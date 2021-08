Dyrektor generalny AstraZeneca zarobił ponad 15 mln funtów w ubiegłym roku

Według analizy wykonanej przez think tank High Pay Centre, dyrektor generalny koncernu AstraZeneca Pascal Soriot był najlepiej opłacanym przedstawicielem kadry kierowniczej przedsiębiorstw Wielkiej Brytanii

Zarobki dyrektora generalnego AstraZeneca w czołówce

Jak wiadomo, koncern AstraZeneca we współpracy z Uniwersytetem Oksfordzkim produkuje jedną z popularnych i wykorzystywanych szczepionek przeciwko COVID-19. Okazuje się, że według analizy przeprowadzonej przez think tank Pay Centre, o której wspomina "Rzeczpospolita", Pascal Soriot w 2020 roku zarobił 15,45 mln funtów.

Zgodnie z przywoływaną analizą, mediana zarobków dyrektorów generalnych 100 największych spółek notowanych na brytyjskiej giełdzie wynosiła w minionym roku 2,69 mln funtów, czyli aż 86 razy więcej niż mediana zarobków przeciętnego brytyjskiego pracownika.

Ważne działania dyrektora koncernu

Jak przypomina "Rzeczpospolita" za Sky News, Soriot jest związany z koncernem od 2012 roku. Francuz z wykształcenia jest weterynarzem. Szybko pomógł odbudować reputację koncernu przede wszystkim w kontekście badań oraz rozwoju farmaceutyków. Co ważne, zapobiegł również przejęciu AstraZeneca przez Pfizera za 118 mld dolarów.

- AstraZeneca jest jedyną firmą, która sprzedaje szczepionki na COVID-19 nie osiągając zysku z tej sprzedaży – podaje "Rzeczpospolita" za Sky News.

Jednak mediana zarobków dyrektorów generalnych spadła w porównaniu rok do roku o 17 proc., bowiem w 2019 roku wynosiła ona 3,25 mln funtów.

Skuteczność szczepionki AstraZeneca potwierdzona

Przypomnijmy, w lipcu pojawiły się szczegółowe badania dotyczące szczepionki produkowanej przez koncern AstraZeneca. Dotyczyły one analizy na podstawie danych ze szczepień w związku z możliwym wystąpieniem skutku ubocznego w postaci zakrzepicy. Oceny dokonał sam producent preparatu. Wynika z niej, że zakrzepica połączona z małopłytkowością po drugiej dawce zdarza się jedynie u 2,3 osób na milion zaszczepionych. Tak samo zdarza się wśród tych osób, które się nie zaszczepiły.

Szczepionka od AstraZeneca jest tzw. preparatem wektorowym i wykorzystano w nim adenowirusa przenoszącego do organizmu zaszczepionej osoby fragment materiału genetycznego kodującego białko koronawirusa. To właśnie po jego wpływem dochodzi do reakcji odpornościowej przeciwko SARS-CoV-2.

