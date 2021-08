Szczepionki przeciw grypie będą też w aptekach. Za darmo dostaną je kobiety w ramach Ciąża Plus

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy wskazują: szczepionki przeciw grypie będą dostępne w aptekach

Pierwsze partie szczepionek mają trafić do Polski już we wrześniu

Od września bezpłatne szczepienia przeciw grypie przysługują kobietom w ramach projektu Ciąża Plus

Jak podkreślają eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, szczepionki przeciw grypie będą dostępne zarówno w aptekach, jak i placówkach medycznych.

Szczyt zachorowań to przełom lutego i marca

Zgodnie z danymi Ministerstwa Zdrowia w sezonie 2021/2022 na polskim rynku będzie dostępnych ok. 4 mln dawek, z czego 1,36 mln trafi do aptek, 760 tys. będzie przeznaczone do zakładów opieki zdrowotnej, pozostała część zostanie zakupiona przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych.

Szczepionki będą trafiały w transzach. Pierwsza partia szczepionek powinna trafić do Polski na początku września, następne będą spływały sukcesywnie do listopada. Jako pierwsze na rynku pojawią się szczepionki domięśniowe, później szczepionki donosowe.

Najlepszy okres na szczepienia to wrzesień-grudzień, ale nawet później warto się szczepić, bo szczyt zachorowań na grypę przypada dopiero na przełomie lutego i marca.

- Szczyt zachorowań na grypę przypada na czas między styczniem a marcem. Najlepiej wykonać szczepienie przed tym okresem, zatem można zaszczepić się nawet w grudniu, a także na początku kolejnego roku, jeżeli tylko będą dostępne szczepionki. Czas potrzebny na nabycie odporności wynosi ok. 2 tygodni - radzi prof. Adam Antczak, przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.

Refundacja szczepionek p/ grypie od września: co się zmieni?

"Jednym z rozwiązań systemowych, które udrożnią system, jest wprowadzenie nowych refundacji szczepionek przeciw grypie. Obecnie Ministerstwo Zdrowia procesuje rozszerzenie refundacji szczepionek domięśniowych i donosowych dla dzieci w wieku od 6 m.ż. do 24 m.ż. oraz od 5 r.ż. do 18 r.ż. Niestety zgodnie z najnowszym projektem listy leków refundowanych szczepionki te nie zostały uwzględnione" - informuje OPZG.

Dobrą wiadomością jest jednak uwzględnienie szczepionek p/grypie na liście Ciąża Plus w ramach nowej listy leków refundowanych. Od września kobiety w ciąży będą mogły bezpłatnie zaszczepić się przeciw grypie.

Szczepienia przeciw grypie również w aptekach?

OPZG liczy też na umożliwienie kwalifikowania i wykonywanie szczepienia przez pielęgniarki i farmaceutów. Zaangażowano ich już do realizacji szczepień przeciw COVID-19. Jeżeli w przypadku grypy pacjent byłby kwalifikowany do szczepienia w ramach opieki farmaceutycznej w aptece lub przez pielęgniarkę, usprawniłoby to całą akcję.

- Obecnie kwalifikacja do szczepienia przeciw grypie to jest wyłączna kompetencja lekarza. Zależy nam na tym, żeby do tego szczepienia mogły kwalifikować pielęgniarki. Według planów resortu zwiększenie uprawnień pielęgniarek w tym zakresie zostało wpisane w nowelizację ustawy o chorobach zakaźnych, pierwsze czytanie w Sejmie odbędzie się najprawdopodobniej w połowie września, w związku z tym możemy założyć, że pielęgniarki do szczepień będą mogły kwalifikować najwcześniej od kolejnego sezonu szczepień - podkreśla prof. Adam Antczak, przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.

