokół ustawy. Boją się, że to może zatrzymać podwyżki od 1 lipca tego roku.

Tomasz Dybek, nowy prezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów i jednocześnie przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii podkreśla, że „protest jest krzykiem rozpaczy, gdy wyczerpią się inne możliwości dialogu”.

- Właśnie zmieniają się wskaźniki, o jakie długo walczyliśmy. Fizjoterapeuta, diagnosta, elektroradiolog z 4,1 tys. zł dostanie 5,7 tys. zł. (brutto), co na rękę da mu ponad 4 tys. – wylicza Dybek. Mówiąc o ubiegłorocznym Proteście Medyków i Białym Miasteczku, przyznaje gorzko: to był przykład tego, jak nie należy robić protestów.

Alina Niewiadomska, szefowa Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych była jedną z twarzy ubiegłorocznego Protestu Medyków. Dziś o planowanej pikiecie przed Sejmem mówi: "Nie wiem, czy podejmowanie jakiejś formy protestu w tej chwili jest zasadne z punktu widzenia naszego samorządu".

- Samorząd ma dbać o to, żeby warunki ekonomiczne ulegały poprawie, a ta ustawa poprawia sytuację diagnostów. Mamy świadomość, że inflacja mocna skoczyła, ale od czegoś trzeba zacząć. Przyjmijmy ustawę, aby te podwyżki weszły w życie, idźmy krok dalej względem tego, co mamy obecnie, a później usiądźmy do ponownych rozmów na temat wynagrodzeń. Gdyby miało dojść do wstrzymania procedowania ustawy, nie będzie to korzystne dla żadnej z grup zawodowych – przestrzega Niewiadomska.

W podobnym tonie wypowiada się Cezary Staroń, przewodniczący Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Elektroradiologii (Związek wchodzi w skład Forum Związków Zawodowych).

- Zdaję sobie z tego sprawę, że gdyby ustawa z poprawkami senackimi przeszła w Sejmie, to będzie problem czy prezydent ją podpisze i czy wejdzie w życie. Dlatego istnieje kwestia tego, czy należy obecnie protestować czy nie. Bić się jako związkowcy powinniśmy zawsze. To jest podstawa naszej działalności związkowej, ale na koniec prezydent może ustawy nie podpisać, czy jeszcze Sejm może pokiereszować tę ustawę, albo zdjąć ją z agendy. To dopiero byłby problem - mówi Staroń.

Do ewentualnego protestu nie szykują się też ratownicy medyczni. Krzysztof Badach-Rogowski, przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego tłumaczy: "nasz związek wstrzymuje się na razie od przyłączenia do protestów pielęgniarek, bo w naszym zawodzie dzieje się wiele innych rzeczy, na których musimy skoncentrować uwagę".

Wymienia walkę o ciągle odkładaną ustawę o zawodzie ratownika medycznego i rozporządzenie, które nada większe kompetencje ratownikom w ambulansach pogotowia, ale i dołoży pracy.

Krzysztof Badach-Rogowski mówi, że ratownicy czekają na lipiec, bo na tym etapie dla nich najważniejsze jest, by wynagrodzenia były wypłacane zgodnie z tą ustawą i nową siatką.

Protest bez poparcia przez lekarzy

Krzysztof Bukiel, szef Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy mówiąc o ustawie mówi wprost: jest ideologicznym projektem, który ma pokazać, że Prawo i Sprawiedliwość dba o najmniej zarabiających, a lekarze to „złodzieje i bandyci”, których trzeba ukarać. Pytany przez nas, czy Związek poprze protest, odpowiada: Nie wiem. Dowiedzieliśmy się o tym dopiero dzisiaj.

- W ubiegłym roku zorganizowaliśmy dużą akcję w sprawie podwyższenia współczynnika z 1,27 do 1,31 w ramach Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego. Wystąpienie do senatorów spowodowało, że do projektu została wprowadzona bardzo spójna poprawka, która tylko o mały włos nie została przyjęta w Sejmie. W sumie jednak ta cała wielka akcja niewiele dała. Dlatego myślę, że byłoby lepiej, żeby nad tą ustawą zapanowała cisza – mówi Bukiel.

Natomiast Mateusz Szulca, przewodniczący Porozumienia Rezydentów, odnosząc się do zapowiadanego w maju ewentualnego poparcia dla protestów dziś przyznaje: Wtedy mówiłem o wsparciu pielęgniarek i będziemy o tym rozmawiać, jeżeli pojawi się taka propozycja, konkretna strategia. Teraz żadnych rozmów ani żadnej strategii nie było. Na razie nie można powiedzieć, że do czegokolwiek dołączamy. Takich planów w Porozumieniu na razie nie mamy – wyjaśnia Szulca. Podkreśla też, że ma nadzieję, że Sejm przyjmie poprawki Senatu i będzie okazja, by przekonać prezydenta do poparcia ustawy.

Współpraca: Jacek Janik, Piotr Wróbel, Mariusz Polak

