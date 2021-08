Ustawa refundacyjna. Wiceminister zdrowia: projekt trafi do Sejmu najwcześniej na początku 2022 roku

Miłkowski na posiedzeniu senackiej komisji zdrowia wskazał, że 30 czerwca resort przedstawił projekt do konsultacji publicznych zakreślonych na 30 dni. Wyjaśnił, że z powodu wielu uwag oraz faktu, że projekt obejmuje bardzo szeroki zakres zmian, a jest okres wakacyjny, wydłużony został czas przekazywania uwag o kolejne 30 dni. MZ - jak przekazał - czeka na uwagi do końca sierpnia.

Wiceminister podał, że odbyło się już kilka spotkań z interesariuszami m.in. branżą farmaceutyczną, przedstawicielami izb gospodarczych, przedstawicielami branży producentów leków i dystrybutorów oraz środowiskami pacjenckimi.'

Zapowiedział też, że planowane są kolejne spotkania, po zebraniu wszystkich uwag.

- Ustawa jest duża, planujemy kilka takich spotkań, co najmniej pięć. Później planujemy przekazać to na Komitet Stały. Najwcześniejszy moment, kiedy bylibyśmy w stanie przekazać projekt do Sejmu to myślę, początek przyszłego roku - poinformował Miłkowski.