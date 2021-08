Związek Aptek Franczyzowych apeluje o szczepienie przeciwko grypie także dla pomocy aptecznych

Wybrane grupy osób będą mogły zaszczepić się bezpłatnie przeciwko grypie

W tej grupie są farmaceuci i technicy farmaceutyczni

ZAF postuluje o rozszerzenie tej możliwości również na pomoc apteczną

Związek Aptek Franczyzowych dołącza do apelu o umożliwienie wykonywania szczepień przeciwko grypie także w aptekach. Aktualnie farmaceuci mogą kwalifikować do szczepienia i wykonywać iniekcje w programie szczepień przeciwko Covid-19.

Postuluje też o opcję szczepienia przeciw grypie wszystkich pracowników zatrudnionych w aptekach, nie tylko farmaceutów i techników farmaceutycznych.

- Umieśćmy w rozporządzeniu aptekę, jako miejsce w którym można się zaszczepić przeciwko grypie. Dodajmy możliwość uzyskania szczepienia przez cały personel apteczny. Apteki były cały czas otwarte w trakcie pandemii. Już szczepimy przeciwko Covid-19, możemy więcej! - czytamy w apelu ZAF do ministra zdrowia.

Wybrane grupy osób będą szczepione przeciwko grypie

Farmaceuta Mariusz Kisiel, szef Związku, odnosi się w apelu do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022.

Wprowadza on szczepienia ochronne przeciwko grypie przedstawicieli wybranych grup, w tym farmaceutów i techników farmaceutycznych zatrudnionych w aptekach ogólnodostępnych.

Inni objęci tymi szczepieniami, to m.in. osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, diagności laboratoryjni, nauczyciele akademiccy, wybrane grupy doktorantów i studentów, funkcjonariusze określonych służb, pracownicy i pensjonariusze DPS, wybrane grupy pacjentów i osób urodzonych nie później niż w 1946 roku.

Projektowane rozporządzenie ma wejść wejdzie w życie 1 września 2021 roku. Rozpoczęcie szczepień nastąpi z chwilą udostępnienia szczepionek do punktów szczepień i placówek medycznych. Szczepienia przeciwko grypie zostaną sfinansowane ze środków publicznych dedykowanych i zabezpieczonych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 będących w dyspozycji Ministra Zdrowia z uwzględnieniem finansowania zakupu szczepionek do rezerwy przeciwepidemicznej.

Postulat: szczepić również pomoce apteczne

- Pamiętając zeszłoroczne problemy z dostępem pacjentów do podmiotów leczniczych (w tym do punktów szczepień) spowodowane szerokim lockdownem oraz rolę aptek, jaką odegrały one w zapewnieniu pacjentom dostępu do systemu opieki zdrowotnej (były cały czas otwarte dla pacjentów), a także mając na względzie nowe uprawnienia, jakie nabyli niedawno farmaceuci (możliwość wykonywania szczepień ochronnych przeciwko Covid-19) proponuję uwzględnienie w projekcie ministra zdrowia apteki jako miejsca, w którym wymienione w projekcie grupy osób będą mogły zaszczepić się także przeciwko grypie - pisze w apelu Mariusz Kisiel.

Podkreśla, że łatwość oraz pewność dostępu do apteki to olbrzymia wartość w procesie uzyskania jak najwyższego stopnia wyszczepialności przeciwko grypie, którą należy wykorzystać.

- Warto też zwrócić uwagę na pewną dysproporcję zawartą w projekcie - pisze Mariusz Kisiel i wyjaśnia.

W przypadku podmiotów leczniczych wszystkie osoby zatrudnione w nich będą miały możliwość zaszczepienia się. W przypadku aptek, które są placówkami ochrony zdrowia publicznego, będą to tylko farmaceuci i technicy farmaceutyczni. Bez pozostałych osób, które w bezpośrednim kontakcie z personelem fachowym wykonują pracę w aptece - np. pomoce apteczne.

- By zwiększyć szanse na zachowanie ciągłości pracy aptek oraz jak najlepszego zaspokajania potrzeb lokalnych pacjentów, warto w przypadku aptek rozszerzyć grupę uprawnionych do otrzymania szczepień przez wszystkie osoby zatrudnione w aptece - postuluje farmaceuta.

