Trzecia dawka szczepionki mRNA została w USA zatwierdzona u osób z obniżoną odpornością

Strategia podania 3. dawki szczepionki mRNA u osób z obniżoną odpornością została zatwierdzona przez FDA

Szacuje się, że dotyczy to mniej niż 3% populacji dorosłych w USA

WHO apeluje o tymczasowe powstrzymanie się przed podawaniem dawek przypominających szczepionek przeciwko COVID-19

Amerykańskie organy regulacyjne zatwierdziły w piątek, 13 sierpnia, trzecią dawkę szczepionek przeciw covid-19 firm Pfizer/ BioNTech i Moderna dla osób z osłabionym układem odpornościowym, dla których ochrona po schemacie dwudawkowym może być niewystarczająca.

Preparaty można mieszać

"Już teraz ta praktyka jest stosowana w niektórych krajach europejskich np. we Francji" - skomentował na Twitterze prof. Wojciech Szczeklik, anestezjolog i immunolog z Ośrodka Intensywnej Terapii i Medycyny Okołozabiegowej UJ CM.

Wcześniej Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) dokonała zmiany w zezwoleniu na awaryjne zastosowanie obu szczepionek, torując drogę osobom po przeszczepach narządów lub osobom z osłabionym układem odpornościowym, aby mogły otrzymać dodatkową dawkę tego samego preparatu, który został im podany wcześniej.

Jeśli nie jest dostępny dany preparat, możliwe jest podanie trzeciej dawki innego producenta mRNA.

Decyzja dotyczy tylko preparatów mRNA

Amerykańskie Centers of Diseases Control szacują, że grupa, która może skorzystać z tej opcji, to mniej niż 3% dorosłych w USA.

Jednocześnie podkreślono, że osoby w pełni zaszczepione, które nie mają obniżonej odporności, nie potrzebują teraz dodatkowej dawki szczepionki.

Decyzja FDA nie dotyczy też osób, które otrzymały jednodawkową szczepionkę Johnson & Johnson, ponieważ nie ma jeszcze wystarczających danych, aby uzasadnić podanie dodatkowych dawek.

"FDA i CDC pracują nad zapewnieniem optymalnej ochrony biorcom szczepionki J&J z obniżoną odpornością" - zapewniają organizacje.

Szczepionki przypominające: zdania są podzielone

Naukowcy nadal są podzieleni co do szerokiego stosowania dawek przypominających przeciw Covid-19 wśród osób bez dodatkowych wskazań, ponieważ korzyści pozostają nieokreślone.

O takiej potrzebie mówili szefowie obu firm oferujących szczepionki mRNA.

Szef Pfizera ocenił, że skuteczność szczepionki opracowanej z partnerem BioNTech spada z czasem. Również prezes Moderny mówił, że widzi potrzebę dawek przypominających, zwłaszcza że wariant Delta powoduje infekcje u w pełni zaszczepionych osób.

Doniesienia o infekcjach wśród zaszczepionych osób i obawy o zmniejszenie ochrony skłoniły zamożniejsze państwa do dystrybucji szczepionek przypominających, nawet jeśli wiele biedniejszych krajów ma trudności z dostępem do pierwszych dawek szczepionek.

Światowa Organizacja Zdrowia w zeszłym tygodniu wezwała do zawieszenia wykonywania szczepień tzw. przypominających przynajmniej do końca września, by więcej preparatów mogło trafić do mniej zamożnych państwa świata.

